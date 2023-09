Gaël Dupret présente Être ou ne pas être Breton ? au Salon de la Photographie de Paris les 6 et 7 octobre 

Le livre du photographe vannetais Gaël Dupret, titré Être ou ne pas être Breton ? sera présenté à La Grande Expo du Salon de la Photo de Paris, le vendredi 6 et samedi 7 octobre 2023.

La grande expo du Salon de la Photo se déroulera du jeudi 5 au dimanche 8 octobre 2023 à la Grande Halle de la Villette de Paris. L’image est devenue reine et la pratique de la photographie en France n’a jamais été aussi dynamique. Depuis 2007, le Salon de la Photo parisien propose aux photographes tous les produits et services leur permettant de pratiquer leur passion ou leur métier. Il est le lieu d’expression de tous les photographes, de partage d’expériences et d’expertises très diverses. Le Salon de la Photo se déroule depuis 2022 à la Grande Halle de la Villette pour devenir le plus grand studio photo jamais installé. Il met en lumière, à chaque édition, des photographes, des vidéastes, des créateurs de contenus avec leurs créations, qu’ils soient professionnels ou amateurs. Cette exposition de plus de 100 œuvres est une occasion unique de découvrir ou revoir les principales œuvres d’un artiste autour d’un thème choisi.

Après avoir été mis en lumière dans le programme de la Fête de la Bretagne édition 2023, le livre du photographe morbihannais Gaël Dupret qui s’interroge sur l’identité bretonne, a été intégré au Festival Interceltique de Lorient, puis présenté au Sénat. Il sera maintenant exposé au Salon de la Photo. Être ou ne pas être Breton ? est une création photographique sur l’identité bretonne qui porte un regard nouveau sur La découverte ou l’ignorance de Morvan Lebesque (1911-1970) et du groupe de rock Tri Yann. Le livre a été traduit intégralement en breton et édité en mai 2023 chez LFP Editions.

Gaël Dupret

L’ouvrage est un travail photographique réalisé en noir et blanc. Il amène le lecteur dans une réflexion sur sa propre identité et sur la place de la Bretagne dans les cinq départements historiques par rapport à la France, sur l’histoire, la culture, l’identité et la géopolitique des deux territoires, des deux pays. Gaël Dupret a été soutenu dans son projet par Paul Molac, député de la 4e circonscription du Morbihan, très attaché à l’identité bretonne, militant associatif engagé pour la défense de la culture et du patrimoine de la Bretagne et chanteur du groupe de musique bretonne Ferzae : c’est lui qui a rédigé la préface. Erwan Gicquel, maire de Caro (56), a lui, écrit l’introduction de Être ou ne pas être Breton ? D’ailleurs, la série de photographies compilées par Gaël Dupret a été visible sur un circuit de randonnée sur la commune de Caro.

Paul Molac Erwan Gicquel

Gaël Dupret, 47 ans aujourd’hui, réalise sa première pellicule photo alors qu’il n’a pas encore 6 ans. Il prend déjà conscience de la force de l’image. Il apprend le métier de photographe aux côtés de son père, photographe de presse à la République du Centre dans les années 1980-90 et grand amateur de clichés pris sur le vif dans les rues de Paris. Gaël Dupret a 12 ans, quand le père apprend à son fils à tirer les photos en noir et blanc ! Il a 14 ans, quand il photographie ses premiers SDF dans la rue. Pour lui la photographie est une forme de militantisme qui fera bouger les lignes ! Il entre dans la vie active en se lançant comme photographe de presse freelance tout en travaillant pour des entreprises commerciales. En 2007, il est copropriétaire d’une agence de communication où il réalise des photographies, des vidéos, des flyers, des cartes de visite, etc.

Mais en 2011, son père meurt et c’est le déclic ! Gaël renoue avec la profession de photographe, pour ne se consacrer qu’à elle. Il ferme sa société. L’agence Max PPP lui propose d’intégrer son contingent de photographes. C’est en entrant dans le monde de l’entreprise et en assistant aux réunions, que Gaël Dupret, toujours respectueux de la femme et des fondamentaux (l’homme propose, la femme dispose et/ou quand une femme dit non, c’est non !), découvre à quel point le fossé est grand entre les hommes et les femmes. Au gré de ses rencontres, il devient photographe pour des associations de femmes où il rencontre des militantes. L’idée lui vient alors de faire un travail photo mettant en avant la question de l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. Il choisit la couleur rouge pour travailler sur un dossier en 2017 : RED for Executive Women.

Gaël Dupret est un photographe humaniste ; son métier est de valoriser l’Humain et à travers lui, il lutte contre les discriminations.

L’année 2017 marque un tournant pour le photographe. Son travail sur les femmes tunisiennes est récompensé au Salon National d’Art Photographique de Vernouillet (28). La même année, le 25 septembre, il reçoit le premier prix photo Les Papillons, décerné par Concours International de la Photographie Images d’Ici et d’Ailleurs à Carpentras (84), pour sa réalisation sur la vie en Côte d’Ivoire. En 2019, Gaël Dupret est élu, pour l’année, président de l’Union des Photographes et Auteurs Île-de-France. Il crée La Découverte ou l’Ignorance en 2020, un travail inspiré du texte éponyme issu du livre Comment peut-on être breton ? publié en 1970 par le journaliste Morvan Lebesque quelques mois avant son décès. Il reçoit les soutiens du groupe de rock Tri Yann et de Patrick Beillon, le maire de Noyal-Muzillac.

Morvan Lebesque (de son vrai prénom : Maurice-Pierre) Tri Yann

Les travaux RED for Executive Women et La Découverte ou l’Ignorance sont des projets artistiques engagés et militants.

La Grande Expo du Salon de la Photo, du jeudi 5 au dimanche 8 octobre 2023

INFOS PRATIQUES

Horaires : tous les jours de 10h à 19h

Grande Halle de la Villette de Paris, au Parc des expositions – Paris

Présentation : Être ou ne pas être Breton ? de Gaël Dupret les 6 et 7 octobre

Accessible librement à tout visiteur du salon.