Paimpol. La fête des vieux gréements souffle le vent marin sur la ville

Depuis 2008, l’association des Vieux Gréements et Traditions de Paimpol organise tous les deux ans une fête mêlant groupes de musique, rassemblement de bateaux anciens traditionnels, diverses animations autour des vieux métiers, marché d’artisans d’art et bien d’autres animations festives et culturelles. Cette année, la fête se tiendra les 12, 13 et 14 août.

Cet événement se veut festif et familial, mêlant traditionnel et ouverture au rayonnement culturel. Les journées sont rythmées par les chants de mer et musiques celtiques contemporaines, animations, stands de nourriture, flânerie et découverte auprès des artisans. Après la décevante annulation de 2020, tous les membres bénévoles préparent de pied ferme la prochaine édition qui se déroulera autour du port de Paimpol.

https://www.youtube.com/watch?v=hbmwmA630Ko

Plus de 50 groupes se succéderont sur trois scènes musicales au cours du week-end. La programmation musicale tourne autour des guitares et des musiques traditionnelles : pop, rock, musique celtique, chanson française, mais aussi musique antillaise ou basque. On note aussi une scène « Escales Marinées » entièrement dédiée aux chants de marins.

La fête des Vieux gréements, c’est aussi l’occasion de se laisser aller à rêver d’évasion marines en admirant les bâteaux traditionnels réunis tout le week-end. Goëlette, frégate, bisquine : l’occasion de réviser son vocabulaire marin. À noter qu’il sera possible d’embarquer à bord du Mil’Pat, ancien bâteau de pêche, au départ de Fécamp ou pour visiter l’île de Bréhat par la mer !

Le Mil’Pat

De nombreuses autres animations viendront égayer le week-end : un village créole sera mis en place pour la première fois, modélisme, Compétition officielle de chiens de sauvetage, jeux traditionnels bretons, balades en mer, tailleurs de pierres, construction d’un bateau pendant le week-end, défilés en musique dans les rues de Paimpol avec les bagads de Plouha et Tréguier … et bien d’autres animations sur le port et dans la salle des fêtes de Paimpol. La Fête des vieux Gréements de Paimpol 2022 se clôturera par un feu d’artifice pyrosymphonique, en collaboration avec Red Cardell qui sera sur scène.

Armés de rapières, sabres, haches d’abordage et mousquets, des pirates sans foi ni loi tout droit venus des Caraïbes débarquent sur le port de Paimpol pour affronter des corsaires prêts à en découdre.

Fête des vieux gréements à Paimpol les 12, 13 et 14 août 2022. Gratuit.

Plus d’informations et programmation complète sur le site des vieux gréements