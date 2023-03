Dinard. Le chanteur Wyll sort son Coeur qui Bat

Wyll est un chanteur originaire de Dinard en Ille-et-Vilaine. Il publie le 31 mars 2023 un opus de cinq titres en forme de point d’étape dans son parcours musical. L’artiste, auteur et compositeur, a intitulé son EP Le Coeur qui bat… Un mélange de chansons françaises et de sonorités pop et urbaines qui paraît chez Baboo Music, label d’Aurélie Cabrel. Unidivers vous raconte l’aventure atypique de William Yvet alias Wyll.

William Yvet devient Wyll

William Yvet aime écrire et composer ! D’ailleurs il commence à l’âge de quinze ans. Pour exprimer ce qu’il ressent, il choisit le rap, mais un rap différent de ce que le public a l’habitude d’entendre. Son rap à lui est plus doux, car il possède une touche de folk, ce qui le rend original. Il faut admettre que William a vécu des moments parfois difficiles au cours de sa scolarité : parce qu’il est différent en raison de sa malvoyance, il a été parfois montré du doigt. Il confie sur les réseaux sociaux “Avant de faire de la musique, j’avais très peu d’ambition et aucune envie spécifique : je tournais en rond. Pendant que d’autres avaient leur passion, moi je me sentais inutile ! J’étais dans la prison de l’ennui qui abîme : abîmé par les gens. Alors énervé par les fausses paroles qui sont censées te remonter le moral, j’ai goûté à la musique. Elle m’a aussitôt emporté et j’en suis devenu un fanatique, un fou, un passionné”. Parce qu’il lui prend l’envie d’être utile, de donner aux autres, de chanter, ses parents lui offrent son premier micro quand il a 18 ans. Il crée son blog et participe à de nombreuses scènes ouvertes à Dinard et aux alentours. Ces scènes vont changer sa vie, surtout quand il rencontre la chanteuse et animatrice socioculturelle Karine Moni qui l’encourage à développer son projet. Il prend Wyll, pour nom de scène.

Wyll sort son premier album maison : Boîte à musique et participe à de nombreux concerts : parmi eux l’ouverture du Festival Quartier d’été aux côtés des rappeurs Disiz et Tunisiano. Avec juste un guitariste, il fait aussi la première partie du concert du groupe de rock Blankass au Spot à Dinard. Comme cela marche bien, Wyll écrit un nouvel EP en 2017 : La reine et son roi. Il s’entoure du guitariste Acacio Andrade à la guitare, de Tom Clément aux percussions et de la voix de Karine Moni dans les chœurs.

Wyll se tourne vers les autres dans la vie comme dans sa musique qui devient viscérale pour lui. Ses textes sont percutants, profondément humains. Ils parlent des gens en général, de leurs difficultés, pour exemple la chanson : Quelqu’un de bien. Le clip est tourné au centre hospitalier de Saint-Malo. Elle raconte l’histoire d’un clown venu faire rire les enfants malades. Pourtant, dans sa vie personnelle cet homme passe à côté de sa propre famille. La chanson illustre la dualité que chacun de nous peut connaître un jour ou l’autre !

Après deux premiers singles, Comme une horloge et le jouet et avec le morceau Attendre, Wyll annonce l’EP : Le Coeur Qui Bat… le 31 mars, en version physique et digitale. Un sixième titre a été ajouté en bonus : la reprise de sa chanson Attendre, en version acoustique. Quant aux trois points de suspension après le titre de l’EP, ils sont, pour Wyll, le symbole de l’interprétation personnelle dédié à chaque spectateur. L’EP de Wyll est édité par le label Baboo music dirigé par Aurélie Cabrel qui a salué la plume de Wyll. Aurélie Cabrel est la fille de l’auteur-compositeur-interprète Francis Cabrel.

Le 15 novembre 2022 Wyll, accompagné par plusieurs résidents et le personnel de l’Ehpad Yves Blanchot de Dinan, participait à l’émission de la chaîne de télévision M6 : La France a un incroyable talent. De 18 à 92 ans, ils ont tous été fiers de porter un si beau message grâce à la musique et à leur talent de slameurs. À l’origine, l’idée revient à l’animatrice psychologue de la maison de retraite qui choisit des groupes de paroles avec les résidents pendant le confinement. Puis la rencontre avec le chanteur et slameur Wyll qui vient donner une prestation de rap devant les résidents est déterminante : ceux-ci sont enthousiasmés. Un projet de vidéo est alors mis en place avec des ateliers d’écriture où chaque personne âgée relate son histoire personnelle. L’animatrice filme les ateliers et Wyll propose la musique pour poser les mots. La vidéo est postée sur Youtube et le tour est joué…

Dernièrement, le 11 mars 2023, Wyll était sur la scène de l’Espace Delta de Dinard. Le public l’aura compris : Wyll porte haut et fort et avec sincérité un optimisme à toute épreuve et un refus absolu de subir, grâce au rap, au chant et aussi au slam.

Info pratiques

L’EP de Wyll : Le cœur qui bat… : sortie le 31 mars 2023.

Disponible sur toutes les plateformes et en version physique, à la Fnac de Pleurtuit (35) et à Cultura à Saint-Malo (35)