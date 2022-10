Fougères en plein Dérapage le 22 octobre

Un enchainement de concerts, une parenthèse dans la semaine, DÉRAPAGE a prévu de faire vibrer Fougères samedi 22 octobre. Au programme, des concerts qui se succèdent dans une ambiance électrique au son des riffs de guitare, des loops asymétriques et des samples enflammés ! Un kaléidoscope d’humeurs piquantes et vibrantes, de sons instinctifs, voilà comment résumer DÉRAPAGE.

Pour cette nouvelle édition, le Centre culturel de Fougères Agglomération s’est associé avec le café-concert le Coquelicot, la Médiathèque de Fougères ainsi que le Centre culturel Jovence à Louvigné du Désert.

Ce dernier accueillera, pendant une semaine, l’artiste lauréate d’un appel à projet, ouvert il y a quelques mois pour les artistes du territoire et des départements limitrophes. Qui est la lauréate ? L’artiste sélectionnée se nomme Edda Bel Abysse.

Artiste mayennaise, Edda propose une musique pop sur des textes en français. Librement inspirée du quotidien, sur des airs un peu candide, Edda Bel Abysse s’accompagne de son synthé et nous livre des textes percutants et pleins de malice. Elle prendra ses quartiers au Centre Culturel Jovence quelques jours avant le festival Dérapage, qu’elle ouvrira en première partie de Rouquine et Illustre.

Vous pourrez découvrir un extrait du concert de Edda Bel Abysse lors de sa sortie de résidence le jeudi 20 octobre à 19h au Centre Culturel Jovence.

Au programme de Dérapage

15h30 | ROUQUINE lancera les festivités en session acoustique à la Médiathèque La Clairière.

18h | BEFORE au café-concert Le Coquelicot avec ALowd. Dès 18h – Petite restauration sur place au Coquelicot.

21h | Edda Bel Abysse (Lauréate de l’Appel à projet), Rouquine et ILLUSTRE au Centre culturel Juliette Drouet.

Dès 20h – Bar sur place au Centre culturel Juliette Drouet.

00h30 | FLAMAR & OLKAN au café-concert Le Coquelicot.

Les artistes de Dérapage

Rouquine

Rouquine chante le spleen avec une ironie mordante, dans une langue explicite et poétique. Les mélodies sont obsédantes et la tête bouge sur une électro-pop élégante et racée. Les mots sont comme des percussions qui frappent au ventre. Ça remue et ça fait marrer.

ALowd Dj au son chaleureux et dansant, ALowd enchaine les sets alliant house et disco en passant par l’Acid house. Découvrir

Edda Bel Abysse Edda Bel Abysse propose une musique pop sur des textes en français. Librement inspirée du quotidien, sur des airs un peu candide, elle s’accompagne de son synthé et nous livre des textes percutants et pleins de malice. Découvrir Edda Bel Abysse

ILLUSTRE Portée par un élan inaltérable, elle avance à grande vitesse et s’attache à transmettre cette énergie débordante. ILLUSTRE a mis un peu de son histoire dans son rap, elle raconte à sa manière comment élargir les frontières et oublier les limites. Découvrir ILLUSTRE