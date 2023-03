La Gacilly. La Nature en héritage pour les 20 ans du Festival photo

La commune de La Gacilly, siège historique de l’entreprise Yves Rocher, organise chaque année un rendez-vous photographique qui mêle le travail d’artistes amateurs et confirmés : le Festival Photo La Gacilly. Si l’ensemble est souvent inégal, voire déséquilibré, il y a toujours quelques pépites à rencontrer. Et comme cette année, le Festival fête ses 20 ans d’existence, le public peut s’attendre à une montée en gamme avec un éventail de photographies pertinentes, voire percutantes. Dans cette veine, les travaux de Sebastião Salgado mais aussi Maxime Riché et Beth Moon ne manqueront pas d’impressionner. Vous l’aurez compris, la petite ville pavoisée de clichés du 1er juin au 1er octobre 2023 vous attend autour du thème de La Nature en héritage.

La petite de ville de la Gacilly, dans le Morbihan, organise tous les étés un rendez-vous consacré exclusivement à la photographie. L’intégralité de la commune se transforme en une grande galerie d’exposition à ciel ouvert, accessible gratuitement et à toute heure. Du 1er juin au 1er octobre 2023, Le festival de la Gacilly se présentera ainsi comme une expérience immersive et déambulatoire au cœur d’une trentaine de galeries, mettant en avant la photographie contemporaine ainsi que les enjeux environnementaux. Les visiteurs déambuleront dans les rues et les espaces verts de la ville afin des découvrir des centaines de photographies grands formats issues de photographes professionnels et de jeunes artistes.

Cette balade à la Gacilly est gratuite au cours de ces mois d’été. Elle a attiré près de 300 000 visiteurs en 2022 selon les organisateurs, et, en 20 ans, plus de 3 millions. Un succès qui devrait s’intensifier en cette année de célébration. “Nos 20 ans, avec une vingtaine d’expositions, seront en résonance avec notre volonté d’apporter de l’espoir, de sensibiliser, d’émouvoir et de partager dans un monde responsable. C’est la devise du Festival Photo !” expliquent les organisateurs. Le festival interroge les rapports des peuples à la nature alors que les questions climatiques sont de plus en plus criantes. Il explore aussi les réalités de territoires du globe à travers la photographie.

Chaque année le Festival photos participe aux journées du patrimoine

Après l’Orient en 2022, la thématique de cette édition anniversaire porte sur la Nature en Héritage. Les artistes invités sont les témoins de la beauté de notre planète malmenée et des dangers qui se profilent à l’horizon. La vingtaine d’exposants ont photographié l’héritage de notre nature, celle que les générations actuelles vont laisser aux futures. Les photographies sélectionnées tentent d’apporter des pistes de réflexions. Elles abordent quatre versants : la préservation des ressources et des espaces naturels ; la protection de la biodiversité ; le réchauffement climatique et la pollution ; comment imaginer la société de demain et comment inventer une nouvelle humanité.

Les photographes invités sont de différentes origines. Parmi eux, on ne manquera pas les travaux de Maxime Riché, Sebastião Salgado et Beth Moon.

Maxime Riché est un photographe français qui a immortalisé en novembre 2018 la ville de Paradise en Californie ravagée par les flammes en seulement 4 heures, faisant 89 victimes. Sous l’effet du changement climatique, les feux n’épargnent plus aucune région de la planète. Paradise est une parabole sur la capacité à reconstruire après des incendies dont les causes sont humaines et de façon croissante. Maxime Riché a aussi photographié les héros qui, quotidiennement, agissent pour le climat.

Beth Moon est une photographe californienne qui a parcouru le monde à la recherche des dragonniers de Socotra et des baobabs de Madagascar, peut-être immortels ? De l’Afrique, elle a ramené ces magnifiques clichés d’arbres plusieurs fois centenaires éclairés uniquement par les étoiles. Il lui a fallu quatorze années pour photographier les arbres les plus vieux du monde.

Sebastião Salgado est un photographe franco-brésilien. Il a rencontré les derniers peuples indigènes qui vivent en harmonie sur leur terre, encore un paradis. Il espère que ces photographies ne ressembleront pas à monde perdu à la fin de notre siècle ! Voilà 40 ans, que le photographe Sebastião Salgado parcourt le monde entier sur les traces d’une humanité pleine de contrastes et en perpétuelle évolution. Il immortalise les peuples nomades, les famines et les conflits internationaux, etc.

Infos pratiques : Festival Photo La Gacilly , à La Gacilly (56)

Dates : du jeudi 1er Juin 2023 au dimanche 1 Octobre 2023

Renseignements – Horaires – Tarifs : Contact : place de la ferronnerie La Gacilly :

02 99 08 68 00 et

contact@festivalphoto-lagacilly.com

www.festivalphoto-lagacilly.com/