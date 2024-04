Le pilote Bruno Longépé vainqueur de l’épreuve pour la 5e fois !

Le 23e Rallye du pays de Lohéac s’est déroulé les 6 et 7 avril 2024 sur les communes de St Malo de Phily, Guipry, Lieuron et Lohéac. Cette compétition automobile a attiré, comme chaque année, un public très nombreux composé de passionnés de sport mécanique. Le public était réparti dans les aires sécurisées réservées pour les spectateurs. Plus de 100 voitures ont pris le départ des 13 spéciales. Le Rallye est organisé par l’ASACO Bretagne et l’Association Sportive du Rallycross de Lohéac.

Ce rallye comprenait deux épreuves : Une épreuve comptant pour la coupe de France des Rallyes et une épreuve comptant pour le championnat régional.

L’épreuve comptant pour la coupe de France des Rallyes affichait 69 voitures sur la grille de départ. 50 pilotes ont terminé l’épreuve nationale et 19 ont abandonné pour des raisons mécaniques en majorité. L’épreuve régionale comprenait 31 voitures au départ. 25 voitures terminèrent l’épreuve. 6 pilotes abandonnèrent pour des raisons mécaniques.

Rallye Lohéac 2024

Le pilote Bruno LONGÉPÉ a remporté brillamment l’épreuve 2024 comptant pour la coupe de France des Rallyes, accompagné de Laurine BESSON au poste de co-pilote. C’est au volant de sa Volkswagen Polo GTI que le pilote a remporté cette épreuve pour la cinquième fois consécutive avec un temps de 59 minutes et 35 secondes au total.

Rallye Lohéac 2024

Le pilote Frédéric GOBIN accompagné de Jean-Luc FRAIGNE au poste de co-pilote, au volant de sa Volkswagen Polo GTI numéro 3, prend la deuxième place du classement général à 1 minute 47 secondes du premier.

Rallye Lohéac 2024

Et c’est le pilote Anthony LANGLOIS, aux côtés de la co-pilote Margot POTTIER, qui prend la troisième position au volant de sa Mitsubishi Lancer Evo 9 numéro 21, à 3 minutes 21 secondes du premier.

AUPIED P.Y.2024

L’épreuve régionale a vu la victoire du pilote Ugo GIRARDEAU au volant de sa Mitsubishi Lancer Evo 6 numéro 100, accompagné de Julien BICHON au poste de co-pilote.

Rallye Lohéac 2024

Le second de l’épreuve régionale est le pilote Gary GUÉRIN au volant d’une Subaru Impreza Wrx Sti numéro 110, à seulement 12 secondes et 2 dixièmes du premier. Le copilote de la voiture était Jordan LECOMTE.

PY.AUPIED/Rallycross-Loheac-2023

La troisième place du podium fut remportée par le pilote Vincent ROUSSEAU avec le copilote Jason DOUESNARD sur la Peugeot 208 T16 numéro 101, avec seulement 35 secondes et 9 dixièmes du premier.

L’épreuve de nuit reste toujours un spectacle à ne pas manquer ! même sous la pluie …

Le rendez-vous est pris pour le 9e Rallye régional du Morbihan à Pluherlin, organisé les 4 et 5 mai 2024 par l’ASACO Océane et l’Association Breiz Compétition Auto