Saint-Malo-Mont-Saint-Michel : Le défi à la nage de Géraud Paillot

Le Malouin Géraud Paillot est atteint de sclérose en plaques et continue de se lancer des défis sportifs toujours plus exigeants ! Prochaine étape ? Le 28 août 2022, Géraud va s’élancer avec Mathieu Vaillant, médecin neurologue, pour tenter d’établir un double record du monde de triathlon au départ de Saint-Malo. Avec ce triathlon handi-valide entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel, c’est un nouveau record du monde de battu en perspective !

Après une vingtaine d’années de carrière internationale, Géraud est stoppé dans son élan par une Sclérose En Plaques, qui l’incite progressivement à changer sa vision du monde. Quelques années plus tard, alors qu’il cherche à redonner du sens à sa vie, il décide de pagayer avec la maladie plutôt que de continuer à ramer contre. En 2017 il se lance donc dans des aventures Hustives… Humaines et Sportives, à la rencontre de lui-même et des autres.

Ce sont Mathieu et Géraud qui vont tenter de réaliser ce record du monde Triathlon longue distance en format Handi-Valide.

Mathieu est neurologue au CHU de Grenoble. Grand sportif (trail, rando, ski de fond, ski de rando, vélo, natation, escalade …), il aime prendre le temps d’observer l’environnement avec sa famille, pour leur faire découvrir la nature et l’importance de la protéger.

Géraud est le créateur et président de l’Association Aventure Hustive. Il est aussi conférencier et patient expert. Géraud est atteint de Sclérose en Plaques (SEP) depuis 2004, il organise et réalise des défis humains et sportifs engagés.

Il y a aussi Alexandre, salarié de l’entreprise ITESOFT, qui va les accompagner pendant au moins trois jours sur ce triathlon / paratriathlon longue distance.

Le départ de la double tentative de record du monde Aventure Hustive 5 x ITESOFT est le 28 août 2022 à 6h30. Mission : Triathlon handi-valide entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel

Les différentes disciplines de ce triathlon et paratriathlon longue distance, s’enchaine tout au long de la journée, jusqu’au repos du soir. Et puis rebelote le lendemain, le surlendemain etc.

Ce qui donne en terme d’emploi du temps de sportifs : 6h30 départ pour 1,9 kms à la nage ; 7h30 départ pour 90 kms en vélo ou handbike suivis à 13h30 par 21,1 kms de course à pied ou en fauteuil et dès 16h temps de partage avec les partenaires et participants.

