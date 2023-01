Fiasco. True Stories From The City, un premier EP en forme de réussite

Fiascø sortait son premier EP, True Stories From The City, le 20 janvier 2023 sur le label Les Disques normal. La formation rennaise emmenée par Loïg Nguyen y propose cinq morceaux en forme d’histoires intimes jouées dans un registre pop au groove éthéré, mais certain. Un groupe et un EP à découvrir sur la scène de l’Antipode le 26 janvier.

Les Rennais de Fiascø défendront leur premier EP sur la scène de l’Antipode jeudi 26 janvier 2023. Il y a un peu plus de deux ans, en novembre 2020, on découvrait ce projet porté par Loïg Nguyen. Celui-ci a été chanteur et guitariste pour différents groupes (Ladylike Lily, We Only Said, Deportivo, etc.) avant de se consacrer à l’écriture en solitaire et de s’entourer d’interprètes pour jouer ses compositions. Lancé en 2019, ralenti par la pandémie de covid, par la recherche d’un label, enfin par les délais actuels de pressage de disques vinyle, Fiascø sort finalement son premier EP le 20 janvier 2023, sur le label rennais Les Disques normal.

Alors que le catalogue du label évolue plutôt dans le rock indépendant, Fiascø affiche une couleur pop plus lumineuse. Elle résiste toutefois aux étiquettes figées. « Une des marques de fabrique de Fiascø est de mélanger des influences différentes. J’écoute pas mal de pop, mais aussi de hip-hop. Je pioche un peu partout pour trouver des idées d’arrangement », explique Loïg Nguyen. On reconnaîtra ainsi les charleys mitraillés de la trap dans le morceau d’ouverture, « The Head And The Heart », ou encore des rythmes latins et des airs de western dans « Social Animals », qui clôture l’EP. Cela dit, Loïg annonce aussi une énergie plus rock pour les concerts, du fait de la présence dans la formation de deux membres du groupe de post-rock Arhios, Raphaël Trehin à la batterie et Thomas Rousset à la basse (le quatrième étant Roméo Aubert aux claviers, membre du duo électronique Wolvv).

Intitulé True Stories From The City, le premier EP de Fiascø est une suite d’histoires intimes mises en musique et en paroles. « Tous les morceaux partent d’histoires vraies, vécues, de sentiments que j’avais envie d’exprimer. Elles parlent généralement de relations humaines, avec un penchant plus appuyé pour les histoires d’amour », précise Loïg Nguyen. « Ce sont des morceaux intimistes qui m’ont servi d’exutoire ou d’autothérapie », continue-t-il. True Stories From The City ne parle donc pas vraiment de la ville, pas directement en tout cas, mais de l’individualité plongée dans ce décor urbain aujourd’hui quasi hégémonique, de l’individu en société et de son besoin de passer par des formes artistiques, poétiques, pour mieux supporter sa réalité.

Le dernier clip de Fiascø, réalisé par Michel Le Faou, est paru le 12 janvier 2023. Histoire d’une déclaration d’amour, on y voit deux personnages seuls dans leur cadre, Loïg Nguyen d’une part, la danseuse Alina Bilokon d’autre part. Les plans alternés des deux personnages sont entrecoupés de paysages urbains, parmi lesquels on reconnaît les manèges géants de la fête foraine de Rennes au mois de décembre.

Jeudi 26 janvier, le groupe et son label Les Disques normal vous donnent rendez-vous à l’Antipode de Rennes pour la release party de True Stories From The City. Le groupe se produira aux côtés de la chanteuse, harpiste et machiniste Laura Perrudin et du groupe pop Manon David Club.

Billetterie

Fiasco