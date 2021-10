LA GALERIE SABRINALUCAS OUVRE SUR L’ILE DE NANTES

Une nouveauté artistique a récemment rejoint l’île de Nantes. L’entreprise nommée « L’Affiche » de Sabrina Lucas, ambassadrice en art change de nom et devient La galerie SabrinaLucas, conception d’œuvres & galerie d’art ! Des expositions, à l’univers contemporain et abstrait, d’artistes locaux et nationaux seront proposées.

En 2016, Sabrina Lucas, ambassadrice en art, crée son entreprise nommée “L’affiche”. Passionnée d’art et consciente du temps passé au travail par chacun.e d’entre nous, elle décide de faire entrer l’art dans les entreprises: une manière d’aiguiser le regard d’une population active sur les talents qui l’entourent !

Exposition “Myopic Topic” de Olivier Pigasse, juillet-octobre 2021 © Jinhui

Elle démarre son activité en proposant des œuvres d’art à la location. Rapidement, elle évolue et se prend de passion pour la conception d’œuvres d’art sur-mesure, qui devient alors l’activité principale de l’entreprise. Entourée d’un réseau national d’artistes, d’artisans et de designers, elle traduit le besoin de différenciation non formulé des entreprises, conçoit l’aménagement d’espaces et retranscrit une histoire à travers une solution artistique.

Concrètement, Sabrina Lucas travaille avec différents types de professionnels (promoteurs immobiliers, architectes d’intérieur, hôtels, collectivités…) souhaitant faire passer un message, valoriser leur image ou apporter un supplément d’âme. Elle leur apporte ainsi une solution sur-mesure, gérée de A à Z, de la première rencontre jusqu’à la communication autour de l’œuvre. Le travail se fait en collaboration avec les artistes: elle leur confie un cahier des charges afin qu’ils imaginent et confectionnent une œuvre, en équilibre entre leur univers et celui de l’entreprise.

Exposition virtuelle de Camille Mayolle (2021) © DR

L’OUVERTURE DE LA GALERIE D’ART

En 2020, elle évolue et s’entoure de collaborateurs, et décide, l’année suivante, qu’il est temps d’ouvrir sa galerie d’art éponyme.

“L’affiche” devient donc SabrinaLucas, conception d’œuvres et galerie d’art !

Située sur l’Île de Nantes, en plein quartier de la création, la galerie SabrinaLucas propose des expositions de peinture, sculpture, photographie et mobilier d’art, d’artistes locaux ou nationaux, dans un univers autour du contemporain et de l’abstrait.

Aujourd’hui, la nouvelle approche de Sabrina Lucas est de proposer au grand public un lieu d’exposition ouvert sur rendez-vous, showroom dédié à l’art qui abrite également son bureau de conception d’œuvre d’art sur-mesure.

Elle propose également des œuvres aux particuliers, via un catalogue d’oeuvres d’art disponible en ligne.

Enfin, la galerie, lieu atypique, est également ponctuellement disponible à la location pour des séminaires ou événements professionnels.

© Galerie SabrinaLucas

SabrinaLucas

Galerie d’art (sur rendez-vous)

20 rue Pierre Landais

44200 Nantes