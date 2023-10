Finistère. La Route du Cidre en Cornouaille initie à la fabrication du cidre en octobre

La Cornouaille est un pays breton entre terre et mer où l’on vient pour la beauté et la diversité de ses paysages, pour sa forte identité culturelle et sa richesse historique. C’est aussi ici qu’est né le Cidre AOP Cornouaille, seul cidre en appellation d’origine protégée de Bretagne. La Route touristique du Cidre en Cornouaille, qui comprend 14 cidreries et de nombreux sites touristiques à visiter à proximité, a maintenant sa brochure. Unidivers vous en dit plus, notamment sur les formations du Cidref en octobre 2023.

Fin 2022, Marine Saliou succédait à Mark Gléonec, en reprenant la présidence du Cidref, le Comité cidricole de développement et de recherches fouesnantais et finistérien.

Marine Saliou

Le Cidref a été créé en 1980 sous l’impulsion de Pierre Seznec, du manoir du Quinquis de Quimper. Ses 80 membres sont des producteurs de pommes, de jus de pommes et de cidres. Tous sont des professionnels ou des amateurs de ce coin du Finistère. Après avoir créé la Route du Cidre en Cornouaille en 2002, les adhérents souhaitent renforcer leur image en permettant aux visiteurs et touristes de découvrir, en plus des cidreries et distilleries, les lieux touristiques des alentours, tels les restaurants et les hébergements.

Pour valoriser l’excellence de leur cidre de terroir, la boisson ancestrale de la Cornouaille, comme le font les grandes régions viticoles, les adhérents du Cidref ont travaillé pendant deux ans aux côtés d’un consultant spécialisé dans l’œnotourisme, sur un projet financé par le Département, la Région et l’Europe : la réalisation d’une brochure valorisant la Route du Cidre Cornouaille, comme existe déjà la route des vins dans chaque région viticole française (la Route des vins d’Alsace, la Route des vins de Bordeaux, la Route des vins de Champagne, etc.).

Le guide La Route du Cidre en Cornouaille est un moyen de communication afin que l’itinéraire devienne une destination touristique à part entière. Le but est également de resserrer les liens entre les acteurs locaux institutionnels et privés de ces métiers. La brochure est diffusée en plusieurs langues dans les offices de tourisme, les cidreries et les partenaires, etc. Des QR Codes permettent d’accéder aux pages internet de la profession et à celles consacrées aux animations et expériences gustatives proposées toute l’année. On y trouve des adresses de partenaires et d’acteurs du tourisme, mais aussi des restaurateurs avec des recettes alléchantes dans lesquelle le cidre s’invite pour accompagner toute sorte de plats terre et mer. Le cidre s’accorde avec n’importe quelle entrée, avec toutes les viandes et poissons, et avec tous les desserts…

La Route touristique du cidre Cornouaille comprend 14 cidreries et de nombreux autres sites à visiter à proximité. Pour exemple, une journée entière est nécessaire pour visiter 2 des 14 cidreries, la cidrerie Melenig et les Bouteilles à l’Amère. L’occasion aussi de découvrir la chapelle de Kerdévot, les étangs du bourg de Rosporden, la ville de Quimperlé et la plage de sable fin du Kerou.

INFOS PRATIQUES :

Le Cidref organise deux formations Initiation à la fabrication du cidre en octobre 2023 :

-vendredi 13 octobre : de 9 h 30 à 16 h

à l’Espace Associatif de Quimper, 1 allée Monseigneur Jean-René Calloc’h à Quimper (29)

-vendredi 20 octobre : de 9h30 à 16 h

au Parc d’activités du Stum ZAE du Stum à Dirinon (29)

Tarifs : le coût de la formation est de 40 € (repas de midi non compris) à régler le matin de la formation. Le repas du midi se déroulera dans une cafétéria extérieure.

Inscriptions au plus tard le mardi 10 octobre pour la formation à Quimper, et le mardi 17 Octobre pour la formation à Dirinon, par mail en précisant bien le nombre de personnes présentes.

Attention, le nombre de places est limité. Pour s’inscrire, merci d’envoyer un mail à contact@cidref.fr en précisant bien pour chaque participant : son identité, son adresse et son n° de téléphone.

