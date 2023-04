Guipry-Messac. Écolieu Le Louxor, on adore !

Le Louxor est de retour à Guipry-Messac (Ille-et-Vilaine) ! En pleine campagne, au lieu-dit La Rebintenais, l’ancienne discothèque abandonnée depuis une dizaine d’années fait désormais peau neuve sous l’impulsion d’une association qui a repris ce nom aux improbables consonances égyptiennes. Son objectif : créer un écolieu d’habitats partagés qui organise et accueille régulièrement des événements artistiques et festifs.

Au sud de Guipry-Messac, au lieu-dit La Rebintenais, se joue une aventure moderne, écologiste et culturelle. Passé le bourg de Guipry, après quelques minutes sur des routes de campagne, un passage à niveau annonce l’arrivée au Louxor. Non, vous n’avez pas soudainement débarqué en Égypte, même si une splendide colonnade et des sculptures de pharaon le laisseraient penser. Mais préparez-vous quand même à découvrir les mille merveilles d’un royaume oublié. Cet ancien corps de ferme en partie transformé dans les années 1980 en discothèque, puis laissé à l’abandon, revit aujourd’hui. Sous un grand préau aménagé en terrasse, Sarah Audouard et Silvère Gaude, tous deux membres de l’association Le Louxor, nous accueillent avec un verre de cidre.

© Emmanuelle Volage / Unidivers

Installés là, ils nous racontent l’histoire de ce lieu. « C’est une histoire originale, celle d’un couple d’agriculteurs qui ont décidé de tout arrêter à leur cinquantaine », annonce Silvère Gaude. « Ils avaient des vaches et Mme Brard en a eu marre de traire. Son mari a fini par ouvrir une boîte de nuit avec l’aide de ses potes agriculteurs. Ils ont fait eux-mêmes les moulures de pharaon, c’était eux qui assuraient la sécurité dans les années 80-90, c’était quelque chose de participatif déjà à l’époque », poursuit Sarah Audouard. Et si l’extérieur du Louxor peut surprendre par son décor égyptien, l’intérieur émerveille par ses sommets de kitsch…

© Emmanuelle Volage / Unidivers

© Emmanuelle Volage / Unidivers

© Emmanuelle Volage / Unidivers

© Emmanuelle Volage / Unidivers

© Emmanuelle Volage / Unidivers

© Emmanuelle Volage / Unidivers

© Emmanuelle Volage / Unidivers

© Emmanuelle Volage / Unidivers

© Emmanuelle Volage / Unidivers

© Emmanuelle Volage / Unidivers

© Emmanuelle Volage / Unidivers

« C’était le début de la mode des boîtes de nuit, ça se développait dans tous les villages », rappelle Silvère. « Ça a cartonné au début. Les agriculteurs du coin venaient direct après le boulot, en tracteur et en bottes, on servait juste de la bière à l’époque. » Le trentenaire poursuit sa rétrospective. « Au bout d’un moment, les discothèques commencent à devenir des pompes à fric. Les gérants arrivent, ils veulent tous rouler en Porsche, ils sélectionnent à l’entrée, ils montent les tarifs, ils font venir les gens de plus loin. Un des derniers gérants ici faisait venir des cars de Nantes. Ça se bastonnait avec les locaux, ça a fini en eau de boudin comme beaucoup de boîtes de nuit de campagne ».

Restée seule à la suite du décès de son mari Louis, Christiane Brard voit défiler les gérances et les enseignes. Après le Louxor, L’Odyssée, puis le Luxor (à ne pas confondre avec le Louksor de Clisson qui a inspiré la fameuse chanson de Philippe Katerine). « Mme Brard supportait ces histoires, avec un gérant un peu véreux et ses hommes de main. Au bout d’un moment, elle n’en pouvait plus, malgré deux gros bergers allemands elle ne se sentait plus en sécurité ici et elle est partie s’installer dans le bourg », raconte Silvère. Quelque part autour de 2010, la discothèque ferme finalement, après une trentaine d’années d’activité. Son souvenir demeure dans l’esprit d’habitants du coin. « Quand on fait des soirées, il y a toujours des quarantenaires ou cinquantenaires qui nous disent “j’ai rencontré ma femme ici”, ou “j’ai vomi à tel ou tel endroit” », s’amuse Sarah Audouard.

© Emmanuelle Volage / Unidivers

Passé le calvaire des soirées à 1500 personnes, parking plein à craquer, musique commerciale à fond, la propriétaire tarde avant de remettre le lieu en vente. Quand elle le fait finalement, il tombe déjà en décrépitude et les boîtes de nuit de campagne n’ont plus le vent en poupe. Le Louxor s’endort une dizaine d’années, jusqu’à ce que des explorateurs le redécouvrent.

Courant 2020, Silvère Gaude visite les environs et tombe sur cette merveille. Six hectares de terrain avec des terres agricoles, un peu de forêt, une longère et des espaces événementiels en intérieur et extérieur, l’offre est alléchante. En six mois, avec sa compagne Virginie, Silvère réunit un groupe de personnes motivées à s’installer et à faire revivre le lieu, non pas comme une discothèque, mais comme un écolieu aux multiples facettes. « C’était pendant la période Covid. Ce qui nous a permis d’avoir du temps pour faire des réunions et trouver des gens, qui à cette période-là se posaient plein de questions sur leur mode de vie citadin », relate Sarah Audouard. Le collectif aspire ainsi à « vivre autrement, avec une sobriété et une recherche d’autonomie, alimentaire et énergétique », précise Silvère Gaude. Il poursuit : « l’inspiration première, c’est qu’on a le sentiment que le changement ne viendra pas d’en haut et qu’il faudrait multiplier les initiatives comme ça à l’échelle locale pour que le monde change ».

© Emmanuelle Volage / Unidivers

Pour s’adapter à ses multiples ambitions, le projet revêt deux entités. Le collectif crée L’Oasis du Nil et Vilaine, une société coopérative par actions simplifiées (SAS) pour l’écolieu et l’habitat partagé. Dans un second temps, le Louxor est l’association qui organise des événements et loue le lieu pour accueillir des événements artistiques et festifs. Avec le soutien de la mairie de Guipry-Messac, ravie que la boîte de nuit revive — « avec des projets plus modérés et moins d’emmerdes », précise Silvère Gaude — et l’accueil bienveillant du voisinage et des habitants du coin, le collectif s’installe au Louxor en juillet 2021.

Depuis, le chantier suit son cours. Quelques membres du collectif vivent déjà sur place, en habitat léger, et avancent sur les travaux au jour le jour. Citadins d’origine, ils font la connaissance de leurs nouveaux voisins, une faune sauvage faite de lièvres, de ragondins, de souris, de blaireaux, et d’une multitude d’oiseaux.

© Emmanuelle Volage / Unidivers

La priorité est mise sur les espaces communs et l’habitat partagé, notamment la rénovation de la longère dans laquelle seront aménagés des chambres et quatre appartements. L’un d’entre eux sera un gîte permettant d’accueillir des artistes et pourquoi pas des touristes. Un autre sera occupé par Silvère et Virginie. Deux autres sont encore disponibles. « On cherche des gens dynamiques qui sont prêts à s’investir dans le projet dans son ensemble. Les habitants sont associés de la SAS donc l’idée est de participer au maximum de choses qui se font ici, les événements, l’entretien du terrain et de la maison, les différents bricolages », explique Silvère Gaude. Ces quatre logements seront complétés par six à huit habitats réversibles et pourquoi pas des logements insolites et une aire naturelle de camping à l’avenir.

Un autre chantier vise à atteindre l’autonomie alimentaire. Avec l’aide bénévole du paysagiste Tanguy Dréau (Partition Paysage), le collectif du Louxor a commencé à planter des arbres fruitiers et à concevoir un potager. Il a aussi sollicité le programme Breizh Bocage, « qui reconstitue les bocages quasiment gratuitement, avec des fonds européens, pour lutter contre la sécheresse, les inondations et préserver la biodiversité », précise Silvère Gaude. La parcelle agricole se destine à devenir une ferme pédagogique, « avec des animations et des expériences, un peu de permaculture, de serre enterrée, d’animaux », énumère Silvère.

© Emmanuelle Volage / Unidivers

© Emmanuelle Volage / Unidivers

© Emmanuelle Volage / Unidivers

Le Louxor en est encore au début de sa nouvelle vie, et les idées ne manquent pas pour animer le lieu. Pour le moment, il s’est surtout fait connaître par son activité événementielle, encore modeste, mais amenée à se développer. En juillet 2021, un premier Bal Pirate ouvre les portes au public. Une poignée d’événements ont eu lieu depuis, notamment le festival Saint Jean Ramsès, organisé par l’équipe du Louxor et qui fêtera sa seconde édition le 27 juin 2023.

Saint Jean Ramsès II, 27 juin 2023.

D’autres événements sont l’œuvre d’associations qui louent le Louxor, à des tarifs peu onéreux et dans un esprit d’ouverture, de respect du lieu, des autres et de qualité artistique. Cet été s’annonce déjà chargé avec la soirée Care-Mess le 27 mai, le festival XXXV le 10 juin, un nouveau Bal Pirate le 15 juillet, trois week-ends de musique électronique par différents collectifs rennais, et un mariage.

À mi-chemin de Rennes et de Vannes, non loin de Redon et accessible depuis Nantes, le lieu-dit La Rebintenais devrait rapidement devenir une destination privilégiée pour les adeptes de fête libre et de grands espaces verts. Le Louxor avait coupé le son, le nouveau collectif qui l’habite remet le son. Et confie son rêve d’y inviter un jour Philippe Katerine. On adore, on adore, on adore.

