Du 4 avril au 12 avril 2024, le festival multiculturel Un des Sens, porté par une équipe étudiante de l’INSA Rennes (mais accessible à tous !), reprend ses marques dans la capitale bretonne pour une 20e édition sur le thème du cabaret. Au programme, des activités diverses afin de toujours mettre au moins l’un des sens à l’épreuve. Le traditionnel repas dans le noir viendra clôturer l’événement le 12 avril.

Le festival Un des Sens se charge d’enflammer la scène rennaise avec son thème du cabaret, du 4 au 12 avril 2024. Chaque année depuis 2004, une équipe associative composée de sept étudiants de l’INSA Rennes est nommée au bureau afin de préparer l’évenement. Soucieux de mettre en avant l’aspect multiculturel, ses organisateurs prévoient une programmation variée avec plusieurs formes d’art touchant aux cinq sens et frôlant l’indécence…

L’équipe étudiante au bureau du festival Un des Sens pour sa 20e édition

Le thème de l’édition 2024 – Le Cabaret – est rapidement choisi par le bureau du festival. « On voulait un événement un peu grandiose pour la 20e édition », explique Lou Désert, responsable communication du festival. « Le thème du cabaret nous plaisait. On aimait bien l’imaginaire : les couleurs, les décorations et le côté spectaculaire ! ».

Le festival a connu une période de creux au moment de la pandémie du COVID-19, mais a réussi à se relancer auprès du public étudiant en 2023. L’équipe estudiantine espère toucher un plus grand public cette année grâce à ses différentes activités. « L’année dernière, le festival a réussi à se relancer et à retrouver des bénévoles. On s’est dit que c’était l’occasion pour nous de prendre des risques afin d’étendre le public cette année ». Comme le chante l’Artiste sur scène, The Show Must Go On…

L’affiche du festival préfigure le lever de rideau de l’événement

Pour débuter le festival, des activités sportives auront lieu de 14h à 18h sur le campus de Beaulieu entre la Halle de l’INSA et le Diapason, le 4 avril 2024. Au programme,« L’INSA accueille le Championnat de France des Grandes Écoles de Volley-Ball (CFE) du 2 au 4 avril 2024. Pour le début du festival, on voulait rester dans le thème même si on ne se situe pas exactement dans le sportif », s’amuse Romain Connil, responsable programmation. Pourtant n’y a t-il pas plus sportif qu’une course de sac à patate et un concours du plus haut service de volley ? Et peut-être d’autres surprises ! Le même jour à 21h, une soirée astronomie est prévue afin d’observer les étoiles en compagnie d’un astronome, mais attention, celle-ci ne sera maintenue que si le temps le permet !

L’équipe du festival mise sur une programmation éclectique et spectaculaire en accord avec le thème du cabaret afin d’attirer du public. D’abord, une projection cinéma sur le thème du cabaret est prévue le vendredi 5 avril à 20h par le club ciné de l’INSA (le vote du film à projeter sera prochainement fait sur le compte instagram @aeir_cine). Le lundi 8 avril, un village de nuit est monté dans la Halle. Jeux en bois et Just Dance géant (jeu de danse où il faut reproduire au mieux les mouvements de danseurs à l’écran) y sont prévus. À 20h, le Roazone Family Crew animera une battle de breakdance avant de laisser la place à la Fanfare de l’INSA.

Pour la suite, le spectacle sera de la fête avec des matchs d’improvisation théâtrale entre l’ASCREB et l’association Imagine ça le mardi 9 avril et des spectacles de Drag (par le collectif Rennes Dragopole) et d’hypnose le mercredi 10 avril. « On espère vraiment attirer du public hors-INSA avec notre programmation », confie Romane Duval, la présidente de l’association. « Par exemple, ce n’est généralement pas en école d’ingénieurs qu’on peut voir un spectacle de Drag. »

Le jeudi 11 avril, un village de jour accueillera plusieurs associations et activités autour des cinq sens, telles que des parcours à réaliser les yeux bandés ou des dégustations à l’aveugle. Plusieurs concerts sont prévus pour le plaisir de l’ouïe des festivaliers : au programme, du rock-psychédélique joué par les Guadal Tejaz, un mélange pop et rock des années 70 par Désert Désir et de l’électro-rock avec Two Faces.

Pour la première fois, le bureau du festival s’est paré d’un responsable environnement afin d’intégrer une réflexion écologique à l’événement. « Le festival en lui-même n’a pas une grosse empreinte carbone, mais l’objectif est surtout de sensibiliser au sujet », explique Ewen Le Guilloux qui assume cette nouvelle charge. Des associations écologiques (Alternatiba Rennes et GREENSA Rennes) seront notamment présentes dans le village de jour du jeudi 11 avril.

Pour clôturer le festival le vendredi 12 avril, le traditionnel repas dans le noir, accompagné de musiciens de jazz, sera le clou du spectacle. Les participants au repas, yeux bandés, devront compter sur leur goût et leur odorat pour comprendre ce qu’ils mangent. À titre d’information, le repas servi est végétarien afin de convenir au plus grand nombre. Il est au prix de 10 € par personne, la moitié étant déjà prise en charge par l’association. Pour l’heure, Liza Minnelli n’a qu’à bien se tenir…

Infos Pratiques :

Festival Un des Sens, du 4 avril au 12 avril 2024, à l’INSA Rennes

20 avenue des Buttes de Coësmes

CS 70839

35708 Rennes Cedex 07

Site internet / Facebook / Instagram

Accessible à tout public,

Tarifs :

La majorité des activités sont gratuites sauf le concert du jeudi 11 avril 2024 :

7€ pour les amicalistes (personne ayant payé une cotisation à l’Amicale des Élèves de l’Insa Rennes)

10€ pour les étudiants de Rennes 1 et Rennes 2

12€ sinon au tarif plein

Et le repas dans le noir (végétarien) à 10€ par personne.