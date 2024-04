L’humoriste Haroun était invité à Nos Futurs aux Champs de Rennes, notamment à l’occasion d’une table ronde intitulée « Doit-on donner son avis sur tout ? ». C’est dans ce cadre que je l’ai reçu dans l’émission Faites-moi lire. Haroun, un observateur de notre société au regard acéré. Ou quand le bouffon devint philosophe… Entretien vidéo.

Un sociologue et philosophe, un observateur engagé de notre société et de ses travers, qui en relève les incohérences pour nous faire rire et nous donner à réfléchir. Haroun, un humoriste qui nous faire rire avec intelligence, élégance et dérision. Haroun, un nouveau type de bouffon-philosophe.

