DU 24 AU 30 MARS, LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE DÉBARQUE EN BRETAGNE

La crise sanitaire n’empêchera pas la Bretagne de crier son amour pour le cinéma, en particulier pour le film court. La cinquième édition de la Fête du court métrage aura bien lieu du mercredi 24 au mardi 30 mars 2021 ! Contraints une nouvelle fois de composer avec les restrictions sanitaires en vigueur, les ambassadeurs de l’évènement ont élaboré des programmes adaptés pour permettre à toutes et à tous de découvrir la magie du format court. Unidivers a rencontré Fabrice Bassemon, directeur de Clair Obscur, et Fabienne Wipf, directrice de Côte Ouest, pour un coup de projecteur sur le déploiement de cette édition 2021 à Rennes et à Brest.

Voilà maintenant cinq ans que la Fête du court métrage s’attache à partager et célébrer le format court dans toute la France. Comme pour sa précédente édition, la Fête est cette année contrainte de se réinventer en proposant un espace de découverte en ligne. Son nom : La Galaxie du court, une plateforme vidéo où seront disponibles gratuitement 150 courts métrages ! Il suffira de s’inscrire en ligne pour accéder au catalogue accessible du 24 au 30 mars prochain.

Au-delà du tronc commun constitué par la Galaxie du court, la Fête du court métrage se déploiera sur tout le territoire français dans 20 villes ambassadrices où seront organisés rencontres, ateliers, projections et autres évènements à l’initiative des structures partenaires. En Bretagne, ce sont les équipes de Côte Ouest de Clair Obscur qui sont chargées d’organiser la Fête du court métrage dans les villes de Brest et de Rennes.

Rennes

Dans la continuité du Festival Travelling, l’association Clair Obscur réaffirme sa volonté de promouvoir le cinéma dans son infinie diversité en invitant les Rennais à découvrir ses propositions en partenariat avec la région Bretagne, les télés locales ainsi que la salle de cinéma virtuelle La Vingt-cinquième heure. Le jeudi 25 mars seront ainsi diffusés à 21h sur TVR et le samedi 27 mars à 20h50 sur Tébéo et Tébésud quatre films à découvrir également en rediffusion et en replay sur les sites web des chaînes bretonnes : Conduite accompagnée de Benjamin Delaroche, les films Kaolin de Corentin Lemetayer Le Brize ainsi que le film d’animation Rivages de Sophie Racine.

Conduite accompagnée de Benjamin Delaroche

Jeter l’ancre de Paul Marques Duarte

Kaolin de Corentin Lemetayer le Brize

Rivage de Sophie Racine

Une deuxième journée découverte sera organisée le dimanche 28 mars à 15h30 sur la Vingt-Cinquième Heure en partenariat avec le TNB et La Courte Échelle. Destinée aux plus jeunes, cet après-midi articulera une séance de lecture sur le thème de la nuit par les libraires de La Courte Échelle et une séance de projection intitulée « Balades sous les étoiles ». Cinq films d’animation étrangers seront programmés, à savoir Elsa et la nuit de Jöns Mellgren, Éternité de Anastasia Melikhova, Nuit chérie de Lia Bertels, Premier tonnerre de Anastasia Melikhova et Promenade nocturne de Lizete Upīte.

Elsa et la nuit de Jons mellgren

Éternité d’Anastasia Melikhova

Nuit Chérie de Lia Bertels

Premier tonnerre de Anastasia Melikhova

Promenade Nocturne de Lizete Upite

« Balades sous les étoiles » présentera également Moutons, loup et tasse de thé, un film de la réalisatrice française Marion Lacourt, qui comptait parmi les créations sélectionnées lors du Festival Travelling 2020 dans la compétition Junior.

Mouton, Loup et tasse de thé de Marion Lacourt

Des ateliers de programmation de courts métrages seront mis en place avec le soutien de Collège au Cinéma et du Département d’Ille-et-Vilaine. Ces interventions seront menées dans des établissements scolaires du département pour faire découvrir aux collégiens le monde du cinéma. Elles seront l’occasion pour les élèves de construire et de proposer leur propre programmation de films courts. Enfin, des projections et rencontres avec des professionnels du cinéma sont prévues dans les lycées de la région dans le cadre du dispositif Lycéens et apprentis au cinéma et dans le prolongement du Festival Travelling.

Enfin, en tant qu’ambassadeur de la Fête du court métrage 2021, l’équipe de Clair Obscur a sélectionné deux films coups de cœur que vous pourrez retrouver gratuitement sur la Galaxie du Court : Le Chant d’Ahmed de Foued Mansour et Cœur fondant de Benoît Chieux.

Brest

Qui d’autre que l’irréductible association Côte Ouest pour orchestrer la Fête du Court dans la cité du Ponant ? Fidèle à elle-même, l’équipe à l’origine du Festival Européen du Film Court n’a pas pu s’empêcher de concocter un programme des plus alléchants. À Brest, cette semaine en l’honneur du court métrage s’articulera en trois grands axes.

Avide de découvertes autant que de rencontres, Côte Ouest a choisi de consacrer une partie de son programme à destination du public adolescent. Trois temps forts viendront ainsi rythmer la Fête du court métrage en partenariat avec deux établissements scolaires brestois.

Une première projection aura lieu le jeudi 25 mars à 10h au lycée Vauban en collaboration avec la Ligue de l’enseignement du Finistère et la médiathèque des Capucins. Intitulée « Le cybersexisme en images », cette séance comprend une sélection de six films courts qui interrogent notre rapport au numérique et la façon dont les relations hommes/femmes se jouent sur les réseaux sociaux : Fifteen de Peiman Zekavat, Je suis #unebiche de Noémie Merlant, Trop de bruits qui courent de Karim Ben Haddou, Hashtag Will de Per Sundström, Jag Foljer Dig (Je te suis) de Jonathan Etzler, Toni with an I de Marco Alessi. La séance sera parachevée d’une rencontre en ligne avec le réalisateur Per Sundström.

La seconde projection est organisée le lundi 29 mars à 15h30 au lycée Jules Lesven. Les cinq films programmés ont été sélectionnés parmi les coups de cœur des élèves de première et terminale de la section cinéma et audiovisuel lors de la 35e édition du Festival Européen du Film Court de Brest. La troisième séance de projection se déroulera enfin le 30 mars à 8h dans le même établissement. Ce sont cette fois les élèves de seconde en option cinéma qui présenteront à leur camarades une programmation de cinq films élaborée par leurs soins autour du thème « Différent, et alors ? ».

La seconde partie de la Fête du court à Brest se veut être à l’intention des étudiants et du grand public. Celle-ci sera organisée en partenariat avec les étudiants de l’Université de Bretagne Occidentale lors de deux séances de projection à la BU Lettre & Sciences Humaines le jeudi 25 mars et le vendredi 26 mars. Deux programmations seront présentées. La première est baptisée « Images du 3ème âge » et se compose des court métrages d’animation Mémorable de Bruno Collet et Bigoudis de Marta Gennari, du documentaire de Yves Gellie, L’année du Robot et du film Noël Blank de Jean-François Rivard.

La seconde programmation « À hauteur d’enfants » comprend les films Fauve de Jérémy Conte, Schoolyard Blues de Maria Eriksson-Hecht, Ses Souffles de Just Philippot et Recrue de Pier-Philippe Chevigny.

À cela s’ajoute les films Les Prémices de Germain Le Carpentier et Sous l’écorce de Ève-Chems de Brouwer, coups de cœur de l’association Côte Ouest disponibles au grand public sur la Galaxie du Court.

Le dernier axe de la Fête du court métrage brestoise sera quant à lui dédié aux professionnels du cinéma en partenariat avec l’association Film en Bretagne. Pour l’occasion, une projection de La Maison (pas très loin du Donegal) aura lieu au cinéma Les Studios le vendredi 26 mars à 14h30. La séance s’accompagnera d’une rencontre avec la réalisatrice Claude Le Pape, étoile montante du cinéma français récompensée d’un César en 2015 pour son travail en tant que scénariste sur le film Les Combattants de Thomas Cailley.

La Maison (pas très loin du Donegal) – Claude le Pape

Les inscriptions sur la plateforme la Galaxie du court sont d’ores et déjà ouvertes ! Le catalogue de films à découvrir sera disponible dès le 24 mars. Vous pourrez y découvrir les 15O films programmés pour cette cinquième édition de la Fête du Court Métrage, ainsi que les coups de cœur sélectionnés par Clair Obscur/Festival Travelling et Côte Ouest/Festival du Film Court Européen.

Fête du court métrage

Clair Obscur

5 Rue de Lorraine, 35000 Rennes

02 23 46 47 08

Côte Ouest

16 Rue de l’Harteloire, 29212 Brest

02 98 44 03 94