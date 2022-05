Guéveneux. Minoterie 21 ou l’art qui inondait le paysage

Minoterie 21 est une association artistique du Morbihan, dont le site héberge des réalisations des plus originales : des cabanes colorées au bord de l’eau, réalisées par des artistes pour des expériences variées. La façade de son pigeonnier, habituellement peint par un artiste différent chaque année, laisse encore apercevoir la fresque de Quentin Montagne, avant que celle-ci ne fasse place à celle de la peintre Yayoï Gunji lors d’une journée riche en inaugurations le 6 août 2022.

Non loin de Peillac, à Guéveneux dans le Morbihan, on trouve un petit coin de verdure idyllique habité par de drôles d’occupants. En descendant dans la vallée de l’Arz, au bruit des glou-glous de la rivière émerge des architectures aux couleurs bigarrées. Ici la coque d’un sous-marin jaune ; là une maison entièrement construite à base de meubles… Et toutes ces constructions sur pilotis ou sur roues se regroupent comme une petite utopie campagnarde. Bienvenue sur le site de l’association Minoterie 21 !

Discussion internationale entre artistes devant la cabane “Slow Healing Train” de John Bjerklie avec, de gauche à droite, le Libanais Hanibal Srouji, le Turc Onur Kaymak, et la Française Juliane Lusson.

Prenant réellement place dans une ancienne minoterie (un moulin à farine), l’association a été fondée en 2010 par un couple d’artistes, Claire Lesteven et Alun Williams, dans le but d’accompagner des artistes ainsi que de développer la diffusion de l’art contemporain en milieu rural. À ce sujet, c’est bien le frère de Claire Lesteven, Patrice Lesteven, à la fois peintre, écrivain et musicien, à qui vient en premier l’idée d’un parc de sculptures. L’association fait donc appel à trois autres artistes pour réaliser non pas seulement un refuge où dormir mais aussi une structure à l’image de leur univers. Poussent alors comme des champignons ces sculptures praticables, chacune proposant sa propre expérience. On trouve ici un studio de peinture, un lieu de retraite paisible pour écrivain ou encore un laboratoire acoustique. Le tout entouré par la rivière de l’Arz, détail prophétique s’il en est, puisque “arz” signifie “art” en breton !

La fameuse “Maison de Meubles” au savant agencement de boiseries abandonnées. Tout droit sortie de l’imagination de l’artiste coréenne Ye-eun Min.

Tout randonneur, cycliste ou automobiliste passant par la Minoterie 21 ne pourra pas s’empêcher de remarquer l’œuvre de Quentin Montagne. Exposée juste au-dessus des flots de l’Arz, sa fresque est visible depuis la route à la manière d’un panneau de signalisation routière. Et quel signe ! Un capharnaüm de bestioles échevelées s’enchevêtrent les unes dans les autres ! Comme si le déluge avait eu lieu, non pas à l’extérieur mais à l’intérieur même de l’arche de Noé, faisant chavirer tout le bestiaire ! Les illustrations, tout droit sorties des encyclopédies en sciences naturelles du XIXème siècle, rappellent l’univers fantastique du roman d’Edgar Rice Burroughs, Pellucidar, dont la fresque reprend le titre.

“Pellucidar”, collage agrandi et imprimé sur PVC réalisé en 2021 par Quentin Montagne sur le mur du pigeonnier du moulin pour 250 x 502 cm.

Mais il ne reste plus que quelques mois pour l’admirer car, bientôt, ce sera au tour de Yayoï Gunji de réaliser sur la même façade une nouvelle fresque. Artiste au parcours atypique et néanmoins technique, son rapport à la peinture est de l’ordre de l’aventure, de celle qui ne nous amène jamais là où on l’avait imaginé au départ ! Pour elle, peindre part toujours d’une émotion, qu’elle soit provoquée par les réseaux sociaux comme par notre nature environnante. Or dans ce décor aquatique, nul doute que sa peinture diluée sans cesse jouant sur des variations de transparences, ne trouve sa place au sein de l’ancien moulin.

Non loin de là, à deux kilomètres plus haut sur la colline, se trouve le village de Peillac et sa Chapelle de la Congrégation. Un temps désaffecté, l’édifice religieux est désormais investi de temps à autre par des associations. La Minoterie 21 propose d’y accueillir sous ses clefs de voûte des artistes en résidence, avant que ceux-ci n’exposent leurs réalisations. Si le moulin est un peu excentré, la chapelle permet un échange des visiteurs curieux qui découvrent tour à tour chacun de ces lieux. À celles et ceux qui voudraient y jeter un œil, Rika Tanaka est la nouvelle heureuse élue de cette résidence de deux mois, laquelle aboutira le samedi 6 août de 18 h à 20 h au vernissage d’une exposition collective, où seront présentées certaines de ses pièces.

Mais peu de temps avant dans la journée, de 14 h à 17 h au moulin de Guéveneux, vous aurez l’occasion d’assister à l’inauguration de la nouvelle fresque réalisée par Yayoï Gunji, ainsi que d’une autre surprise. En effet, la jeune artiste américaine, Kendall Glover, est en train de parachever une nouvelle sculpture qui viendra s’implanter dans le parc aux cabanes d’artistes.

De gauche à droite : Les Abris d’artistes avec John Bjerklie (Etats-Unis), “Slow Healing Train”; Patrice Lesteven (France), “Nautilus”; Roland Cognet (France), “Paysage Imaginaire”

À l’avenir, les abris seront bientôt ouverts à la réservation de tous tant pour s’y reposer que pour chercher l’inspiration. De nouvelles cabanes pourraient également apparaître sur le site de la minoterie, mais de manière éphémère. Il faut dire que l’espace est déjà bien occupé, et que l’ancienne maison du meunier abrite de nos jours un atelier de tissage. Répondant au nom d’Aux fils de l’Arz, celui-ci est dirigé par le second frère de Claire Lesteven, Bruno Lesteven, passé maître-artisan dans l’art du tissage. Ce dernier se fera un plaisir, quel que soit votre niveau, de vous ouvrir les portes de son atelier lors de stages disponibles sur inscription du mois de mai à octobre. Toutefois les places sont limitées alors pensez à bien vous renseigner !

INFORMATIONS PRATIQUES

Le samedi 6 août 2022 aura lieu de 14h à 17h au moulin de Guéveneux le vernissage de Kendall Glover et Yayoï Gunji. Suivi du vernissage de l’exposition autour de Rika Tanaka à la Chapelle de la Congrégation, de 18 h à 20 h à Peillac. Venez nombreux !

Minoterie 21, Moulin de Guéveneux, 56220 Peillac.

De juillet à septembre : du mardi au dimanche de 14h à 18h et sur rendez-vous / Le reste de l’année : sur rendez-vous.

Contact : minoterie21@gmail.com

Site internet : Minoterie 21

La Chapelle de la Congrégation, 4 Rue de la Mairie, 56220 Peillac.

Ouverte tous les jours d’août à septembre de 14 h à 18 h sauf le lundi.

Site de Yayoï Gunji

Site de Kendall Glover

Site de Rika Tanaka

Site d’Aux fils de l’Arz

