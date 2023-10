Escape game Ille-et-Vilaine. L’hôtel maudit de Gaël en appelle aux enquêteurs du paranormal…

En cette période d’Halloween, l’escape game éphémère L’hôtel maudit de Gaël (Ille-et-Vilaine), créé par Dylan Mahaudeau-Chevrier de En Quête de Brocéliande, propose à des équipes de venir braver la malédiction d’un ancien hôtel désaffecté. D’abord prévue jusque fin novembre, l’expérience ludique, victime de son succès, est prolongée jusqu’à mi-février 2024. L’équipe d’Unidivers s’est rendu dans l’hôtel désaffecté pour mener sa propre investigation…

Lorsque l’équipe de la rédaction apprend qu’un certain Mr Deteck Steeve a besoin d’aide pour résoudre un mystère dans un hôtel maudit à Gaël, notre esprit d’investigation ne peut que se mettre en éveil. Unidivers est entré en contact avec Dylan Mahaudeau-Chevrier, qui avait déjà survécu à de multiples enquêtes. Il cherchait des groupes de 2 à 6 enquêteurs afin de conjurer la malédiction. Celui-ci nous met en garde avant notre venue : « Il faut que votre équipe soit prête à se confronter au paranormal ».

Dylan Mahaudeau – Chevrier

« Un hôtel maudit ? Il n’y a pas d’esprits qui soient, tout peut s’expliquer. On travaille avec du concret », entend-on d’un bout à l’autre de la rédaction. Il est temps d’aller éprouver nos convictions. Une fois arrivée à Gaël, l’équipe se rend devant Le Comptoir, café associatif qui est aussi notre lieu de rendez-vous. Au rez-de-chaussé, le lieu accueillant vit en journée, mais au premier étage les chambres sont fermées depuis quelques années…

Dylan, notre maître du jeu vient à notre rencontre, tout sourire – que cache ce sourire ? Serait-il le marionnettiste de la soi-disant malédiction ? Non, pas de place à la paranoïa dans l’équipe. Il nous propose d’entrer ; avant cela, un dernier coup d’œil sur les étages du bâtiment où des rideaux soigneusement disposés devant les fenêtres nous empêchent de voir ce qui nous attend…

Le café associatif Le Comptoir. L’hôtel maudit est à l’étage, les rideaux nous empêchent de voir ce qui nous attend…

Après avoir signé l’accord de revente de nos effets personnels si nous ne ressortons pas du lieu (qu’à cela ne tienne, le paranormal n’existe pas, n’est-ce pas ?), Dylan nous raconte l’histoire de l’hôtel : « les esprits s’agitent tous les ans ici à l’approche de la fête de Samhain, et ce depuis 1923 ». Il nous donne deux lampes – car l’étage est plongé dans le noir – et un talkie walkie pour communiquer avec lui en cas de problème. Notre mission : Trouver et comprendre ce qui est arrivé aux enfants disparus. Et en bonus : nous en sortir.

Après quelques derniers mots d’encouragement, il ouvre une porte et nous invite à gravir les marches qui mènent à l’étage où, autrefois, se trouvaient les chambres de l’ancien hôtel. Une musique s’enclenche, l’équipe monte les escaliers avant que la porte ne se referme brutalement à clé… Impossible de faire marche arrière à présent. Notre seule issue de secours : avancer et investiguer. Plongés dans le noir, nous sommes ravis d’avoir les deux lampes torches pour compagnie. Mais est-ce notre seule compagnie… ?

Sur les murs recouverts d’une tapisserie des années 1920, des tâches rouges sont visibles ça et là. Ce ne serait pas… ? Non. Avançons.

Bien que désert, le couloir de l’hôtel est habité par de nombreuses poupées plus terrifiantes les unes que les autres, d’autant plus que, rappelons-le, elles sont éclairées par les seuls faisceaux de lumière à notre disposition : des lampes torches. L’espace est étroit et les quelques portes que nous trouvons sont fermées à clé… Une ambiance sonore nous accompagne et des bruits de part et d’autre de la salle se font entendre. Un membre de l’équipe s’affole, un autre crie (nous ne révélerons pas leurs identités pour éviter toutes représailles : une telle enquête implique une cohésion et une communication de groupe).

L’enquête se poursuit et, les méninges en ébullition, nous trouvons comment accéder à l’une des chambres de l’hôtel. Il faut étudier le lieu au plus vite afin d’escompter résoudre le mystère. L’équipe s’active dans tous les sens en essayant de faire fi de tous les objets plus horrifiques les uns que les autres. Nous sommes sur la bonne voie, c’est une évidence, mais des frissons parcourent nos échines : la désagréable sensation d’être observés… Et lorsque la peur est présente, il devient difficile de réfléchir rationnellement.

À l’autre bout du talkie walkie, Dylan vient aux nouvelles et essaie de recentrer nos pensées. Le chronomètre tourne : il faut avancer si l’on veut avoir une chance de s’en sortir. Nous finissons par trouver comment accéder à la suite, les cerveaux toujours (plus ou moins) à l’affût afin de résoudre les énigmes de la salle suivante. Chacun s’y attelle en mettant ses capacités d’investigation au défi. Dans un tel endroit, nos convictions sont parfois mises à rude épreuve (surtout quand notre vision est parasitée par du sang séché avouons-le…), mais il faut aller voir au-delà des apparences. Tout est une question de perception.

Quand (enfin) nous trouvons l’accès à la dernière pièce, le temps file. L’équipe se presse, chaque enquêteur et enquêtrice use de ses capacités en logique, en réflexion et en observation afin de trouver le fin mot de l’histoire. Et c’est chose faite : si j’ai ses quelques lignes, c’est que nous avons pu ressortir (quasiment) à temps et intacts. Nous avons retrouvons avec joie Dylan qui nous propose d’immortaliser ce moment dans le couloir de l’hôtel maudit, ou du moins l’ancien hôtel maudit.

Une affaire rondement menée par « UniMystère et Compagnie » ! À quand la prochaine ?

L’hôtel maudit de Gaël fait appel à plusieurs capacités : observation, réflexion, logique et surtout communication. Toutes les énigmes et les décors ont été réalisés par Dylan Mahaudeau-Chevrier, qui a lui-même participé à des nombreux escape games, jeux de piste et murder party en France et en Hongrie.

En juillet 2023, le joueur devient créateur. Il se lance dans l’aventure ludique et fonde son entreprise ludique En Quête de Brocéliande avec un premier jeu de piste intitulé « Sur les traces du roi Judicaël ». Il profite ensuite de la période d’Halloween et de l’accessibilité à l’hôtel désaffecté pour créer un escape game à l’ambiance lugubre et ancienne : un lieu qui se prête on ne peut mieux à la thématique du paranormal. Le créateur du jeu espère à l’avenir pouvoir proposer une salle d’escape game fixe, de quoi contribuer à l’attractivité de la région à travers cette nouvelle forme de tourisme.

Fort de son succès, l’enquête à L’Hôtel maudit de Gaël est prolongée : au lieu de la date de fin du 29 novembre annoncée initialement, les équipes pourront s’y confronter jusqu’à la mi-février 2024 et peut-être tenter de battre l’actuel record réalisé en 50 minutes par un duo habitué aux escape games.

Réservation sur le site En quête de Brocéliande, 14€ par personne, de 2 à 6 joueurs

Le Comptoir, 4 Place du Monument, 35290 Gaël

contact@enquetebroceliande.fr / 06 81 24 49 54

Instagram / Facebook

Photographies : Emmanuelle Volage

Texte : Sébastien Rousseau