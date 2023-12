L’Archipel et l’artiste sonore Éric Thomas s’associent et organisent un festival dédié à la création sonore : bRuissonnant. Deux jours durant, les samedi 3 et dimanche 4 février 2024, des passionnés du son (artistes sonores, musiciens et chanteurs, audio-naturalistes…) occuperont des espaces parmi les plus insolites de l’Archipel ! Ils et elles invitent chacun d’entre nous à prêter l’oreille aux sons qui nous entourent et à découvrir la richesse et la pluralité de la création artistique qui aborde ce monde du son.

Éric Thomas est musicien guitariste, compositeur, improvisateur, programmateur artistique, créateur sonore, artiste touche-à-tout… ce qui fait son(s). Ce passeur aux multiples facettes trouve naturellement sa place dans des projets à la frontière de plusieurs

champs artistiques. Partageant l’envie d’attiser la curiosité du public pour la création sonore, l’Archipel a passé commande à Éric Thomas d’une pièce sonore (Fouesnant : carnet sonore) et d’une œuvre musicale (La chambre de l’île). L’artiste ponctue aussi la saison 23-24 de rendez-vous variés et a conçu, en guise de point d’orgue de cette saison sonore, ce temps fort pour les oreilles aventureuses : bRuissonnant !

Éric Thomas, Beg © Pawel Thomas Larue

Les propositions et rendez-vous (performances, concerts, installations et causeries ; musique acoustique ou électronique, musiques composées ou musiques improvisées) seront variés et toujours surprenants.

En avant-première du festival, la projection de L’Esprit des lieux (2018) de Stéphane Manchematin et Serge Steyer aura lieu le 2 février, suivie d’un échange. Le festival propose également, toute la journée du 3 février, un micro-concert de chant et taïkos d’Emiko Ota : Perdu dans le temps et l’espace (2024), une initiation, un hommage à la musique classique japonaise et sa confrontation à ses principes zen cosmiques. Les Harmoniques du Néon proposeront un concert pour orchestre de radios, voix, magnétophone et objets lumineux, Écouter l’ombre (2022) : une plongée immersive dans les sonorités.

Parmi les nombreux artistes de la programmation, Frédéric Aurier et Sylvain Lemêtre, membres du duo SUPERKLANG, animeront des temps de rencontre, de concert et de conférences durant bRuyonnant.

Superklang Frédérique Plas

Le Festival sera également emprunt de créations sonores inspirées de la musique traditionnelle bretonne : Performance sonore ludique (2023), d’Anna Duval Guennoc et d’Ivan Martin, Les instruments d’Ivan Martin ou encore Tradition orale sur mesure (2023) d’Emmanuelle Bouthillier.

Certains spectacles auront lieu hors des murs de l’Archipel comme la Marche d’écoute, balade sonore proposée par Marc Namblard le dimanche 4 février 2024.

Festival bRuissonnant. Samedi 3 et dimanche 4 février 2024 à l’Archipel, 1 rue des Îles, Fouesnant-les Glénan.

Billetterie

Achats de pass et inscriptions aux rendez-vous : auprès de l’accueil-billetterie de l’Archipel ou en ligne à partir du mardi 28 novembre 2023.

Tarifs : 15 € le pass journée, 25 € le pass deux jours.

Construisez votre parcours de rendez-vous sonores. L’achat d’un pass ouvre la possibilité de réserver des places pour tous les rendez-vous de la journée ou du week-end (en dehors de quelques rendez-vous, mentionnés ci-après, qui ne nécessitent pas de réservation).

Le pass seul ne garantit pas l’accès aux rendez-vous, il faut bien réserver ses places.

Informations et réservations au 02.98.51.20.24, à contact.archipel@villefouesnant.fr et ici.