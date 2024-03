Hervé le Corre, excellent auteur de polar, excellent auteur tout court, se risque avec ce roman ou plutôt cette ballade tragique dans le domaine de la science-fiction par le biais d’une dystopie intitulée Qui après nous vivrez.

L’auteur nous avait régalé d’excellents policiers, on citera « Après la guerre », « L’homme aux lèvres de saphir » et il y a peu « Dans l’ombre du brasier » qui faisait revivre l’effondrement de la Commune de Paris et la semaine sanglante à travers l’enquête d’un policier de circonstance. Le titre rappelle quelque peu le premier vers de la Ballade des Pendus « Frères humains qui après nous vivez » et annonce la couleur noire, très noire de cette saga qui suit sur une petite centaine d’année le destin successif de quatre femmes, de mères en filles, confrontées à l’horreur d’un monde qui s’est effondré, libérant toutes les pulsions mortifères.

Le thème d’un chaos post apocalyptique n’est pas nouveau, il avait déjà été magistralement traité par Cormack Mac McCarthy dans son roman culte « Sur la Route ». Bien avant cela, en 1912 Jack London avec « La Peste écarlate » et un peu plus près de nous Barjavel avec « Ravages » et Robert Merle avec « Malevil » avaient donné leur vision du sujet et d’une humanité en perdition. On pourrait aussi en rapprocher quelque peu l’énigmatique « Sur les falaises de marbre » d’Ernst Jünger.

Toujours est-il que le récit d’anticipation permet d’exprimer les peurs ou au moins les inquiétudes d’une époque et dans le contexte de stress écologique que nous traversons, il touche juste. Le roman d’Hervé Le Corre progresse de manière non linéaire et fait s’entrecroiser les tranches de vie de ses héroïnes et de leurs compagnons d’infortune, confrontés à une catastrophe écologique et sociale et aux difficultés d’un monde qui essaye vainement de se reconstruire, ce qui oblige le lecteur à une attention soutenue et quelques aller-retours. Le récit est haletant jusqu’au bout et mérite bien le titre de Thriller.

Qui après nous vivrez, Hervé le Corre, Rivages Noir, 21,90 euros