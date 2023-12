Frédéric Molas et Sébastien Rassiat, les créateurs de la célèbre émission Youtube « Joueur du Grenier », ont ouvert le bar L’Arcadia en octobre 2023 à Fougères avec, à sa tête, Jessica Brichet. Dans les coins aménagés avec soin autour du thème de la piraterie, les visiteurs peuvent profiter de boissons locales et jeux de société sur table. L’équipe de la rédaction s’est rendue sur les lieux pour rejoindre l’équipage et voir si elle était prête à devenir mousse.

Après avoir traversé le grand portail en bois, le visiteur arrive sur une plage caillouteuse, (presque) véritable bord de mer, face à un navire accosté. Les bruits de la végétation entourent les lieux, accompagnés de quelques néons qui créent une ambiance bleue-orangée. Les lettres « A R C A D I A » surplombent la devanture du bateau en bois. Les explorateurs les plus intrépides profitent du ponton extérieur, un plaid sur les jambes. Dans le bâtiment, des chants de pirates créent un engouement commun et les quelques lumières grésillantes invitent les visiteurs à entrer dans l’imaginaire de l’Arcadia…

Les Joueurs du Grenier, Frédéric Molas (à gauche) et Sébastien Rassiat (à droite)

Le projet, porté par les Joueurs du Grenier, Frédéric Molas alias « Fred » et Sébastien Rassiat alias « Seb », est préparé en collaboration avec Jessica Brichet, assistante production dans l’équipe J.D.G.. « Jess a l’expérience. Elle sait comment fonctionne un établissement et gérer un personnel », raconte Sébastien Rassiat. « Fred et moi, on est vraiment à la tête du projet en direction artistique, c’est-à-dire ce qu’on veut raconter avec le bar, quelle tête on veut lui donner et quels types de zones. On a plein d’idées et de projets si tant est que la loi l’autorise. On voulait mettre un mage géant dehors, mais ce n’était pas possible… ».

Pas de mage géant donc. Le duo a décidé de ne pas utiliser sa propre image pour le bar à thème, mais a opté pour un décor pirate. « J’aime bien quand le bar possède son identité. On a la bière Arcadia, on a le verre floqué Ecocup avec le logo. J’aimerais bien qu’on lui greffe une espèce de mini-univers aussi. Tu peux proposer des produits dérivés, amuser et rapporter de l’argent », déclare Sébastien avant de confier : « Je suis le premier à payer tous les produits dérivés dans les parcs d’attractions à thème… ». Et, faut avouer, que la piraterie leur a rapidement fait les yeux doux. « C’est une des premières idées qu’on a eues. Premièrement, parce que les pirates, c’est intemporel. Deuxièmement, ça permettait de créer un espace boisé, ce qui est bien pratique. Troisièmement, ça permet d’amener la fantaisie », explique Frédéric Molas. « Par définition, le pirate voyage donc ça permet de décliner plein de thèmes secondaires ! »

Plusieurs ambiances bien localisées parcourent l’Arcadia, en intérieur comme en extérieur. Au rez-de-chaussée, les chopes se cognent, les marins chantent. À l’étage, la cabine du capitaine offre un espace où les groupes peuvent faire des jeux, installés dans des canapés avec un fond sonore plus calme. Sur les pontons extérieurs, des musiques pirates sont également jouées, accompagnées de sons de végétation. « On a ce mode de fonctionnement, mais on a aussi le mode classique où on peut basculer sur Spotify et lancer la chenille », ajoute Sébastien avec humour, assurant que les chansons pirates ne défilent pas toute la journée.

Depuis l’ouverture du bar, Jessica Brichet s’assure que l’offre en boisson soit locale, diversifiée et renouvelée selon les saisons. « On a fortement réduit les bières bouteille pour privilégier les canettes qui plaisent énormément. Ce n’est que de la craft faite par des petites brasseries, donc c’est éphémère et unique », explique la directrice – et capitaine – du navire. « On fait un gros travail en amont : c’est hyper important parce que les gens arrivent ici des étoiles dans les yeux ». À bord de l’Arcadia, les clients ne paient pas le décor, mais une économie locale. Le bar propose également une carte avec saucissons, fouées (petite boule de pain fourrée), tartinades et planches apéro pour se restaurer.

Des jeux de société avec plusieurs niveaux (débutant, intermédiaire, expert, enfant, etc.) sont également disponibles pour ceux qui le désirent. « On voulait qu’il y ait cet espace jeux de société qui soit tranquille avec de la musique moins forte », raconte Frédéric Molas. « C’était recherché, mais on ne voulait pas un bar à jeux de société, il faut plutôt voir ça comme un bar dans lequel on peut faire des jeux de société ».

Pour autant, les joueurs ont rapidement investi les lieux. « On a une communauté de joueurs très importante. Ça a pris très vite, l’étage est tout le temps rempli ! », ajoute Jessica Brichet. « Il y a même des jeux de rôles qui se sont organisés sans qu’on ne fasse rien ». Face à l’afflux important dans le bar, il est aussi possible de réserver sa table pour venir s’y installer et jouer. L’occasion pour Frédéric Molas et Sébastien Rassiat de partager leur vision du jeu. « Le jeu est indispensable à la vie. Tous les mammifères jouent. On a besoin de jouer comme on a besoin de respirer », annonce le premier. « Des personnes sortent même de leur timidité grâce à ça », ajoute le deuxième. « Moi le premier. Le jeu de rôle en particulier a une vertu thérapeutique. Ça a tous les avantages et aucun inconvénient, ça apprend à parler devant des gens sans avoir peur de se sentir ridicule. »

L’Arcadia n’a largué les amarres que depuis octobre 2023 et nombre de projets sont encore en réflexion. Sébastien Rassiat ajoute que les projets du bar sont bien pensés pour être « future-proof », c’est-à-dire pour résister à l’épreuve du temps. Un qualificatif finalement cohérent avec un imaginaire pirate intemporel…

L’Arcadia

7 Rue des Français Libres, 35300 Fougères

06 72 11 05 35 / larcadia.fougeres@gmail.com

Instagram / Facebook