Disparition d’Hubert Rublon, créateur des albums jeunesse Papy Pêchou

L’édition jeunesse en Bretagne est en deuil, l’auteur et dessinateur Hubert Rublon est mort, mercredi 24 août, à son domicile de Saint-Briac (35).

Né en 1950 à Saint-Malo, il avait suivi des études d’imprimerie et graphisme, puis une formation aux Beaux-Arts de Rennes. Menant une carrière d’illustrateur free lance pour la publicité et l’édition (Hachette, Les Deux coqs d’or, Oberthur, etc.), il s’était depuis 30 ans fait un nom en tant qu’artiste peintre. Ses toiles chatoyantes, aux sujets maritimes, s’exposant en galerie à Saint-Malo, Carnac, Belle-Île-en-mer.

Il crée au début des années 2000 le personnage de Papy Pêchou, vieux loup de mer plein de facéties auprès de son petit-fils Pimousse. Décliné en papeterie par les éditions Jos à Châteaulin, Papy Pêchou connaîtra ensuite un vaste succès public avec une douzaine d’albums publiés, et désormais aux éditions Locus Solus.

La passion qu’avait Hubert Rublon pour la mer, grand pêcheur, se lit dans chacune de ses images, peuplées de goélands farceurs et de marins goguenards. Comme lui, sous son impressionnante vareuse, Papy Pêchou cache un cœur d’or et l’envie de partager les merveilles de la côte. Hubert lui invente aussi un alter ego, Mamie Pik, Bigoudène à la coiffe haute en couleur.

Il n’était pas avare de rencontres avec ses jeunes lectrices et lecteurs, dans les écoles ou en librairie, partout en Bretagne. Beaucoup de familles gardent précieusement ses albums joliment dédicacés aux salons malouins Étonnants Voyageurs ou Quai des Bulles, dont il était un incontournable.

Cérémonie au crématorium de Saint-Malo, samedi 27 août, 14 h