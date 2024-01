La société danoise de production d’aliments pour animaux de compagnie Globe Buddy a commercialisé une alimentation pour chiens très haut de gamme basée sur une nouvelle source durable de protéines : les insectes. La marque souhaite susciter un changement positif et aider les propriétaires de chiens à mener une vie plus respectueuse de l’environnement.

« Nous vous proposons une solution simple pour nourrir votre ami à quatre pattes en lui offrant une alimentation saine et savoureuse tout en faisant du bien à la planète, en réduisant simplement l’impact climatique des aliments pour chiens », explique Bjarne Gravesen Jensen, PDG et co-fondateur de Globe Buddy.

L’alimentation pour chiens à base d’insectes Globe Buddy Brown renferme des protéines provenant des larves de mouches soldats noires, qui conviennent à tous les chiens, en particulier à ceux qui présentent un système digestif sensible ou des intolérances aux viandes traditionnelles.

Le climat y est également gagnant. En effet, l’utilisation de protéines d’insectes dans la production d’aliments pour animaux réduit les émissions de carbone. Selon les calculs effectués par le cabinet de conseil Viegand Maagøe pour le compte de Globe Buddy, l’empreinte carbone des ingrédients du nouveau produit de Globe Buddy représente un peu plus de la moitié de l’empreinte moyenne des ingrédients des aliments pour chiens du marché.

L’empreinte carbone de ce produit à base d’insectes a été vérifiée par un tiers, une pratique encore rarement observée dans le secteur de la production d’aliments pour animaux de compagnie.

« Bien que de nombreuses entreprises ont commercialisé ce qu’elles prétendent être des aliments pour animaux de compagnie respectueux de l’environnement, nous avons constaté que les parents d’animaux de compagnie réclamaient de plus en plus de transparence quant à la durabilité environnementale de l’alimentation de leur chien. Notre marque entend répondre à ce besoin non satisfait », déclare Bjarne Gravesen Jensen.

En plus de leur impact limité sur le climat, les larves d’insectes sont un ingrédient alimentaire pour animaux de compagnie qui favorise l’économie circulaire et réduit les déchets, car les insectes sont nourris avec des sous-produits issus du secteur agroalimentaire.

L’engagement de Globe Buddy en faveur de la durabilité englobe également l’emballage de son produit, présenté dans une boîte entièrement recyclable et parfaitement dimensionnée conçue pour une distribution directe au consommateur.

À propos de Globe Buddy

Globe Buddy est une startup danoise qui produit des aliments pour animaux de compagnie et est spécialisée dans les aliments et friandises durables pour chiens. Les produits de la marque Globe Buddy sont disponibles sur www.globebuddy.dog. À la demande de Globe Buddy, ClimatePartner a calculé les émissions de carbone du produit Globe Buddy Brown conformément au protocole des GES et le rapport relatif à son empreinte carbone est disponible à l’adresse suivante : https://climate-id.com/en-gb/5PY8IF.

