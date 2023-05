Du 12 au 21 mai, c’est la Fête de la Bretagne

La 15e édition de la Fête de la Bretagne – Gouel Breizh se déroule du 12 au 21 mai 2023. Découvrez le programme.

Musique, contes, chants, concerts, fest-noz, spectacles de rue, marchés, kermesses, conférences, randonnées… Du 12 au 21 mai, plus de 70 animations, tous publics et accessibles gratuitement, sont proposées en Bretagne, à travers la France et à l’international pour célébrer la Bretagne sous toutes ses facettes. La Fête de la Bretagne-Gouel Breizh véhiculent des valeurs alliant fête, partage, engagement, cultures bretonnes traditionnelles et modernes.

Née de la volonté de réunir toute la diversité de la culture bretonne, la Fête de la Bretagne permet, depuis 2009, aux Bretons et aux amis de la Bretagne de se retrouver pour danser, chanter, faire la fête et partager leur identité avec le plus grand nombre. Au-delà des festivités, le but est de donner à toutes et tous des envies de Bretagne ! Ainsi du 12 au 21 mai, autour du jour de la Saint-Yves (19 mai), saint-patron des Bretons, plus de 70 manifestations en tous genres sont organisées en Bretagne et au-delà.

Une programmation répondant à plusieurs valeurs

Fidèles au rendez-vous, plusieurs événements figureront encore au programme de cette 15e édition comme Astropolis à Brest (29) et le Festival Anne de Bretagne à Pornic (44). La Fête de la Bretagne sera ainsi célébrée dans les 5 départements de la Bretagne historique mais aussi au-delà, comme c’est le cas depuis de nombreuses années au Havre et à Paris, ou encore à Saint-Martory (Haute-Garonne), Bordeaux (Gironde) et à la Réunion.

Tous les événements inscrits au programme officiel de la Fête de la Bretagne ont en commun de respecter les valeurs cardinales, qui constituent l’essence même de ce rendez-vous : le caractère festif et/ou convivial, la valorisation et la transmission des singularités de la Bretagne et le « faire ensemble ».

Quatre territoires encore plus « en fête »

Cette année, quatre communes sont des « Territoires en Fête ». Bain-de-Bretagne (35), Bruz (35), Caro (56) et Malestroit(56) proposent ainsi à l’ensemble de leurs habitants de vivre au rythme de la Fête de la Bretagne durant près de dix jours.

Dans ces territoires, les collectivités ont fédéré associations et population pour créer de nouveaux liens. Ainsi, au-delà d’une programmation d’événements grand public à la préparation desquels les habitants sont associés, c’est dans la vie quotidienne qu’associations, commerçants, services publics font vivre la Fête de la Bretagne : concerts, fest-noz, activités sportives, danses, spectacles, concours de dessins, tournois de jeux traditionnels bretons, projections ou encore animations et ateliers dans les écoles ou les EHPAD…

La programmation détaillée est en ligne sur www.fetedelabretagne.bzh.