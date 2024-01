C’est un temps fort devenu incontournable dans le Finistère. Les Gras de Douarnenez se dérouleront dans les rues de la ville à partir du samedi 10 jusqu’au mercredi 14 février 2024. Plus grand carnaval breton, les Gras sont une invitation à la fête, à ne pas manquer !

Située au Nord-Ouest de Quimper, Douarnenez est une commune surtout réputée pour son port et pour ses conserveries de sardines dont la première s’installe en 1853. Mais Douarnenez est connu aussi pour son carnaval, depuis 1835 !

Organisées par le comité d’animation des Gras de Douarnenez créé en 1975, les festivités s’étalent sur cinq jours avec de nombreux temps forts durant cette période : le grand bal costumé, la noce de gras et le défilé de chars du dimanche après-midi. La fête se termine lorsque le Den-Paolig, un personnage en papier mâché, est brûlé.

Le mardi-gras est le symbole du passage d’une période où l’on mange gras, à la période de Carême où l’on mange maigre. Douarnenez ajoute, à cette coutume religieuse, l’occasion de fêter la fin de l’hiver durant lequel les pêcheurs n’ont que très peu travaillé. Les Gras se présentent comme étant une organisation désorganisée de liberté absolue et hors du temps. Les Douarnenistes font les Gras et non assistent aux Gras !

Le programme

Samedi 10 février

Intronisation du Den Paolig (en français =pauvre homme). Il est le symbole emblématique de la fête et le roi du carnaval, une personnalité locale reconnaissable et connue des Douarnenistes. Fabriqué en papier mâché, il mesure trois mètres de haut et est accroché au fronton des halles : il veille sur la fête !

Dimanche 11 février

Les noces des Gras qui seront 100% masculin lors de cette édition 2024 et le grand défilé se dérouleront de 14h à 17h. Le défilé du dimanche avec ses chars de conception libre est toujours plus surprenant année après année. Il rassemblera un public intergénérationnel autour de costumes, de musique et de bonne humeur. Le corso sera une plongée en immersion avec celles et ceux qui confectionnent les chars avec passion, entre fous rires et bonne humeur

Lundi 12 février se déroulera la traditionnelle course interbars : Des garçons de café ou des clients de bars de Douarnenez s’affronteront dans le centre-ville. Ils devront faire le tour du quartier en transportant des verres sur des plateaux.

Mardi 13 février : Après le concours de costumes, la salle des fêtes accueillera le bal costumé de : La folle nuit des Gras. Veille de St Valentin, les DJ Morggy et AG29 animeront la soirée, ainsi que Chapat. Le thème du bal 2024 sera : Cupidon se sent sauvage et se pare de léopard, un clin d’œil pour la Saint Valentin toute proche !

Comme le veut la tradition, le Den Paolig sera brûlé dans un feu de joie sur le quai du port du Rosmeur, juste avant le feu d’artifice final et pour conclure les festivités

Mercredi 14 février à noter : Le Bal des enfants se déroulera dans l’après-midi

L’affiche du carnaval 2024 a été dessinée par l’illustratrice Fabienne Toffolo Sinquin et le graphiste Mat Pellzo. Plus riche en couleurs que les années précédentes, elle sera mise en vente prochainement

Infos pratiques

Les Gras de Douarnenez : du 10 au 14 février 2024

Pour les participants au défilé : pensez rapidement à vous inscrire; et pour ceux qui sont concernés, à réserver également votre repas auprès de comiteanimationgrasdz@hotmail.com

Bal costumé du mardi 14 février : tarif de l’entrée à 4 €.

Contact : 06 77 02 47 22 ou comiteanimationgrasdz@hotmail.com