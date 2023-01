La 89e Foire de Nantes se tiendra du 15 au 23 avril parc des expositions

a 89e édition de la Foire internationale de Nantes ouvrira ses portes du 15 au 23 avril 2023 et mettra cette année à l’honneur l’Italie et plus particulièrement Venise.

Grand événement commercial de l’ouest de la France, la Foire Internationale de Nantes accueillera cette année, sur plus de 23 000 m2 les professionnels de la maison, du jardin, de la rénovation, de l’ameublement et de la décoration, de l’artisanat français et étranger, de la gastronomie, des loisirs et du bien-être, de l’auto-moto, du cycle, des produits ingénieux…

Nul doute à avoir pour cette nouvelle édition, la Foire Internationale de Nantes sera une nouvelle fois l’endroit idéal pour une sortie en famille ou entre amis réussie ! Rendez-vous convivial, la Foire proposera de nombreuses animations festives, pédagogiques, culturelles et ludiques pour tous : découverte de l’univers de la ferme, musique et danse d’ici et d’ailleurs, animations pour les enfants, prévention routière… Sans oublier l’exposition qui permettra aux visiteurs, petits et grands, de découvrir les multiples aspects de l’une des villes les plus célèbres au monde : Venise, la Sérénissime !

UNE EXPÉRIENCE A VIVRE : UNE DÉCOUVERTE IMMERSIVE DE VENISE, LA MYSTÉRIEUSE ET ENVOUTANTE CITÉ DES DOGES…

Cette année la Foire Internationale de Nantes proposera un voyage extraordinaire au cœur de l’une des plus célèbres villes au monde : Venise. L’exposition « Venise cité mystérieuse » fera découvrir aux visiteurs une cité légendaire, hors du temps, où l’histoire, la petite comme la grande, se découvre à chaque coin de ruelles… L’Exposition « Venise cité mystérieuse » permettra aux visiteurs de découvrir les richesses et différentes facettes de la Cité des Doges grâce à un parcours scénographique insolite et original durant lequel ils pourront s’immerger dans un palais baroque, découvrir les lieux et places emblématiques de cette ville construite sur l’eau, participer à son célèbre Carnaval, déguster des produits emblématiques de sa gastronomie… Un véritable parcours initiatique au cœur d’une ville envoutante, surprenante, déroutante…

LA MOBILITÉ ET LES SOLUTIONS D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE SERONT UNE NOUVELLE FOIS REPRESENTÉES SUR LA FOIRE

Voitures hybrides, véhicules et vélos électriques seront présents car la mobilité est en effet un sujet d’actualité qui préoccupe quotidiennement de plus en plus de Français soucieux de conjuguer déplacement, utilisation de modes de transport alternatif et écologie. L’augmentation du prix des matières fossiles, du gaz domestique et de l’électricité sont en effet au cœur des préoccupations de nombreux Français en recherche de solutions permettant de réduire leur facture énergétique de leur véhicule ou d’optimiser la consommation d’énergie voire de réduire celle de leur domicile.

TOUT POUR EMBELLIR, RÉNOVER SA MAISON…

On le savait depuis les derniers confinements : les Français sont de plus en plus « accros » à leur domicile et à leur bien-être. Ils auront encore cette année le choix sur la Foire Internationale de Nantes ! Architectes d’intérieur et d’extérieur, paysagistes, cuisinistes, mobilier, coach en décoration d’intérieur, spécialistes des rénovations de toitures et de façades, chauffagistes… seront une nouvelle fois au rendez-vous afin de conseiller les visiteurs et établir les bons devis afin de commencer les travaux d’embellissement, de rénovation… Les visiteurs auront ainsi sous la main, réunis dans un même lieu, tous les corps de métiers nécessaires afin de s’informer, comparer les offres et prendre les bonnes décisions avant de se lancer dans les travaux seuls ou accompagnés de professionnels !

LA GASTRONOMIE SERA AU RENDEZ-VOUS !

Qui dit Foire Internationale de Nantes dit obligatoirement gastronomie. Les visiteurs auront une nouvelle fois l’occasion de se restaurer après avoir arpenté les allées des différents halls de la Foire. Une halte très appréciée et réconfortante que de nombreux visiteurs attendent tout particulièrement ! Une nouvelle fois les organisateurs de l’événement ont vu les choses en grand. Ce ne sont pas moins de 8 restaurants thématiques qui seront présents sur la Foire permettant de réaliser un beau voyage gourmand sans avoir à se déplacer, à prendre l’avion… En 2023, ils pourront ainsi découvrir la gastronomie italienne, marocaine, brésilienne, bretonne, canadienne mais également des canelés Baillardran, des fromages, des nougats et des calissons, des montagnes de bonbons, du thé, de la charcuterie, des produits Corses, des olives et des tapenades…

UNE DEUXIÈME ÉDITION POUR LE TROPHEE GUSTAVE NANTES !

Fort du succès de la première édition lancée en avril dernier sur la Foire Internationale de Nantes, Foires de France (réseau de 30 Foires au niveau national, adhérentes à une charte de qualité) a décidé en 2023 de récidiver en lançant la deuxième édition du Trophée Gustave qui a pour objectif de distinguer un produit ou un service innovant présent sur la Foire qui sera soumis aux votes des visiteurs et des professionnels.

Rendez-vous du 15 au 23 avril 2023 au Parc des Expositions de Nantes pour la 89e édition de la Foire Internationale de Nantes

Du samedi 15 avril au dimanche 23 avril 2023

De 10h à 19h. Dimanche 23 avril fermeture à 18h00