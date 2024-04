Le Festival Folies en Baie à Hillion dans les Côtes-d’Armor donne rendez-vous les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 août 2024 pour une rencontre à la fois musicale, gastronomique et culturelle dans le bourg. Les artistes monteront sur scène et se partageront trois sites différents : Palante – Colombier – Presqu’île.

L’équipe organisatrice de Folies en baie, présidée par Erwan Guillo, annonce le programme de la troisième édition du Festival Folies en Baie. Après le succès vécu en 2023 avec 15 000 personnes, elle espère réunir cette année 20 000 festivaliers avec l’accueil notamment de Yannick Noah, d’Aldebert, de Joseph Kamel, de Féfé, de Mentissa, des Négresses Vertes et de Gilles Servat, pour un public intergénérationel

Pour le Festival Folies en baie, le plus grand des petits festivals comme aime le désigner le président, Yannick Noah est très attendu par le public costarmoricain. Ancien joueur de tennis professionnel, vainqueur à Roland Garros en 1984 et chanteur franco-camerounais, Yannick Noah qui partage les mêmes valeurs que les organisateurs : la convivialité, la simplicité et le partage, proposera une belle prestation

Programmation du vendredi 2 août à la salle Palante (concerts payants)

Aldebert : ses arrangements glissent vers le rock-métal avec des mélodies qui sont d’une efficacité redoutable avec des sujets ouverts sur le monde qui parlent à toutes les générations. Ses chansons éveillent l’enfant et réveillent la part d’enfance souvent oubliée des adultes. Son nouveau projet : Enfantillages 666 fait la part belle à ce genre musical, dans lequel il a déjà œuvré avec ses premiers groupes, et qu’il affectionne particulièrement depuis l’adolescence. Les chansons annoncées sont un peu plus musclées qu’à l’habitude et sont prêtes pour un moment de rock’n roll éternel en famille. L’auteur-compositeur et interprète a sorti son nouveau single : Le cartel des cartables en mars 2024. (A partir de 5 ans.)

Ego le cachalot revient en super héros muni d’une cape, d’un masque et d’un slip et le public devra se préparer à la Egomania ! Sur scène, David Delabrosse joue du ukulélé et chante. Il est accompagné par Samuel Chapelain, dit La Bricole aux claviers et à la guitare, de Stéphane Bouvier, dit La Pompe à la basse et à la clarinette et de Thibaut Doray, dit La Truite qui joue de la batterie et des percussions. Le rythme est soutenu pour enchaîner de nouveaux tubes tels que : Raplapla ou Crazy Family et interpréter à nouveau les anciens titres comme Léon le Che des verrats ou Marlène la baleine. Le public est alors invité à lever le poing ou à se déhancher pour une leçon de clap-fesses. Ce nouveau show s’adresse d’abord aux enfants pour séduire ensuite les adultes accompagnants.

Programmation du samedi 3 août

A la salle Palante (concerts payants)

Yannick Noah a mené en parallèle de sa carrière sportive une carrière musicale depuis 1991 avec le titre pop Saga Africa. Deux albums sortent dans les années 90 : Black and What et Urban Tribu. En 2000, il sort un album produit avec Jean-Jacques Goldman et Erick Benji qui remporte un grand succès. Son mélange unique de variété française aux influences reggae perdure avec les albums Pokhara en 2003 et Métisse en 2005. En 2007, il sort le disque Charango qui confirme ses talents pour la World Music. L’univers musical sympathique de Yannick Noah, son passé de tennisman, ses actions en faveur des enfants et ses convictions généreuses le classent comme étant une des personnalités préférées des Français

Eloïz est autrice, compositrice et interprète. Enfant, elle découvre la chorale à l’école, puis apprend le piano et la guitare. Elle se lance aussi dans la chanson et se met à composer de manière autodidacte. Engagée dans la lutte contre les violences intrafamiliales et la défense des droits des femmes, elle exerce sa profession dans la gendarmerie. Parallèlement, elle écrit ses premières chansons. Hey Bro évoque l’absence de son demi-frère. Eloïz est vite repérée quand elle chante accompagnée de l’orchestre de la garde républicaine pour la Journée Internationale des droits des femmes. En 2020, elle touche le grand public en livrant une interprétation touchante du titre Figures de Jessie Reyez dans l’émission La France a un Incroyable Talent sur la chaîne M6. En mars 2021, elle est invitée par la ministre de la citoyenneté Marlène Schiappa au ministère de l’intérieur pour interpréter une chanson à l’occasion de l’Orange Day. Son premier single Hey Bro aux sonorités pop folk est sorti le 24 mars 2023 et rencontre un succès immédiat auprès du public et des médias. Le titre atteint le top 3 des titres les plus diffusés en radio en France et plusieurs millions de streams en quelques semaines. Eloïz va encore plus loin et décide de sortir son premier EP éponyme, composé de cinq titres dans lequel elle évoque des sujets personnels qui ont marqué sa vie.

O C’est Nous est un trio féminin qui se laisse embarquer sur sa vague pop-folk. Les mélodies des trois filles sont solaires et entraînantes, parfois mélancoliques et envoûtantes. Elles rythment leur quotidien à coup de ukulélé, de guitare, de percussions avec le frisson d’une harmonie de trois voix chaleureuses. Sur scène, c’est une explosion de good vibes. Le vent marin souffle les mélodies du trio sur les scènes de France, souvent en ouverture des Zénith d’Amir ou encore de Boulevard des Airs.

Le Collectif Juice est un groupe de sept jeunes bretons amateurs réunis autour d’une passion commune : la musique électronique sous toutes ses coutures. Avec de la house moderne jusqu’à la hard techno 90’s, le groupe qui déborde d’ambition, partage des moments remplis d’émotions avec son public.

Gemma & les Travellers. Aventurière, passionnée de musique soul et adolescente, Gemma quitte son Italie natale. Sa musique rend un bel hommage à la soul des années 1960 avec cependant une touche moderne et rafraîchissante. Elle parcourt l’Europe et rencontre Robert un guitariste résidant en Allemagne. Ensemble, ils forment un duo et partent pour Londres pour créer Gemma & the Travellers, avec des amis et des musiciens rencontrés sur les routes. Dans l’esprit de la Motown, le son brut et groove et avec la voix puissante et limpide de Gemma, le groupe écrit et compose la plupart des chansons en maîtrisant les ballades suaves et sexy : Take My Heart and Breath ; Too Many Rules & Games. Le groove repose sur les basses, la batterie et les cordes de guitares étincelantes.

A la scène Colombier (concerts gratuits)

Levitation Free : c’est un groupe qui voit le jour en 2015, quand Sébastien Jamet, le chanteur-compositeur à l’origine du projet, aide à faire plonger des personnes paraplégiques et tétraplégiques avec une association dans le sud de la France. Cette sensation de liberté retrouvée par ces derniers inspirera le nom du groupe et sa musique. When Your Sun Goes Down le dernier Ep du groupe, avec ses six titres de musique psychédélique, est sorti en 2023

Les Gaillards d’en Face sont deux compères à la guitare et à la batterie qui ont le même amour pour la chanson française populaire avec une belle touche d’humour ! Le répertoire varie entre les morceaux de Jacques Brel et Renaud en passant par les tubes actuels ! Le tout est revisité à la sauce Gaillards dans un esprit festif ! Le public sera invité à danser, à guincher toutes générations comprises.

Programmation du dimanche 4 août

A la scène Palante (concerts payants)

Mentissa Aziza arrive à Paris en provenance de Bruxelles en novembre 2020. La jeune fille de 20 ans tente sa chance devant le jury de l’émission de TF1 : The Voice. Elle interprète le titre New Rules de Dua Lipa, remixé au piano. L’émission conduit la chanteuse jusqu’à cette finale au cours de laquelle elle dévoile pour la première fois une chanson écrite et composée par Vianney à partir de son histoire personnelle : Et Bam, une chanson autoportrait qui en annonce d’autres. Mentissa rejoint la troupe des Enfoirés pour l’édition 2023 et poursuit l’exploitation de son premier album La vingtaine avec Mamma Mia en juin 2023

Les Négresses Vertes est un groupe charismatique et turbulent qui s’est formé dans les quartiers populaires de Paris dans les années 80, et est passé par le cabaret équestre Zingaro, le punk et la musique tzigane. Aujourd’hui Les Négresses Vertes est l’un des groupes français les plus emblématiques à travers le monde. Particulièrement attaché à la Grande-Bretagne depuis le début de sa carrière grâce au remix de Zobi par William Orbit, le groupe a donné des concerts inoubliables dans des salles et des festivals tels que le célèbre Reading Festival.

Joseph Kamel est un auteur-compositeur et interprète franco-égyptien. Dans la lignée de ses aînés de la Nouvelle Scène Française. Sa musique est à l’image de sa voix, percutante et inspirante. Il s’est fait remarquer lors de l’émission The artist sur France 2 en 2021 et connaît depuis un succès grandissant. Il sort la même année son premier EP éponyme Joseph Kamel. En 2022, il assure les premières parties de la tournée de Julien Doré pour 22 dates.

Féfé est un rappeur et chanteur français populaire. Ancien membre des groupes de rap OFX et Saïan Supa Crew, avec lequel il connaît, avec son vrai nom Samuel Feniksi, un immense succès en Europe. Il enchaîne une carrière solo avec un premier album : Jeune à la retraite, sorti en 2009. Féfé revient aujourd’hui avec son 4e album solo, Hélicoptère !

A la scène Colombier (concerts gratuits)

Gilles Servat est un auteur-compositeur et interprète, ardent défenseur de la culture bretonne armoricaine et d’expression bretonne et française, mais aussi des autres langues celtiques. C’est aussi un poète ! Le début de sa carrière a été marqué par la chanson La Blanche Hermine qui est devenue un symbole en Bretagne. Auteur d’une discographie importante, il fait partie des artistes qui ont participé à l’Héritage des Celtes de Dan Ar Braz. Également romancier, il fait revivre l’épopée celte et la réalité de la Bretagne armoricaine

Mago, c’est Ma pour Max l’accordéoniste et chanteur du groupe Le P’tit Son et Go pour Gérome le guitariste du groupe Le Pied de la Pompe. A force de se croiser sur les festivals, les deux garçons ont souhaité passer du temps ensemble. Ensemble, ils deviennent Mago trouvent une énergie hors du commun pour faire bouger tout le monde. Ils sont en partie à l’origine de la grande aventure du Collectif 13. Deux tournées aux côtés des membres de Tryo, La Rue Ketanou, Massilia Sound System, etc… Le dimanche 4 août à Hillion, Guizmo du groupe Tryo les accompagnera pour un concert unique. Les paroles seront bienveillantes et inspirantes et tout le monde saura se reconnaître.

Plantec est un groupe incontournable qui représente de la musique bretonne contemporaine et pionnier du mapping dans la musique traditionnelle. Son énergie est animale avec des danses sauvages. Le spectacle est immersif avec des sonorités des quatre coins du monde. Les compositions de Plantec sont originales : elles gardent à la fois la tradition comme ADN et ont aussi une vision moderne comme marque de fabrique. Après la sortie de son album Kontak en 2015, le groupe enregistre un CD-DVD live au Festival Interceltique de Lorient en 2017. Après plus de 200 concerts, des tournées en Europe, en Afrique et en Asie, Plantec présente en 2020 son huitième album : Hironaat (en breton) ou Hybride (en français), un album Trad Électro composé en Bretagne.

Sol Invictus est un rappeur originaire d’Hillion qui a conquis de nombreuses scènes de l’Ouest. Il joue avec les mots avec une aisance déconcertante et enchaîne les punchlines les unes après les autres. En janvier 2024, il sort son premier album intitulé Noir et blanc, un EP composé de six titres. Passionné d’histoire et de philosophie, il distribue ses rimes dans un style clair et percutant. Sur scène, il ne souhaite qu’une chose : faire bouger les cœurs autant que les têtes.

Les Doigts du Cru est un groupe né en 2015 d’une solide amitié et d’une passion commune pour la chanson au sens large. Le collectif regroupe des auteurs, des compositeurs et d’interprètes bretons. Ces multi-instrumentistes partagent tout : leurs coups de gueule, leur joie de vivre et leur humour douteux avec sensibilité et ironie. Le cru 2023 est composé de Simon Le Quellec dit Kellek, de Pierre Benoiston, dit Monsieur Ston et de Léandre Savineau, dit Laou. Ils s’échangent le micro et les instruments pour varier les couleurs et multiplier les plaisirs

L’événement gourmand du samedi 3 août se déroulera au pied du Pigeonnier Hillionnais situé sur une des places au centre du bourg d’ Hillion. 1 200 repas seront servis le samedi soir : 1,9 tonne de frites et 1,5 tonne de moules seront à déguster !

Sept chefs cuisiniers associeront leurs talents et leur folie pour proposer un menu gastronomique aux visiteurs : le crêpier de Langueux Youenne Allano, Marina Bellec chef de la cuisine centrale d’Hillion, Jonathan et Angélique Leroy de Ploufragan, l’étoilé Christophe le Fur de Plérin, Gwenaël Lavigne de Saint-Brieuc, Gilles Jamme maître restaurateur à Hillion et Alain Rouault le responsable de la cuisine centrale de Plérin.

Les Barjots de la Moule, c’est l’ambition humaine pour permettre à chacun de découvrir une cuisine raffinée et gastronomique à un prix accessible. Le menu promet de faire saliver les papilles !

Ces chefs feront le maximum pour proposer les produits du terroir et valoriser les ingrédients des producteurs locaux :

Fabienne et Arnaud Delanoë de la ferme du Champ Oisel (production de poulets fermiers, élevés en plein air sans OGM et dans le respect du bien être animal) ; Bertrand Guernion, de la Ville Marotte (producteur de viande de poulet, boeuf, veau et porc) ; Jean-Marc & Laurent Guernion et Philippe Mahé à Lermeleu (élevage de vaches laitières) ; Dominique Madec et Benoît Cabaret à Le Pré en Bulles (production de lait et de cidre bio) ; Hélène Richard de Aux P’tits Légumes (maraîchage biologique) ; Eric Cabaret de la Ferme de Jernuguen (Exploitation spécialisée en vaches limousines et production de légumes) ; Yoann et Nathalie Gouery de Graine de Breton (torréfacteur de malt d’orge) ; Antoine Cabaret de La Ferme des Salines (producteur de viande de lapins, porcs et bœuf) ; et aussi avec la Moule de Bouchot grâce à l’aide des mytiliculteurs

Infos pratiques

Festival Folies en Baie dans le bourg d’Hillion (22)

Vendredi 2 – samedi 3 et dimanche 4 août 2024

A noter : sur le site Presqu’île : animations gratuites à destination d’un public familial.

Tarifs :

gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

10 € pour les 6 à 12 ans

15 € pour les plus de 12 ans.

Adresse de l’Association Folies en Baie : 2, rue de la Tour du FA à Hillion (22)

Renseignements complémentaires et Billetterie : https://foliesenbaie.fr/



