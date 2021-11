FOOT. DES RESTRICTIONS POUR LE MATCH STADE RENNAIS VITESSE ARNHEM DU 25 NOVEMBRE

Au regard du risque avéré de troubles à l’ordre public, le match de football qui opposera le Stade Rennais Football Club au club de Vitesse Arnhem dans le cadre de la 5 e journée de Ligue Europa Conference, ce jeudi 25 novembre 2021 au Roazhon Park de Rennes, sera strictement encadré.

Le préfet d’Ille-et-Vilaine, Emmanuel Berthier, a ainsi pris par arrêté les dispositions suivantes destinées à protéger la population, qui s’appliqueront à Rennes jeudi 25 novembre 2021, de 11h à 24h :

Il est interdit, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Vitesse Arnhem ou se comportant comme tel, c’est-à-dire portant notamment une écharpe, un insigne, un vêtement, un drapeau aux couleurs de ce club, d’accéder au stade Roazhon Park et de circuler ou de stationner :

– dans le secteur du centre-ville de Rennes à l’intérieur du périmètre suivant : rue Legraverend, rue de l’hôtel Dieu, rue Lesage, rue du général Guillaudot, rue de la Motte, rue Gambetta, avenue Jean Janvier, place de la Gare, boulevard de Beaumont, boulevard du Colombier, boulevard de la Tour d’Auvergne, place de Bretagne, Quai Saint-Cast, boulevard de Chézy.

– sur la voie publique dans le périmètre délimité par les voies suivantes : à l’ouest par la rocade Ouest (RN 136), au nord par la route de Vezin,à l’est par la rue de Saint-Brieuc et la rue Louis Guilloux, au sud par la Vilaine.



Cependant, l’accès à la tribune visiteurs du stade est autorisé à 580 supporters maximum du club de football néerlandais, munis de pass sanitaire et de contremarques .

ou se comportant comme tel, c’est-à-dire portant notamment une écharpe, un insigne, un vêtement, un drapeau aux couleurs de ce club, rue Legraverend, rue de l’hôtel Dieu, rue Lesage, rue du général Guillaudot, rue de la Motte, rue Gambetta, avenue Jean Janvier, place de la Gare, boulevard de Beaumont, boulevard du Colombier, boulevard de la Tour d’Auvergne, place de Bretagne, Quai Saint-Cast, boulevard de Chézy. à l’ouest par la rocade Ouest (RN 136), au nord par la route de Vezin,à l’est par la rue de Saint-Brieuc et la rue Louis Guilloux, au sud par la Vilaine. Cependant, l’accès à la tribune visiteurs du stade est autorisé à du club de football néerlandais, . Les supporters du Vitesse Arnhem devront se rendre à un point de rendez-vous obligatoire . Les forces de l’ordre encadreront le déplacement des bus de supporters néerlandais à l’aller et au départ du Roazhon Park.

. à l’aller et au départ du Roazhon Park. Dans l’enceinte du stade et aux abords, ainsi que dans les périmètres précédemment cités, sont interdits la possession, le transport et l’utilisation de :

– pétards et fumigènes,

– drapeaux et banderoles dont les inscriptions appellent à la provocation, à la violence ou à la haine,

– tout objet pouvant être utilisé comme projectile.

dont les inscriptions appellent à la provocation, à la violence ou à la haine, La vente d’alcool à emporter ainsi que la consommation d’alcool sur la voie publique sont interdites :

– dans le périmètre délimité par les rues suivantes : rue de Lorient au niveau de la section moulin du Comte/rocade Ouest, rue moulin du Comte, quai Éric Tabarly au niveau de la section rue moulin du Comte/rocade Ouest, rocade Ouest

– sur le mail François Mitterrand, la rue Louis Guilloux et la route de Lorient jusqu’au périmètre précisé ci-dessus.



Pour mémoire, la vente d’alcool dans les débits de boissons et les restaurants n’est autorisée qu’aux personnes, disposant d’un passe sanitaire, assises en salle ou en terrasse dans ce même périmètre.

Le port du masque est obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus, dans les files d’attente, dans l’enceinte du stade le Roazhon Park à Rennes et à ses abords 2h avant et 2h après un match et dans le stade.

La sécurité et la protection de tous sont la priorité des services de l’État. Dans un contexte de menace terroriste et de crise sanitaire, les forces de police seront doncà nouveau pleinement mobilisées, à l’occasionde cette rencontre sportive, pour assurer le maintien de l’ordre public et le respect de ces mesures.

Article connexe :