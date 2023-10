Côtes d’Armor. Le chrysanthème, fleur emblématique de la Toussaint

La Toussaint rime avec chrysanthème, la fleur qui reste le premier choix des Français pour fleurir les tombes de leurs défunts. Avec ses 9500 m2 de surface et ses 35 000 m2 de serres, la jardinerie Les Compagnons des Saisons à Hillion dans les Côtes d’Armor est, sans aucun doute, la plus grande jardinerie de Bretagne. Comme tous les fleuristes et jardineries, l’entreprise est sur le pied de guerre à l’approche de la Toussaint.

En Bretagne, fleurir les sépultures à la Toussaint est une tradition très respectée, ancrée dans les valeurs familiales, bien qu’elle ne soit pas si ancienne que ça, puisqu’elle trouve son origine il y a un peu plus d’un siècle. C’est aussi l’occasion pour beaucoup de nettoyer, de désherber et d’entretenir les tombes de leurs disparus.

En 1919 au lendemain de la première guerre mondiale, le Lorrain Raymond Poincaré (1860-1934), alors président de la République, souhaite répondre aux besoins des Français qui demandent à commémorer les tombes de leurs soldats morts pour la France, les monuments aux morts n’étant pas encore construits. Le président demande alors à la population en novembre 1919 de fleurir les tombes des poilus dans les cimetières pour le premier anniversaire de l’armistice. C’est la fleur chrysanthème blanche qui est retenue, car elle fleurit en novembre d’une part, et d’autre part parce qu’elle est résistante au froid et même au gel. Le chrysanthème devient la fleur des veuves !

Raymond Poincaré

Les années passent et les chrysanthèmes sont choisis de toutes les couleurs. Les Français décident alors de fleurir toutes les tombes, pas seulement celles des poilus de 14/18, mais celles de leurs défunts sans distinction aucune, et c’est la date de la Toussaint qui est retenue. Au fil des décennies, d’autres fleurs sont venues s’ajouter aux chrysanthèmes. Avant la Grande Guerre, il était coutume de déposer des bougies et des lanternes sur les tombes à la Toussaint.

De nos jours, le chrysanthème est toujours le premier choix pour fleurir les tombes à la Toussaint. Cette image de fleur des morts ne l’a jamais quitté. Pourtant, le chrysanthème possède tous les atouts pour avoir une place majeure dans les massifs, les bordures et même sur les balcons. Il repousse tous les ans et ne demande aucun entretien particulier. Vingt-deux millions d’unités sont vendues chaque année dans notre pays à cette période de Toussaint. Cela correspond à trois ventes sur quatre chez les fleuristes et dans les jardineries.

Appelé aussi fleur d’or, le chrysanthème est originaire d’Extrême Orient. Il a été rapporté de Chine et du Japon en Europe par Carl von Linné, un botaniste et naturaliste suédois du XVIIIe siècle. La fleur est particulièrement robuste aux intempéries et au froid, ce qui fait son succès. Avec son panel d’espèces, de fleurs de toutes les couleurs, à petits ou gros pompons, le chrysanthème demeure la fleur chatoyante par excellence qui ravive souvent le ciel gris et brumeux d’automne.

Jardinerie les Compagnons des Saisons

Le chrysanthème détient bien la première place avec 90% des ventes dans les jardineries et chez les fleuristes. La jardinerie Les Compagnons des Saisons à Hillion le cultive depuis 1950. À l’époque, c’est Raymonde, la grand-mère de Franck Lepère l’actuel dirigeant depuis 2000, qui l’affectionne particulièrement et le fait pousser dans son jardin. Après Patrick Lepère en 1976, la troisième génération a repris le flambeau et la jardinerie familiale fait ses productions elle-même pour ses deux sites : les jardineries de Hillion et de Pordic (de chaque côté de Saint-Brieuc). 16 000 chrysanthèmes sont cultivés dont 4 000 pour la variété « grosses fleurs », la plus traditionnelle, mais dont la côte est légèrement en baisse depuis quelques années. Ce sont surtout les anciens qui y restent fidèles. Les demandes changent.

Les jeunes générations se tournent davantage vers les chrysanthèmes multicolores. Le climat change et les ventes à la Toussaint évoluent aussi. Juste derrière le chrysanthème, la seconde place, nous dit Franck Lepère, est détenue par le cyclamen avec 14 0000 pots : il a fait son entrée à la Toussaint depuis une dizaine d’années. La clientèle se tourne aussi vers les compositions florales qui proposent un assortiment de plusieurs plantes fleuries. La jardinerie Les Compagnons des Saisons confectionnent 4000 coupes composées de feuillage et de fleurs qui perdurent toute l’année.

Quant aux bruyères, elles deviennent tendance grâce à leurs nombreux coloris. Les Compagnons des saisons en produisent 400 : des rouges ; des bicolores : rouge et blanche. Il y a aussi les lacunes, cette bruyère qui fleurit en automne et qui résiste bien aux intempéries car la fleur est basse. Elle est vendue en coupe multicolore.

D’autres fleurs, d’autres espèces ont la côte, comme les fleurs coupées qui ont une tendance plus moderne et aussi les fleurs qui fleurissent toute l’année, comme les pensées, les azalées et un peu plus tard les primevères. Elles sont en grande évolution et rencontrent un vrai succès, encore chez les jeunes. Mais il faudra certainement encore attendre longtemps, pour qu’une autre fleur détrône le chrysanthème !

INFOS PRATIQUES

Jardinerie les Compagnons des saisons, 46 rue Brest Yffiniac à Hillion (22)

Contact : 02 96 72 63 74 ou communication22@compagnonsdessaisons.com.