Saint-Malo. No Logo BZH célèbre le reggae et les musiques du monde

Le festival No Logo BZH revient pour une 6ème édition au Fort de Saint-Père, à Saint-Père-Marc-en-Poulet, à 9 km de Saint-Malo, du 11 au 14 août 2023. Si vous êtes amateur de reggae et de musiques du monde, alors ce festival, avec ses trois scènes et plus de 50 artistes au programme, est pour vous !

Un petit aperçu de la programmation :

VENDREDI 11 AOÛT

Steel Pulse (Royaume-Uni)

Fondé à Birmingham en 1975, Steel Pulse s’est fait notamment connaître en participant au mouvement Rock Against Racism aux côtés des groupes punk comme The Clash ou Generation X, mais c’est surtout en faisant les premières parties de Bob Marley en Angleterre en 1978 que le groupe a acquis une stature internationale.

Depuis ses débuts, David Hinds, le chanteur-guitariste leader charismatique de Steel Pulse, n’a eu de cesse de militer pour la cause africaine et pour la défense de sa diaspora en rappelant notamment que la raison majeure de cette dispersion est la traite négrière qui a perdurée pendant des siècles et dont les conséquences sociales se font encore sentir aujourd’hui. Défendre ces causes, diffuser ces messages grâce à une musique puissante, c’est le propre du Reggae et celui de Steel Pulse qui viendra défendre en live son dernier album « Mass Manipulation » pour la première fois sur la scène du No Logo BZH !

Nattali Rize (Australie)

Demandez à Nattali Rize d’où elle vient et elle vous dira de « Toutes les directions » ! C’est une description appropriée d’une chanteuse qui défie les frontières et elle est connue pour ses performances live à haute énergie, stimulantes et stimulantes. Le groupe composé de six musiciens venant d’Australie et de Jamaïque délivre une énergie et une ambiance brutes comme aucune autre, canalisant un reggae profond influencé dans un style New Era. Le premier album de Nattali Rize Rebel Frequency a été acclamé dans les rues, impactant les charts et les cœurs du monde entier !

https://youtu.be/i1RI26jMFRU

Naâman (France)

Naâman s’est imposé comme l’un des poids lourds du reggae international. Après avoir été la révélation aux victoires du reggae en 2012 et avec un disque d’or dans ses bagages, Il est aujourd’hui l’un des fers de lance de la scène reggae française. Presque un phénomène, remplissant les salles partout où il passe sans déferlante médiatique. Cet emballement des foules, Naâman le doit à des prestations scéniques à la fois enflammées et incarnées. Difficile ainsi de ne pas être impressionné par l’impressionnante trajectoire de ce jeune trentenaire au reggae à la fois hybride, vivifiant et fédérateur.

Le 18 Mars dernier il dévoilait son 4ème album studio : TEMPLE ROAD. Un album magnifique et largement attendu par son public et amplement accueilli par les médias.

Irie Ites (France)

IRIE ITES est un sound ayant débuté en 1999. Avec plus de 1800 dates à son actif, le sound joue partout en Europe que ce soit en DJ set ou accompagné d’artistes nationaux ou internationaux. Fort d’une grosse box de dubplates et exclusifs du label Irie Ites Records, le sound se démarque par une sélection originale et affutée.

Papa Jerry viendra vous ambiancer ; embarquement assurée dans la pure tradition jamaïcaine !

Stinging Ray (Chine)

Stinging Ray s’est au fil des années rapproché du reggae et de sa culture, en fondant « Chinaman Yard Records » le premier label dédié au Reggae-Dancehall en Chine.

En mai 2023, Stinging Ray sort son premier album après trois singles très remarqués. Un artiste à suivre de très très près !

U Brown (Jamaïque)

Véritable légende vivante du Reggae, U Brown débute sa carrière dans les années 70.

L’un des artistes les plus emblématiques du style Rub & Dub, il est aussi l’un des fondateurs du Dee-Jaying en Jamaïque à l’instar de U.Roy ou Big Youth. Il possède une multitude de morceaux taillés pour la scène et ses shows dynamiques et percutants permettent au public de se (re)plonger dans la vibration des sound-systems jamaïcains de l’époque.

Accompagné par Irie Ites, ils proposeront un show efficace comprenant de nombreux morceaux exclusifs !

Vanzo (Jamaïque)

Actuellement considéré par ses pairs comme l’une des étoiles montantes du Dancehall en Jamaïque, Vanzo s’est crée son propre style : Un mix de R&B, Dancehall, Hip-Hop et Jazz.

Pour la sortie de son album en mars 2023, la presse a écrit ceci : « Digne représentant de la nouvelle scène dancehall, Vanzo présente Vanzo, un premier album fidèle à son identité bien au-delà du titre. À la croisée des chemins, entre le respect de la tradition reggae dancehall jamaïcain et la fraîcheur d’un son résolument moderne, Vanzo offre dans ce premier projet des refrains catchy et une vibe futuriste.”

https://youtu.be/1biJl6FYMT8

SAMEDI 12 AOÛT

Tiken Jah Fakoly (Côte d’Ivoire)

L’artiste africain Tiken Jah Fakoly est mondialement reconnu comme un artiste engagé et militant, auréolé de plusieurs disques d’or et de nombreux prix dont une victoire de la musique en France. Il est célèbre pour ses prestations scéniques explosives comme nous l’avons déjà remarqué sur la grande scène du Fort de Saint-Père en 2018. Tiken rassemble des centaines de milliers de spectateurs lors de ses concerts en Afrique et a joué dans les tous les festivals majeurs en France, en Europe et au Canada.

Exilé au Mali depuis de nombreuses années suite à des menaces en Côte d’Ivoire, il est retourné enregistrer à Abidjan son nouvel album Braquage de Pouvoir (12ème/Sortie 4 novembre 2022 chez Chapter Two Records / Wagram) avec Tyrone Downie, le claviériste de Bob Marley, disparu il y a peu. C’est avec ses dix musiciens et choristes qu’il sera là en août prochain pour notre plus grand plaisir !

Sean Paul (Jamaïque)

La grande force du jamaïcain Sean Paul est d’avoir mélangé le Dancehall pur au R&B et au rap. Depuis les années 2000, ses succès l’ont propulsé au sommet des palmarès où il trône depuis plus de 20 ans !

Il sera sur la grande scène du Fort de Saint-Père pour la première fois. Ça va bouger dans tous les sens, préparez-vous !

Fab I&I (Nouvelle-Calédonie)

Fab I&I a le reggae chevillé au corps depuis ses premiers accords de guitare. Depuis 2014, il enchaine les concerts et assure les premières parties des plus grands du reggae tels que Groundation, Soja, Kimany Marley, Naâman, Raging Fyah… 3 albums, 2 singles, 1 EP et des featurings avec Naâman, Raging Fyah, Marcus Gad et House Of Shem ainsi que de nombreux concerts « Tribute to Bob Marley » auront contribué à accroitre sa notoriété dans le milieu du Reggae.

Horace Andy (Jamaïque)

Horace Andy est une des légendes vivantes du Reggae ! Unique en son genre avec son fausser et son vibrato, il est entré dans l’histoire avec des hits tels que « Skylarking » ou « You are My Angel ». Il fût surnommé « Sleepy », et reconnu du grand public grâce à sa collaboration en tant que chanteur avec Massive Attack.

Son dernier album Midnight Rocker, paru en 2022 est une pépite !

Avec son band Dub Asante, le charismatique Horace Andy sera sur le Fort de Saint-Père pour une première fois !

Little Lion Sound (Suisse)

Né de l’amour du Reggae, Little Lion Sound est un Sound System fondé à Genève en Suisse par Nicolas Meury en 2004 (puis rejoint par Jannali Littman en 2016). Suivant la tradition jamaïcaine, naviguant entre Reggae, Dancehall et Afrobeat, Little Lion Sound a fait de sa sélection éclectique sa marque de fabrique.

Depuis plusieurs années, Little Lion Sound possède son propre label. Evidence Music – fondé avec Derrick Sound et s’impose comme un des labels majeurs du Reggae actuel.

DSmokey Joe & The Kid (France)

DSmokey Joe & The Kid c’est l’association de deux Beatmakers bordelais passionnés autant par le Hip Hop US et la Bass Music que par le groove des mélodies du début du XXème siècle.

Solos de percussions joués au scratch, beats et mélodies interprétés à la MPC : tout est joué en live. Un parti pris résolument Hip Hop sur des samples toujours inspirés du répertoire de la musique traditionnelle américaine d’avant-guerre.

DIMANCHE 13 AOÛT

Ska-P (Espagne)

C’est leur dernière tournée ! Après bientôt 40 années d’existence l’un des plus internationaux groupes espagnols va tirer sa révérence.

Leur ska mâtiné de punk aura conquis l’Europe entière ainsi que le continent américain du sud au nord, notamment grâce à l’impact extrêmement festif de leurs shows qui sont un véritable spectacle théâtral mais aussi grâce à leurs textes engagés sur de très nombreux sujets tels que la peine de mort, le racisme, le travail des enfants, la violence animale, les corridas ou les violences conjugales.

Bref, les concerts de Ska-P sont un cocktail explosif qui ne laisse pas indifférent et qu’il ne faut surtout pas manquer !

Barrington Levy (Jamaïque)

Barrington Levy a débuté sa carrière en 1975 avec le titre « My Black Girl » sur lequel on sent déjà les influences de Dennis Brown. Petit à petit il s’impose dans le cercle des DJs concurrençant notamment Yellowman sur ce terrain dans les années 80, il collabore avec les artistes de la scène montante du dancehall tels que Beenie Man et Bounty Killer et la consécration arrive sur des titres comme « Under Mi Sensi » et « Here I Come » où sa voix à la fois douce et puissante l’impose parmi les grands chanteurs du reggae actuel comme Beres Hammond ou Freddie Mc Gregor.

L’artiste est en tournée régulièrement et sera pour la première fois sur la scène du No Logo BZH.

Mike Love (Hawaï)

Mike Love, originaire d’Hawaï, diffuse son message positif et puissant dans le monde entier. Il a développé un style et un son unique, enracinés dans la spiritualité et la musique à message du reggae et de la culture rastafari, tout en fusionnant le rock, la soul, le blues, le flamenco, le jazz, la musique classique et bien d’autres choses encore. Au cœur de la musique de Mike se trouve la guérison : c’est un grand défenseur des droits sociaux, animaux et environnementaux, et il se sert de sa musique comme un outil pour éduquer et unir.

Les concerts en solo de Mike Love l’ont amené à se produire sur certaines des plus grandes scènes du monde e il a partagé la scène avec des artistes tels que Michael Franti, Rebelution, Steel Pulse, Groundation…

The Congos (Jamaïque)

Le reggae authentique des Congos, natifs de l’île de la Jamaïque, vit le jour à la fin des années 60, grâce à la rencontre de Cedric Mytonet de Roy Ashanti Johnson. Depuis, ils continuent de tourner partout dans le monde. Chacune des prestations est toujours saluée grâce à leur énergie.

Ce groupe mythique et inimitable sera présent à nouveau sur la scène du No Logo BZH en 2022 pour notre plus grand bonheur !

Brother Culture (Royaume-Uni)

Brother Culture est une figure de proue de la scène reggae britannique depuis 40 ans. Il célèbre en 2023 ces 40 ans de carrière avec un album anniversaire, qui est une rétrospective de sa carrière, depuis les racines de la culture sound system au Royaume-Uni jusqu’à la scène bass music et sa collaboration avec The Prodigy.

Il est clair qu’il a eu un impact durable sur la scène musicale britannique. Son mélange unique de reggae, de bass music et de hip hop a trouvé un écho auprès des auditeurs du monde entier et continuera à le faire dans les années à venir. Cette collection anniversaire est un témoignage de son influence durable.

Fox in Dub (France)

Fox in Dub est un soundsystem rennais créé en 2018, composé de quarks sélects, ils sauront vous tenir en éveil avec des nouvelles pépites en dubplates comme des classiques en vinyles !

LUNDI 14 AOÛT

Marcia Griffiths (Jamaïque)

Baptisée la reine du Reggae, Marcia Griffiths commence à chanter dès l’âge de 11 ans et c’est en 1974 qu’elle intègre les I-Threes, le groupe de choristes qui accompagne Bob Marley & The Wailers.

En 1988, sa chanson « Electric Boogie » (écrite par Bunny Wailer) est à ce jour la plus grande vente d’une artiste féminine de reggae puis elle est invitée en guest star sur l’album True Love de Toots and the Maytals, qui a gagné le Grammy du meilleur album reggae en 2004.

Lila Iké (Jamaïque)

Lila Iké est l’une des étoiles montantes du Roots contemporain avec des éléments de Soul, Hip-hop et Dancehall. Née en Jamaïque il y a 26 ans, elle module sa sublime voix avec une facilité et une simplicité désarmante, qui créent une inévitable attractivité auprès des auditeur-trices. Elle a déjà sorti plusieurs tubes délicieusement suaves et veloutés avec In.Digg.Nation Collective, le label et collectif de talents jamaïcains initié par Protoje.

Elle débarquera en 2023 pour une tournée Européenne et s’arrêtera sur le Fort de Saint-Père !

Hollie Cooke (Royaume-Uni)

La belle anglaise Hollie Cooke revient sur la scène du No Logo BZH ! Elle viendra présenter son 5ème album Happy Hour, sorti en 2022.

Elle devient la reine du Rock amoureux des temps modernes avec son style Reggae harmonieux et girly que la Grande-Bretagne adore.

Mo’Kalamity (France)

Mo’Kalamity se fait en 2007 une place dans un paysage reggae hexagonal majoritairement masculin. Sa voix suave et mélodieuse se pose naturellement sur un reggae roots, deep et militant. En 2011, elle signe son deuxième album, Deeper Revolution, qui lui vaudra 3 nominations aux Cabo Verde Awards 2011. En 2017, elle s’envole pour la Jamaïque. À Kingston elle prépare son quatrième album made in Jamaïca qui sort en 2018, dont deux titres seront composés par Sly & Robbie !

La collaboration de l’artiste avec Tiken Jah Fakoly sur le titre « Le pouvoir » connaît un franc succès et celui-ci l’invite à se produire lors de plusieurs de ses premières parties. Aux yeux de Tiken J, elle est la plus grande artiste reggae féminine française. Ses belles arabesques vocales teintées de saudade capverdienne, sa musique reggae flirtant avec la soul et son beau sourire nous transportent dans un monde d’amour et de paix.

Mò Kalamity délivre groove et émotion avec la plus grande sincérité. Une artiste magnifique et rayonnante qui prépare un nouvel album très personnel, dont on attend avec impatience la sortie.

Etana (Jamaïque)

Dès 2007, la voix soul d’Etana trouve sa place aux côtés des artistes les plus prometteurs du reggae jamaïcain, comme Tarrus Riley. L’artiste s’est imposée comme l’une des artistes féminines sur lesquelles on peut compter.

Son cinquième album Reggae Forever sort en 2018. Il s’est hissé à la première place du billboard reggae et qui a été nommé par le comité des Grammy pour le meilleur album reggae, faisant d’Etana la première femme depuis plus de vingt ans à être nommée.

Etana est en tournée internationale en 2023.

Médusa TN (France)

Medusa TN est une artiste, tunisienne, fière de ses origines. Rappeuse et chanteuse, baignant dans la culture hip-hop depuis ses 10 ans. Elle se distingue par la multitude de mondes qui la compose.

S’exprimant dans sa musique en arabe, anglais et français, elle met un point d’honneur à se différencier par son originalité et sa spontanéité. Artiste internationale engagée, citoyenne du monde et femme arabe et musulmane aux multiples casquettes, elle aborde tous les thèmes qu’elle désire sans se soucier du regard des autres.

