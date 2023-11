Le festival Transversales fait son retour du 21 au 25 novembre 2023. Cette année, les étudiants du master Littérature Générale et Comparée de l’université Rennes 2 se sont emparés de deux thèmes : le rêve et l’enfance. Plusieurs espaces de l’université et autres lieux culturels rennais seront animés de tables rondes, de rencontres et d’ateliers de création consacrés aux lettres et aux arts. Lucie Garnier et Thaïs Levard, étudiantes en deuxième année de master et coprésidentes de l’association, reviennent sur le choix du thème, l’organisation du festival et la programmation.

Le festival Transversales est organisé cette année par les étudiants des master LGC, métiers du livre et CAPS et par Gaëlle Debeaux, maîtresse de conférence, responsable du master LGC de Rennes 2, trésorière de l’association des Transversales et gérante du festival. Le thème et les propositions de la programmation sont choisis par ces mêmes étudiants, appuyé par les idées et les conseils de la maîtresse de conférence. Il se déroulera du 21 au 25 novembre 2023 dans différents espaces de l’université et de Rennes.

Lucie Garnier et Thaïs Levard, coprésidentes des Transversales

Transversales a été créé en 2011 par les universitaires Jean Cléder et Timothée Picard puis mené par différents professeurs et étudiants de Lettres. En 2020, après trois ans de co-coordination, Gaëlle Debeaux s’associe avec Marianne Di Benedetto, doctorante, pour créer l’association FTR2 afin de faciliter l’organisation et les demande de subventions du festival. La musique, le cinéma, l’opéra, les arts plastiques et visuels ont tous été convoqués pendant quelques jours par an afin de créer des événements qui interrogent la place de la littérature dans différentes disciplines et créations. Ils reviennent en cette fin de mois de novembre pour la 13e édition avec Au bout du rêve, un thème qui regroupe le rêve et l’enfance.

Gaëlle Debeaux maîtresse de conférence et Lucie Garnier coprésidente du festival

Les étudiants sont poussé à prendre les choses en main quant à l’organisation des Transversales et prennent depuis quelques années une place majoritaire dans sa création. « Souvent c’est ceux qui choisissent le thème qui sont nommés à la présidence de l’association » explique Thaïs Levard, un poste mouvant occupé cette année par elle-même et Lucie Garnier. Une particularité pour Au bout du rêve, le festival va regrouper cette année deux thèmes, le rêve choisi par Lucie et l’enfance par Thaïs. « La question d’imaginaire nous réunissait, l’idée de l’évasion », explique Lucie. Plusieurs perspectives possibles : le thème de l’enfance interroge aussi bien « les émotions qu’on veut faire passer aux enfants dans la littérature jeunesse, et la place de l’enfance dans la littérature pour adulte ». Quant au rêve, « c’est un thème fédérateur qui réunit, car même si on ne rêve pas tous, il y a l’idée de rêve de chacun de nous », déclare Thaïs Levard. « Mais c’est aussi un thème très subjectif, qui amène les gens à discuter ».

Réunion de préparation de la table ronde « La forge des rêves »

Une fois le thème validé, tous les étudiants ont proposé des idées de livres, films ou autre. Les professeurs, le Service culturel de Rennes 2 et d’autres lieux partenaires comme le ciné-TNB, le Tambour et Les Champs Libres réfléchissent aussi à la question et participent aux discussions. « C’est un festival littéraire, mais aussi artistique. On cherche la pluralité », précise Thaïs. Cette diversité se matérialise par la présence de films et un ciné-concert dans la programmation des Transversales. Une programmation pour tous les goûts que ce soit en terme de préférences artistiques et culturelles ou de manière de regarder une création.

Certains événements mettront le public à contribution, notamment dans des dialogues et des réflexions autour des thèmes avec des invités (auteurs, dessinateurs, musicien, professeurs etc.) D’autres cibleront plus un public d’observateurs. Lucie Garnier et Thaïs Levard insistent : si le festival est organisé par les étudiants, il ne leur est pas exclusivement réservé. Chaque événement est accessible à tous, certains d’entre-eux sont sous réservation, la plupart en libre accès. Un temps d’échange convivial est également organisé avec les étudiants impliqués dans le festival dans le but de répondre à d’éventuels questions, de débattre ou de partager ses impressions.

À ne pas manquer :

Table ronde « La Forge des rêves » organisé par Lise Barbey et Thaïs Levard , rencontre avec Carina Rozenfeld , Goum et David Boriau suivi d’une séance de dédicace en partenariat avec la librairie Le Forum du livre

» organisé par et , rencontre avec , et suivi d’une séance de dédicace en partenariat avec la librairie Rencontre avec Bérengère Cournut , à la bibliothèque des Champs Libres sous forme de question/réponse. Organisée par Lucie Garnier

, à la sous forme de question/réponse. Organisée par Deux ateliers se dérouleront en parallèle : « (En)jeu » – Atelier d’écriture et « Porte-voix » atelier de conte. Gratuits sous réservation (12 places disponibles)

» – Atelier d’écriture et « » atelier de conte. Gratuits sous réservation (12 places disponibles) Ciné-concert Alice in Wonderland avec Wilfried Thierry suivi d’une table ronde organisé par Gaëlle Debeaux et Aurore Meï avec Wilfried Thierry, Anne Le Hénaff et Jean-Baptiste Massuet (précédé du temps de rencontre avec les étudiants)

Toutes les informations de dates et de lieux sont disponibles sur le programme de Au bout du rêve, la 13e édition des Transversales.

Rencontre « Souvenirs de voyages » lors de la 12e édition du festival « Le Souffle Tamahaq » avec Annie Rolland lors de la 12e édition du festival

INFOS PRATIQUES

Du 21 au 25 novembre 2023

Lieux : Université Rennes 2 (Place du recteur Henri Le Moal 35000 Rennes)

Lieux partenaires : Ciné-TNB, Les Champs Libres, Le Tambour, Bois Perrin, bibliothèque de quartier Villejean

Partenaires : FSDIE, Service culturel Rennes 2, région Bretagne

Site des Transversales

Programmation

Contact et inscription ateliers : festivaltransversales@gmail.com

Instagram – Facebook des Transversales