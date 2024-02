La Foire de Nantes vous donne rendez-vous au Parc des Expositions de Nantes du 5 au 9 avril 2024. Un événement d’envergure inscrit durablement dans l’esprit des Nantais et des habitants des Pays de la Loire. Labellisée Foire de France par l’UNIMEV, la Foire de Nantes adopte de nouveaux habits pour fêter dignement sa 90ème édition et renouer avec la traditions des grandes foires d’antan.

Jean-Luc Cadio, Président d’Exponantes, l’avait promis en avril 2023 : « Nous devons faire évoluer le concept pour attirer de nouveaux visiteurs ». C’est aujourd’hui chose faite et la Foire de Nantes 2024 se réinvente un futur ! La 90ème édition présentera un tout nouveau visage et un tout nouveau concept avec des changements notables. Tout d’abord, la durée de la Foire de Nantes passe d’une durée de 9 à 5 jours, permettant ainsi de concentrer l’événement dans un laps de temps plus restreint autour d’un week-end, durant lequel se déplacent en nombre les visiteurs.

Si la durée de la Foire est réduite, sa surface augmente passant de 34 000 m2 en 2023 à 40 000 m2. La Foire occupera différents espaces situés entre les différents halls permettant de créer de nouveaux espaces de déambulations entre ceux-ci en complément de l’allée couverte qui les desservait jusqu’alors. Les visiteurs pourront ainsi plus facilement circuler et passer d’un hall à un autre via des accès différents où seront également installées des exposants sans être obligés de revenir sur leurs pas. De plus, le tarif d’entrée a été revu à la baisse avec un tarif unique 3€, contre 5€ l’année précédente.

Les organisateurs ont également décidé de ne plus proposer des halls fortement thématisés (rénovation, ameublement…) mais désormais de rassembler les 350 exposants en 5 pôles plus génériques (Maison et déco, Shopping et Loisirs, Aménagements extérieurs, Vins et gastronomie, Mobilité). Les visiteurs pourront ainsi trouver au sein d’un même espace thématique tous les acteurs concernés par le même sujet au sens large du terme. Cette nouvelle configuration facilitera la visite permettant aux visiteurs « d’avoir sous la main », en un même lieu, tous les exposants concernés par la thématique. À noter que le Village Passion Road Trip fait son grand retour ! Des dizaines de véhicules de loisirs neufs seront exposés (camping-car, caravanes, fourgons, vans…).

L’exposition phare de la Foire de Nantes, comme celle de 2023 baptisée Venise, Cité mystérieuse disparaît et est désormais remplacée par toute une série d’animations organisées sous forme de 6 Villages thématiques (Village du Spectacle, Village des Sports, Village Détente, Village Innovations, Village des Héros, Village Agricole, ainsi qu’un cirque grandeur réelle) qui proposeront chaque jour un programme d’animation et d’événements spécifiques. Ces villages d’animations thématiques seront dispersés dans toute la Foire. À noter également parmi les nouveautés : la vente de plantes d’intérieur à petits prix avec maplante.fr !

Les organisateurs de la Foire de Nantes ont décidé de mettre en place un plan de communication plus musclé avec une campagne d’affichage impactante, notamment la mise en place d’un affichage XXL dans la gare de Nantes et dans le centre commercial Atlantis. Les bus nantais seront également sollicités : 470 faces et arrières de bus porteront haut les couleurs de la foire de Nantes 2024 ; 300 affiches seront mises en place dans les boutiques du centre-ville. Une campagne de plus de 600 spots radios sera diffusée sur les principales radios de l’agglomération nantaise et du département de Loire-Atlantique. Les grands quotidiens régionaux seront de la partie !

La Foire de Nantes, au Parc des Expositions du 5 au 9 avril 2024

De 10h à 19h tous les jours (sauf le mardi 9 avril, fermeture à 18h)

Exponantes, Parc des Expositions, Route de Saint-Joseph de Porterie, 44300 Nantes

Billetterie

Le billet Foire donne accès gratuitement au Festival Vélo Vélos le 6 et 7 avril

Tarif unique : 3 €

Pack Famille (2 adultes et 2 enfants de + de 10 ans) : 10€

Gratuit pour : les Personnes en situation de handicap (sur présentation de la carte

d’invalidité) et à leur accompagnant si la mention « besoin d’accompagnement » est

inscrite / Les moins de 10 ans / Les seniors (+ de 60 ans) à condition d’entrer avant midi,

sauf les weekends et jours fériés / gratuit pour les femmes le mardi 9 avril.

Restauration sur place : restauration assise, restauration rapide…