Gwinzegal Guingamp : cet été expos, ateliers, rencontres…

Cet été au Centre d’art de Gwinzegal à Guingamp : exposition, ateliers, rencontres, visites contées, veillée… Demandez le programme 2022 !

Machines à voir

La Dream Machine (Machine à rêver) de Brion Gysin (1961)

Cet été sera teinté d’expérimentations, nous le voulons ludique, sous le signe de la découverte. Les savoirs passent aussi par une appréhension manuelle du monde – par opposition à la distance du virtuel – et nous engage à mieux le comprendre. Il sera donc question de fabriquer collectivement des machines, des dispositifs optiques ou numériques, pour voir et regarder. Les machines iront à la rencontre d’un public le plus large possible, dans les centres de loisirs et au Centre d’art.

Mael le Golvan

Atelier tous publics le 21 juillet de 14h à 16h au Centre d’art

Mael Le Golvan est un artiste-inventeur, il détourne les appareils photos et leurs principes techniques afin de créer une poésie du réel. Avec l’aide de l’artiste, les participants seront amenés à créer un dispositif photographique explorant l’architecture de l’ancienne prison de Guingamp.

Damien Poulain

Atelier tous publics le 11 août de 14h à 16h au Centre d’art

Damien Poulain est artiste peintre, il crée des installations et des oeuvres peintes en relation a des territoires. Les participants créeront et expérimenteront des jeux optiques en lien avec les principes de la photographie et les inventions de l’artiste.

Raphaël Dallaporta et Antoine Riwall Biajéul

Atelier tous publics le 25 août de 14h à 16h au Centre d’art

Les participants, un artiste et un étudiant de l’INSEAC relèveront le défi de créer collectivement une machine à voir les yeux fermés.

D’autres ateliers sont proposés au Centre d’art GwinZegal

Le 28 juillet de 14h à 16h : Chambre grand format et développement argentique

Le 4 août de 14h à 16h : Atelier photographique autour de l’expérimentation et de la couleur

Le 18 août de 14h à 16h : Quadricérasténope, principes de la camera obscura et développement argentique

Tous les ateliers sont gratuits, la réservation est obligatoire.

Tél. 02 96 44 27 78 / mail: info@gwinzegal.com

Rencontres autour de l’exposition New York, d’Evelyn Hofer

Evelyn Hofer, Queensboro Bridge, New York, 1964. Courtoisie Galerie m, Bochum, Allemagne.

Visite documentée et contée par Catherine Phet, les samedis 30 juillet, 6 août et 13 août de 11h 30 à 12 h 30

«New York stories», autour des oeuvres d’Evelyn Hofer.

New York années cinquante à soixante-dix, free jazz, rock, rap, beat generation, pop-art, happening, révolutions artistiques et mouvements socio-politiques, Martin Luther King, Betty Friedan, John Coltrane, Nina Simone, Andy Warhol, Jimi Hendrix, Patti Smith, DJ Kool Herc…

Les visites sont gratuites, la réservation est obligatoire.

Tél. 02 96 44 27 78 – mail: info@gwinzegal.com

Nina Ferrer-Gleize

Résidence à Saint-Servais avec Nina Ferrer-Gleize

Nina Ferrer-Gleize développe un travail artistique autour du village de Saint-Servais, en cherchant à mettre en dialogue la vie rurale et agricole de la région, avec l’histoire des lieux, et les légendes et récits qui en découlent.

Le travail de Nina Ferrer-Gleize se nourrit conjointement de la pratique photographique et d’une relation forte à la littérature et à l’écriture. Elle s’intéresse au milieu agricole et à ses représentations. Son travail de terrain, fruit du temps passé sur la ferme de son oncle en Ardèche, témoigne d’un souci de tisser des relations avec les individus d’un territoire ; elle met en place pour se faire différents gestes documentaires, par le biais de la photographie, mais aussi du dessin, de l’événement, du document et de l’archive.

Le Samedi 23 juillet à Saint-Servais

de 15h à 17h : Atelier famille

Après-midi autour des outils et pratiques anciennes et actuelles de l’agriculture : à partir d’outils et autres objets, un atelier photographique sera proposé. Les participants pourront se mettre en scène en activant les objets, en reproduisant des gestes.

à partir de 19 h : Veillée

Rencontre autour des outils (ou des photos d’outils) agricoles utilisés dans nos campagnes, dans le but de réaliser un inventaire collectif de tous ces objets.

L’image mise en jeu

Quatre jours avec Marion Balac (artiste) et Killian Franchet (expert en jeu de société) pour concevoir un jeu de société qui parle d’image.

Les 23, 24, 27 et 31 août de 9h à 17h

L’image décore à ce point notre quotidien que notre regard, quand il daigne s’y attarder, croit d’emblée reconnaître à travers elle le réel qu’elle présente, persuadé d’y voir le monde tel qu’il est. Pour autant, les images et le langage qu’elles constituent sont autant de points de vue différents qu’il s’agit de comprendre comme s’il s’agissait d’un alphabet. Un alphabet visuel avec lequel on peut jouer, et ainsi modifier la perception que l’on a de représenter la réalité.

C’est autour du jeu de cet alphabet visuel, et des nombreux points de vue qu’il convoque, que se développe l’intention de ce projet. L’objectif étant, sous une forme ludique et créative, d’éveiller la sensibilité des participants aux infinies capacités sémantiques des images, ainsi qu’à l’intention qui se joue derrière chaque photographie.

Atelier adulte. Gratuit, réservation obligatoire

Renseignement et inscription. Tél. 02 96 44 27 78 / mail: info@gwinzegal.com

Centre d’art GwinZegal

4 rue Auguste Pavie – 22200, Guingamp

Ouvert du mercredi au dimanche

de 14 h à 18 h 30

Horaires d’été du 13 juillet au 4 septembre de 11 h 30 à 18 h 30

Entrée libre – Fermé les jours fériés

www.gwinzegal.com