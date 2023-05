La chapelle Saint-Michel de Brasparts, sise dans la commune de Saint-Rivoal dans le Finistère, a miraculeusement échappé aux incendies de l’été 2022 qui ont ravagé plus de 2000 hectares dans les Monts d’Arrée. En cours de restauration depuis le début de l’automne dernier, la chapelle devrait ouvrir à nouveau au public au mois de juillet 2023.

Chapelle saint-Michel Monts d’Arrée

La chapelle de Brasparts qui trône au sommet du mont Saint-Michel, dominant la cuvette des tourbières du Yeun Elez, est l’emblème des Monts d’Arrée dans le Finistère. Ce monument, cher aux Bretons, est perché en haut des 385 mètres du Roc’h Ruz au-dessus d’une région sauvage et d’une nature préservée. Comme l’indique leur nom d’origine celte, les Monts d’Arrée constituent une frontière naturelle, parfois surnaturelle. Son paysage est étonnant faits de landes, de bocages et de crêtes rocheuses. C’est en 1969, que le Parc Naturel Régional d’Armorique est créé. Il s’étend dans le Finistère, de Brest à Carhaix et de Châteauneuf du Faou à Landivisiau. Il protège un vaste patrimoine naturel et culturel. Les Monts d’Arrée possèdent peu d’arbres et offrent une vision à 360° sur une lande parsemée de roches, un paysage typique de l’Argoat. De nombreuses rivières y prennent leur source. Au cœur du Parc Naturel Régional d’Armorique, il existe douze petites communes du patrimoine rural de Bretagne : Berrien, Bolazec, Botmeur, Brasparts, Brennilis, Huelgoat, La Feuillée, Lopérec, Loqueffret, Plouyé, Saint-Rivoal et Scrignac. Ce territoire naturel exceptionnel est aussi un lieu unique pour observer le ciel et pour partir en randonnée sur les chemins de nos ancêtres.

Chapelle saint-Michel Monts d’Arrée



Chapelle saint-Michel Monts d’Arrée

Chapelle saint-Michel Monts d’Arrée

Chapelle saint-Michel Monts d’Arrée

Le 18 juillet 2022, un violent incendie se déclare à Brasparts, dans les Monts d’Arrée. Il ravage 1771 hectares de landes. Au total, ce sont plus de 2000 hectares qui sont détruits par les flammes après un second incendie. Suite à l’examen de l’expert sur le site de Brasparts, Carine Halley, procureur au parquet de Quimper, a qualifié ces incendies de : volontaire et d’origine humaine. Cette catastrophe incendiaire a ruiné une bonne partie de l’est du Parc Naturel Régional d’Armorique et les Bretons, plus encore les Finistériens, sont en deuil ! Étrangement et heureusement la chapelle Saint-Michel est épargnée, mais son pourtour, et tout le mont Saint-Michel sont fortement endommagés. La chapelle construite en 1674 a tenu bon, elle domine maintenant un spectacle de désolation : certains parlent d’un miracle ! Toute la végétation alentour a été carbonisée. Il restait, au lendemain des incendies, un énorme travail de restauration à accomplir. Une érosion en a découlé, conséquence des trombes d’eau nécessaires et utilisées par les sapeurs pompiers pour maîtriser les feux. Par ailleurs, il a été envisagé que la chapelle Saint-Michel devait aussi bénéficier d’une rénovation.

Profondément attaché à sa région natale et au patrimoine breton, François Pinault a apporté une sérieuse aide financière au département du Finistère pour la rénovation de la chapelle Saint-Michel. Né en 1936 à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d’Armor, il est actuellement une des cinq plus grandes fortunes françaises. Il figure également parmi les dix plus grands collectionneurs d’art contemporain au monde. François Pinault a déjà, par le passé, participé financièrement au reboisement de la forêt de Brocéliande après le violent incendie du 7 septembre 1990 où sur un front de 2 km, 500 hectares de forêts et de landes avait été détruits par les flammes.

La chapelle du mont Saint-Michel de Brasparts, propriété du Département du Finistère depuis 1965, a été confiée aux soins des artisans, dès l’automne 2022. Le gros œuvre a contribué à la réfection de la toiture en ardoises, à celle de la charpente et les joints des façades ont été refaits. Des échafaudages ont également soutenu le petit clocher : une fois restauré, la cloche ayant été retirée depuis une vingtaine d’années, retrouvera sa place. L’accès à la chapelle avec les marches de l’escalier, ses rambardes et les clôtures qui avaient brûlé ont retrouvé leur place. Le site remis en état sera maintenant accessible à tous, notamment sécurisé PMR (Personne à Mobilité Réduite). Une fois que le nouveau mobilier liturgique, dessiné par Ronan Bouroullec, sera remis en place, la chapelle pourra à nouveau ouvrir ses portes.







Intérieur de la chapelle avant la restauration

Histoire de la chapelle Saint-Michel :

L’édifice, aussi appelé plus familièrement la chapelle de la Motte Cronon, serait un ancien temple celte voué au culte du soleil. En 1673, un simple oratoire provisoire est construit et fréquenté par les familles des charbonniers et des sabotiers. La chapelle est bâtie en 1674 par le constructeur Yves Le Guillou à l’initiative de la famille de Kermabon de Brasparts. En ruines en 1792, son intérieur étant dépouillé et l’autel renversé au cours de la révolution française, elle disparaît du cadastre en 1813. Elle est reconstruite en 1820 et en 1821 elle retrouve sa porte ouest et sa cloche refaite à l’identique du XVII e siècle, grâce à la générosité des paroissiens. Elle est à nouveau consacrée en juillet 1821. Appelée aussi la chapelle des bergers, elle sert principalement de recueillement et de refuge par mauvais temps, jusqu’en 1860, aux nombreux bergers car l’élevage des moutons est important dans les monts d’Arrée.

Elle bénéficie ensuite de deux restaurations, d’abord en 1892 puis en 1945. Après la Première Guerre mondiale, l’architecte Joseph-Charles Chaussepied (1865-1930), spécialiste des monuments historiques, propose le projet de construction d’une chapelle commémorative à la mémoire des morts pour la France sur le Mont Saint-Michel de Brasparts. Ce projet ne verra pas le jour à Brasparts. Il sera réalisé à Sainte-Anne d’Auray dans le Morbihan.





En 1909

Infos pratiques

Le service aménagement, agriculture, eau et environnement du Conseil Départemental du Finistère espère que la chapelle Saint-Michel sera entièrement rénovée et sera à nouveau ouverte au public à la date du 18 juillet 2023, triste anniversaire cependant !

Les Monts d’Arrée c’est 12000 ans d’histoire, à travers les landes et les tourbières. C’est un héritage légendaire entretenu par l’atmosphère naturel et poétique des forêts et des rivières qui les composent.