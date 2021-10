FUNK YOURSELF À L’UBU DE RENNES

Samedi 13 novembre 2021, de 22h à 4h, l’UBU de Rennes accueille la première édition de la soirée Funk Yourself #1. Au programme : Malouve, Les Barbes & Velours, Murmure.

Nées de l’envie folle de faire danser et vivre les nuits rennaises, les soirées Funk Yourself sont nées de l’envie folle danser se lancent avec une première édition haute en couleur le 13 novembre prochain à l’Ubu !

Au programme de la soirée, on retrouvera derrière les platines Malouve, représentante émérite de la musique indépendante, qui a sans nul doute de l’énergie à revendre et des pépites musicales à nous faire découvrir tout droit sorties d’une sélection indémodable entre indie rock, funk et pop.

Les Barbes & Velours proposeront quant à eux un bouillon groovy, telle une ode aux

années seventies : une recette parfaite pour un dancefloor enflammé. Ça vise juste, et ce tout en douceur, en célébrant l’âge d’or du disco-funk et du hip hop !

La soirée se lancera de la meilleure des manières avec Murmure aux platines, nous délectant de son mix entre funk et house, amenant à nos douces oreilles les meilleures sonorités pour shaker son booty !

Souhaitant s’adresser à toutes et tous, les soirées Funk Yourself proposent une grille tarifaire la plus basse possible, notamment accessible aux détenteurs de la carte Sortir!.

Des boucles magnétiques individuelles seront également mises à disposition gratuitement pour permettre aux publics sourds et malentendants de profiter pleinement des mixs concoctés par les DJs !

Billetterie

Tarifs : 5€ Sortir! / 8€ membre ADMIT* / 10€ réduit*

*majoration de 2€ sur place