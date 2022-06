Grand-Champ. Le festival Loch Festi’ Country met la culture américaine à l’honneur le 16 juillet

L’Association Loch Country Danse 56 organise le Loch Festi’ Country le samedi 16 Juillet 2022 de 10h à 1h, sur le site de l’Espace 2000 à Grand-Champ (56). Le festival s’adresse à toutes les classes d’âge et propose danse, concerts et animations variées autour de la culture américaine.

Après 2 ans de pause et 2 éditions reportées le Loch Festi’ Country lance sa deuxième édition. Outre la danse — animée par Agnès Gauthier — les concerts des Texas SideStep, et des Docks A Billy’s, vous pourrez découvrir la culture amérindienne à travers les époques et des décors uniques. Vous vibrerez avec le show trial moto freestyle de Johan Picas. D’autres animations attendent les visiteurs : curling, taureau mécanique, château gonflable, et la participation des Mariners de Vannes avec le football américain. De la restauration et une buvette seront mises en place.

Bal annuel 2020

Le Loch Country Danse 56 a été créé en 2005 et dispense des cours dans les Salles des Sports le mardi et mercredi, et pour les débutants à la Multifonctionnelle le mercredi. Le tout dans une ambiance conviviale, sur des musiques de styles différents : Country, Irlandaise, New Country, et parfois Line.

Loch Festi’ Country à l’Espace 2000 de Grand-Champ (56)

Entrée sur réservation (avant le 7 juillet)

Tarifs : de 5€ à 18€

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

Écrire au festival : lochamericanfestival@gmail.com

Retrouvez plus d’informations sur le site de l’association et sur leur page Facebook