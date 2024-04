Depuis ses débuts il y a 14 ans, Genevieve a acquis une solide expérience comme artiste musicale. Naviguant entre l’Angleterre et la France, l’autrice-compositrice-interprète s’illustre depuis l’adolescence dans plusieurs projets, dont le groupe pop rock Gad Zukes qu’elle mène depuis 2014 avec ses 4 frères et sœurs. En parallèle, elle poursuit également une carrière personnelle sous son propre nom, inaugurée en 2017 par son premier EP « Beyond The Woods ». Elle donnera un concert en solo à La Nouvelle Vague de Saint Malo samedi 4 mai 2024, dans le cadre du festival Saint-Malo Rock City.

Dès son plus jeune âge, Genevieve a vu sa vie baignée de musique. Née en 1995, elle est la cadette d’une fratrie de 5 enfants, qui grandit entre la ville de Dinan et l’Angleterre. Dans ce cadre, elle reçoit très tôt une éducation musicale, notamment via la collection de disques de son père. Vibrant d’abord au son des albums de Tom Petty, Queen ou encore Cat Stevens, elle entrevoit de nouveaux horizons en découvrant l’univers d’artistes comme Eva Cassidy, Coldplay et Regina Spektor. Un bagage inspirant qui l’amène à débuter en 2010 comme musicienne et chanteuse, alors âgée de 15 ans. La vocation se précise deux ans plus tard, lorsqu’elle quitte la maison familiale pour s’installer à Guildford en Angleterre, étudiant le chant pendant une année à l’Academy of Contemporary Music. Au terme de son cursus, elle se lance dans plusieurs projets dont Ukelily, qu’elle fonde en 2013 avec sa sœur Lily Lamborn. L’année suivante, elle s’associe avec ses quatre frères et sœurs, tous musiciens professionnels, pour former le groupe pop rock Gad Zukes. En leur compagnie, elle publie quatre EPs entre 2016 et 2022 et écume de nombreux festivals comme le Pont du Rock et l’Armor à Sons.

Photo: Antoine Rault.

Suite à une tournée en Angleterre avec sa fratrie, l’artiste ressent le besoin de créer un projet parallèle et plus personnel, qu’elle lance en 2016 sous son propre nom. Genevieve se constitue alors un répertoire de chansons originales, dont certaines qu’elle avait écrites pendant son enfance. Elle s’adjoint également d’une équipe de musiciens dont la violoncelliste Amandine Fressier, donnant de nombreux concerts dans l’Hexagone et Outre-Manche. A la fin de la même année, elle passe trois mois en studio pour enregistrer son premier EP Beyond The Roots, qui sort en mars 2017 sur le label Little Goblin Records. Composé de 6 morceaux, il s’oriente vers une esthétique pop folk paré de quelques accents country, sous l’inspiration entre autres de groupes tels que Mumford & Sons. Puis trois ans plus tard, les trois confinements l’amènent progressivement à développer davantage son univers musical, en expérimentant de nouvelles sonorités plus électriques et électroniques.

Photo: Antoine Rault.

Forte de cette période et de son expérience acquise pendant ses tournées, elle prépare actuellement la création de son prochain EP, dont elle terminait la première phase d’enregistrement en mars dernier. Elle continue aussi de tourner seule ou en groupe dans les salles et les scènes de festivals en France. Le 4 mai 2024, elle donnera une performance en solo à La Nouvelle Vague de Saint-Malo, à l’occasion du festival Saint-Malo Rock City.

Pour patienter avant la tenue de cet évènement, nous vous partageons ci-dessous le morceau le plus récent de Genevieve, « Sweet Baby », dont la live session a été tournée par Francis Hoffmeister et dévoilée en mars dernier sur la chaîne YouTube de l’artiste. Cette dernière l’a ainsi créée comme un appel à « suivre nos propres boussoles » dans une société qui ne cesse de nous désorienter. Elle y est accompagnée aux chœurs par Maud Revel, Amel Amar et Lily Lamborn, avec le soutien de son frère James Lamborn à la batterie et Julien Tahier à la basse. L’autrice-compositrice interprète y déploie elle-même un jeu de guitare folk minimaliste, ainsi qu’une voix vibrante et marquée par de délicates voix de têtes, dont le timbre évoque des songwriters comme KT Tunstall. Autant d’éléments à savourer dans ce titre solaire et empreint de douceur, qu’on espère retrouver parmi sa setlist de samedi prochain en terre malouine…

Genevieve sera en concert à La Nouvelle Vague de Saint-Malo le 4 mai 2024. Un évènement dans le cadre du festival Saint-Malo Rock City.

Soirée à partir de 20h15.

Plus d’informations sur le site de La Nouvelle Vague: ICI