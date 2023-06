Finistère. Le Festival Arrée Voce et la diversité des voix du monde

Après une très belle édition en 2022, l’Abbaye du Relec et ses partenaires organisent la 16ème édition du festival Arrée Voce au cœur des Monts d’Arrée du 19 au 23 juillet 2023. Comme chaque année, cet événement invite à découvrir la diversité des traditions chantées du monde entier. Cinq journées dans une ambiance conviviale pour profiter de concerts dans des lieux exceptionnels, de repas chantés, de spectacle-concert, d’une randonnée chantée au petit matin et d’ateliers de découverte.

La programmation 2023 promet un voyage entre l’Europe, à travers le répertoire grec de Matzounia et les polyphonies corses de A Ricuccata, la Mongolie avec le compositeur et interprète Batsükh Dorj qui maîtrise à merveille les différents styles diphoniques typiques des Touvas (peuple de l’Altai) en passant par la Palestine avec la musique arabe de l’artiste Christine Zayed chanteuse et joueuse de qanoun (cithare). Le public découvrira également la musique traditionnelle Yiddish avec les Bubbey Mayse et plongera aux sources du blues avec un hommage à Skip James. Les artistes bretons seront également mis à l’honneur avec Annie Ebrel, Marthe Vassallo et la Sèrcl (chants du pays gallo).

Marthe Vassallo (Bretagne) © Véronique Le Goff

Matzounia (Grèce) © Nefeli Papaioannou

La Sèrcl (Haute-Bretagne) © Rebecca James

Bubbey Mayse (France) © Richard Volante

Batsükh Dorj (Mongolie) © Johanni Curtet

Le Festival Arrée Voce s’attache à valoriser les pratiques traditionnelles et populaires du chant à travers le monde. De nombreux artistes bretons ont ainsi été programmés. Les traditions de plusieurs régions de France ponctuent également les différentes éditions du festival. Des traditions chantées de nombreux pays ou régions du monde ont été explorées : Mongolie, Chypre, Géorgie, Japon, Serbie, Galice, Italie, Sardaigne, Finlande, Croatie, Albanie, Turquie, Québec, Bénin, Syrie, Madagascar, Algérie, Suède, Lettonie, Mali, Bulgarie, Asturies, Yakoutie, Portugal…

Fidèle à son envie de faire découvrir au public la diversité culturelle, le Festival Arrée Voce invite des artistes de renommées nationales et internationales tout en mettant en lumière les artistes du territoire. Depuis 2019, le festival s’étend sur d’autres sites du territoire avec cette année, cinq lieux de patrimoine : l’église de Saint-Rivoal avec les Amis de l’Écomusée des Monts d’Arrée, le Domaine de Menez-Meur avec le Parc naturel régional d’Armorique, la Maison Penanault avec Morlaix Communauté, le centre d’interprétation des Enclos à Guimiliau avec la Communauté de communes du pays de Landivisiau et l’Abbaye de Daoulas, dans le cadre de l’exposition Mourir, quelle histoire !

Festival Arrée Voce 2022 © Eric Legret

Festival Arrée Voce 2022 © Eric Legret

En complément de la programmation artistique, deux ateliers de découverte sont proposés – en partenariat avec l’association DROM – autour des chants diphoniques des Touvas de Mongolie et des chants polyphoniques corses. L’association L’O’Belle basée à Plounéour- Menez concoctera de délicieux menus du terroir et proposera aux plus jeunes de nombreuses animations sur le site de l’Abbaye du Relec.

Avec plus de 1400 spectateurs chaque année, Arrée Voce devient un incontournable des musiques du monde en Finistère au cœur de l’été !

LE PROGRAMME DU FESTIVAL

Mercredi 19 juillet

Abbaye de Daoulas : Spectacle – 20h30 l Marthe Vassallo, Les fantômes sont des choses qui arrivent

Jeudi 20 juillet

Domaine de Menez-meur • Hanvec : Concert – 17h l Batsükh Dorj (Mongolie) – Chant diphonique de Touva

Vendredi 21 juillet

Abbaye du Relec : Atelier découverte – 14h > 17h l Batsükh Dorj (Mongolie) – Chant diphonique de Touva

Enclos de Guimiliau : Concert – 17h l Matzounia (Grèce) – Voix grecques

Église de Saint-Rivoal : Concert – 21h l A Ricuccata (Corse) – Polyphonies corses

Samedi 22 juillet

Abbaye du Relec

> Concert – 11h l Horla, Hommage à Skip James (France – États-Unis) – Aux sources du blues

> Repas chanté – 12h l Avec les artistes du festival

> Atelier découverte – 14h > 17h l A Ricuccata (Corse) – Polyphonies corses

> Concerts – 20h l Christine Zayed (Palestine) – Chants du monde arabe / Batsükh Dorj (Mongolie) – Chant diphonique de Touva

Maison Penanault • Morlaix : Concert – 16h l Horla, Hommage à Skip James (France – États-Unis) – Aux sources du blues

Dimanche 23 juillet

Abbaye du Relec

> Randonnée chantée – 8h30 l La Sèrcl (Haute-Bretagne) – Chants du pays gallo

> Concert – 11h l Annie Ebrel (Bretagne) – Les grandes gwerz de la tradition orale

> Repas chanté – 12h l Avec les artistes du festival

> Concert familial – 16h l A quatre Sher de Bubbey Mayse (France) – Musique klezmer et chanson yiddish

> Concerts – 18h l Matzounia (Grèce) – voix grecques / A Ricuccata (Corse) – Polyphonies corses

Infos pratiques

Billetterie en ligne sur le site web

▪ PASS 2 JOURS : 20€ / 15€ pour les 18-25 ans / 5€ pour les 7-17 ans

Le pass prévoit un accès libre aux concerts et animations de l’Abbaye du Relec + tarif réduit pour les concerts « hors les murs »

▪ BILLETS INDIVIDUELS :

> Concert abbatiale : 12€ / 5€ / Gratuit pour les moins de 7 ans > Concert jeune public : 5€

▪ ATELIERS DÉCOUVERTE (pour chanteurs ayant déjà une pratique vocale) : 30€

▪ RESTAURATION : menu à 12€