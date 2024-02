Dans le cadre de la Saison culturelle Arth Maël de Ploërmel Communauté, la Compagnie Pied en Sol se produira sur la scène de la Salle Moronoë à Mauron dans le Morbihan, samedi 17 février 2024 à partir de 20h30. Pour ce spectacle de danse traditionnelle, le public sera disposé en cercle autour des danseurs.

L’équipe au complet de La Grande Roue

Basée à Redon en Ille-et-Vilaine, la Compagnie Pied en Sol est une troupe de danseurs spécialisée dans l’art de la rue. Elle forme une équipe de doux rêveurs, dirigée par Brigitte Trémelot et Denis Madeleine, danseurs et chorégraphes tous les deux. Issus de l’éducation populaire, les danseurs pétrissent leurs corps et leurs imaginaires pour présenter un spectacle vivant où la danse et le théâtre sont intimement liés. Le langage chorégraphique de la troupe est simple, complice et profond. Il place le spectateur dans un espace intime, doux, poétique et quelque peu surréaliste !

Brigitte Trémelot et Denis Madeleine

Samedi soir, placés au cœur du public de Mauron, les danseurs de la Compagnie Pied en Sol présenteront avec talent et énergie : La Grande Roue, leur spectacle de création contemporaine qui est un hommage joyeux et créatif, inspiré de la danse bretonne, le Rond de Saint-Vincent, une danse traditionnelle, envoûtante et énergique, qui se danse en cercle en se tenant par le petit doigt. La ronde tourne dans le sens des aiguilles d’une montre en se resserrant puis s’élargissant. Très dansée en fest-noz, elle tire ses origines de la commune de Saint-Vincent-sur-Oust dans le Morbihan, d’où son appellation.

Le Rond de Saint-Vincent

Par cette réécriture contemporaine, la Grande Roue, la danse de la Cie Pied en Sol est portée par un chant profond qui devient hypnotique. Six danseurs aux jupes colorées se laisseront porter dans une rotation de spirales sans fin.

Les danseurs seront guidé par le chant profond de Mathieu Hamon et les airs traditionnels bretons de Wen Hervieux : Mathieu Hamon est cultivateur à Plessé (44) la semaine. Le week-end, il chante des chansons en gallo et fréquente les fest-noz ; Wenceslas Hervieux, originaire de Redon (35), est pianiste. Il dispose d’un éventail impressionnant de connaissances musicales, qui s’étend du jazz à la chanson française, en passant par le blues, le rock…

Mathieu Hamon Wen Hervieux

La Grande Roue célèbrera la fête et chantera l’assemblée. Le public de Mauron est convié à une cérémonie pour se laisser porter par un mouvement qui le dépasse et le pousse vers l’humain, vers les vivants. Offerte à l’espace public, la danse devient fédératrice et universelle…

Infos pratiques

La Grande Roue, spectacle de la Compagnie Pied en Sol

Samedi 17 février 2024 à 20h30

Salle Moronoë – Allée de Newmarket à Mauron (56)

Tarifs : de 5 à 10,50 euros

A noter : Les chorégraphes de la Compagnie Pied en Sol, Brigitte Trémelot et Denis Madeleine proposeront un atelier de pratique artistique en lien avec leur spectacle La Grande Roue, le samedi 24 février 2024 de 14h à 16h au Centre des Arts Martiaux à Ploërmel (56)

Pour tous renseignements complémentaires :

02 97 74 08 21 ou/et poleculturel@ploermelcommunaute.bzh