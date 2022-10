Frac Normandie. Blair Thurman expose Spook Rock Road (Kasino-Kut) à Caen

Au Frac Normandie, l’exposition Spook Rock Road (Kasino-Kut) est pour Blair Thurman l’occasion de présenter des installations picturales de grands formats qui servent de cadre à un ensemble de nouvelles sculptures et de peintures récentes. L’exposition se prolonge exceptionnellement dans la cour du Fonds régional d’art contemporain (Frac) Normandie à Caen. Du 19 novembre au 19 mars 2023

L’allusion au « casino » contenue dans le titre de l’exposition est une indication de la méthode de Thurman, qui ménage toujours une part au hasard dans ses compositions. Son art est affilié à l’esthétique de l’objet trouvé, un des fondements de l’art moderne. Mais chez lui, ce sont aussi des formes, des structures et

des motifs, que l’on retrouve transposés dans ses œuvres. Ces formes trouvées incluent par exemple des circuits automobiles, l’armature d’une chaise, ou un motif imprimé…

Blair Thurman, Smoke on the Water (Deep Purple), 2019

Cela ne signifie pas que son art soit « à propos » de ces choses trouvées pour autant ; le monde de l’automobile, ou du jeu, sont ici un portail ouvrant vers la peinture, ce sont des raccourcis empruntés pour déterminer une forme. Son point de départ peut aussi être un jeu de mots ou une homonymie, comme dans l’analogie entre châssis pour la peinture et châssis automobile, les deux étant envisagés comme des supports pour la surface peinte.

Blair Thurman, The Speedway Painting, 1992. photographie : Andrea Rossetti

Ses nouvelles œuvres en trois dimensions, faites à partir de buggies désossés et surmontés d’un parasol, évoquent plus spécifiquement la junk sculpture (les créations d’Ed Kienholz ou Robert Rauschenberg, notamment), tandis que les grandes installations faites de panneaux monochromes sont une transposition de l’art de l’« assemblage » en peinture. Les peintures y sont assemblées comme dans un château de cartes, et définissent un environnement qui peut faire penser aux abords d’un circuit automobile. Leurs couleurs sont inspirées de la gamme chromatique des comic books des années 60-70. Des sculptures en néons ponctuent le parcours, renforçant sa dimension urbaine.

Portrait de Blair Thurman par Ari Marcopoulos

Biographie de Blair Thurman

5 Né à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane (Etats-Unis) en 1961. Vit et travaille dans l’État de New York.

Peintre, mais aussi sculpteur, Blair Thurman a développé un travail très singulier, que l’on peut situer à la croisée de différentes sources d’inspiration : l’abstraction géométrique des années 50 et 60, le Pop Art, l’« americana », c’est-à-dire les expressions de la culture populaire vernaculaire des Etats-Unis, mais aussi certains jeux ou l’univers de l’automobile.

Partant souvent de formes empruntées à ces catégories, et les mélangeant, il cherche à créer des environnements ou des œuvres indépendantes qui transforment les moyens de communication actuels, comme les enseignes au néon et les images publicitaires, en des œuvres abstraites poétiques.

Blair Thurman est né en 1961. Il a obtenu son B.F.A. à NASCAD en 1984 et son M.F.A. à l’université du Massachusettes, Amherst, en 1989. Il vit et travaille à Hudson, New York.

Programme

vendredi 18.11

18h30 Vernissage de l’exposition Spook Rock Road (Kasino-Kut) de Blair Thurman.

Sara Sadik, KHTOBTOGONE, 16:09, 2021

Elsa Michaud, Asphalteuses ou La Villa, 2022 Kenneth Anger, Kustom Kar Kommandos, 03:16, 1965

14h – 18h Atelier (15-18 ans) Peinture > Voiture > Sculpture imaginé et mené par Tony Reggazoni. 17h – 18h Concert de l’artiste Elsa Michaud sur son album Driving Drama.

dimanche 20.11

16h Atelier en famille (5-99 ans) Vroom ! imaginé par Blair Thurman Gratuit, sur réservation : mediation@fracnormandiecaen.fr

L’exposition Spook Rock Road (Kasino-Kut) de Blair Thurman et l’atelier Vroom ! dans la Fractory sont accessibles en libre accès durant le week-end (en dehors de l’atelier famille).

samedi 19.11

Événement À 20 000 tours minute 14h00 – 16h30 Projections de film

Frac Normandie :

7 bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé 14000 Caen

info@fracnormandiecaen.fr

02 31 93 09 00

Plus d’informations sur : fracnormandiecaen.fr