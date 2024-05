Plus de 3 000 spectateurs sont attendus pour la onzième édition du festival Des Ronds dans l’eau à Hennebont dans le Morbihan. L’équipe du pôle artistique de TRIO… S, dirigé par Jean-François Clément, annonce le festival du cirque, de la musique et autres ricochets qui se déroulera quai du Pont-Neuf. Avec la présence des Ogres de Barback le festival s’annonce exceptionnel, intime et convivial, à savourer en famille le temps d’un week-end printanier, les vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mai 2024

TRIO…S

Le programme du spectacle des Ogres de Barback : PittOcha, à retrouver sous chapiteau vendredi 10 mai à 20h30 ; 2 représentations samedi 11 mai : à 14h30 et 20h ; dimanche à 11h.

les Ogres de Barback

Mathilde, Alice, Frédo, Sam et Léo sont les cinq frères et sœurs jumelles qui forment le groupe de musique multi-instrumentiste les Ogres de Barback, depuis 1994 pour les quatre premiers, Léo le petit frère ayant rejoint ses aînés en 2022. Leur conception de la chanson française est décloisonnée et ouverte sur le monde. Elle peut être classique, métissée, acoustique ou électrique ! Avec une étonnante aptitude à se réinventer sans jamais se perdre. Le groupe varie régulièrement les propositions artistiques

Le programme des trois après-midi

Vendredi 10 mai

A 17H30 : P’tites scènes Cirk, Musik et danse : pour applaudir d’une part les apprentis circassiens de l’association d’ateliers de cirque Champs Boule Tout : balles, boules, acrobaties et autre jongleries seront au programme ; et d’autre part les élèves de l’Orchestre à l’Ecole Paul Eluard. Leurs numéros feront écho à l’univers de PittOcha avec beaucoup d’autres surprises !

Champs Boule Tout les élèves de l’Orchestre de l’école Paul Eluard

Samedi 11 mai

Tout l’après-midi, Cirk’Initiatik et stand Makillage : Les arts du cirque seront en accès libre pour les apprentis circassiens ! Assiettes, diabolos et autres accessoires seront à leur disposition.

A 16h15 : P’tites scènes Cirk, Musik et danse : avec Vasil Tasevski, qui est né en Macédoine. Il crée la Troupe Nationale des Saltimbanques de Macédoine avant de se former à l’acrobatie en France, d’abord au Centre des arts du cirque Balthazar de Montpellier (34) puis au Centre national des Arts du cirque à Châlons-en-Champagne (51). Il mêle la photographie, l’installation vidéo, la performance et les arts du cirque. Il possède notamment un laboratoire photographique itinérant : Labelfoto pour faire vivre au spectateur l’expérience d’un développement d’image en temps réel. Son travail est caractérisé par l’errance, la nostalgie et l’enfance …

Présence de Saxorient, un ensemble énergique d’une cinquantaine de saxophones, issu des écoles de musique de Lorient, Lanester, Languidic et Ploemeur dans le Morbihan

Vasil Tasevski Saxorient

A 16h45 : Keep Company présentera Underfoot : Attention où le public mettra les pieds ! Un duo de circassiens l’invite à la rencontre du vivant minuscule, qui sans cesse grignote et recrée le monde sous nos pieds. Keep Company est une compagnie du cirque qui s’engage à faire des spectacles avec un focus sur l’environnement et l’écologie. Les mise en scènes sont décalées et pleines d’humour et touchent des publics divers avec des spectacles de cirque contemporain.

A 18h15 : spectacle Surcouf par la compagnie Sacékripa qui a décidé de faire de l’eau une scène : un naufrage inéluctable, à priori ! Au fil de l’eau, ce duo acrobatique et clownesque raconte l’instabilité, la grande nécessité de s’accrocher et de se soutenir. La Cie Sacékripa est composée au total de cinq amis qui sont acrobates, jongleurs, voltigeurs et porteurs : Morgan Cosquer, Benjamin De Matteis, Mickaël Le Guen, Etienne Manceau et Vincent Reversat. Tous ont des valeurs communes, une envie à la fois de se faire plaisir et surtout d’en procurer…

Keep Compagny Cie Sakékripa

Dimanche 12 mai

Tout l’après-midi : Cirk’Initiatik et Makillage :

A 12h30 : Pik-Nik Powète :

Une pause déjeuner entre powésie et slamuzik avec les jeunes musiciens de TRIO…S Enseignements Artistique et le groupe Kafé Zibraltar. Ces musiciens venus d’ici entraînent les visiteurs dans des ailleurs aux accents créoles et aux sonorités rock métissées. Le voyage est musical, envoûtant et porté par le powète et slammeur Titwann Chartrin. Titwann est auteur, compositeur, interprète, d’origine bretonne et créole, qui vit à Port-Louis (56)

A 15h15 : Mentir Lo Minimo proposé par la compagnie Alta Gama : la compagnie de spectacle vivant, de théâtre, de cirque et de vélo acrobatique offrira au public son spectacle de vélo acrobatique, tendre et poétique, pensé comme une ode à l’amour de soi et de nos différences.

Kafé Zibraltar Titwann Cie Alta Gama

A 16h30 : P’tites scènes Cirk, Musik et danse :

Infos pratiques

Festival des Ronds dans l’eau – les 10, 11 et 12 mai 2024

quai du Pont-Neuf à Hennebont (56)

Le festival des Ronds dans l’eau propose aussi au public tout au long de ces trois jours de participer à des ateliers sur inscription avec le Parcours Acrobatik à des ateliers circassiens pour déjouer l’équilibre et la prise de hauteur, le samedi et le dimanche de 10h30 à 11h30 pour les enfants de 4 à 6 ans ; de 13h30 à 15h30 et de 15h30 à 17h pour les enfants de 7 ans et plus

Renseignements, tarifs et réservations : champsbouletout@yahoo.fr ou/et 06 76 29 88 86

tarif : 10 euros par enfant

Réservations spectacles : 02 97 85 31 00 / billetterie@trio-s.fr / en ligne