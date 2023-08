Rennes. Le hip-hop breton à l’honneur avec le festival Millésime

Après l’édition 2022, Millésime revient du 1er au 3 septembre 2023. Le collectif FAIR-E avec Millésime se concentre sur la scène artistique hip hop bretonne.

Pour sa 3è édition, du 1er au 3 septembre 2023, Millésime fait focus sur la scène artistique hip hop bretonne. Battles, conversation(s), projection, DJ sets, ateliers et chill party sont autant de propositions à découvrir pendant 3 jours, au CCN de Rennes et de Bretagne.

vendredi 01.09 — CCN / St-Melaine

18h — Conversation(s) : « Up Rock – Histoire de danse, histoire d’une vie » (éd. Les 3 Colonnes, 2022) avec

Fred Bendongué. De la rue à la scène, l’auteur revient sur un pan de l’histoire du hip hop tombé dans l’oubli, représentatif d’un véritable enjeu culturel et politique.

19h — Conversation(s) : « Made In Breizh » avec Bruce Chiefare, Linda Hayford, Mike Hayford et Liss Funk. Un échange pour interroger la relation entre transmission, connaissance et transformation avec quatre personnalités artistiques de Bretagne, fortes de leur expérience respective, en local comme à l’international.

21h — DJ Party avec Dee Nasty, Mac L’Arnaque et DJ Freshhh. Venez danser dans une ambiance festive et estivale au jardin du CCN, au rythme des sons de 3 figures incontournables du hip hop.



samedi 02.09 — CCN / St-Melaine

10h — Atelier Funk Style parent-enfant 8+ avec Liss Funk Adepte du jazz des années 20, des claquettes et de danse africaine, Liss Funk se consacre à la pratique du locking en y apportant ses influences pour créer son propre style.

11h30 — Initiation break enfants 8-16 ans avec Les Ratz, groupe de b-boys rennais de la nouvelle génération.

15h — Battle kids : Une occasion pour plonger dans la compétition en temps réel, développer sa confiance, tester ses mouvements, apprendre les bases d’une stratégie et composer avec sa marge de progression. Ouvert aux enfants de 7 à 16 ans. Concept : Bouzid Ait Atmane, en complicité avec Aurélien Mouafo / Head judge : François Kaléka / DJ : Sam Yudat

20h — Battle The Ones : Bouzid Ait Atmane imagine un concept de battle all style 3 vs. 3 qui met au premier plan les esthétiques et prouesses de plusieurs équipes mais aussi de chaque membre qui les composent. Assistez à ce moment de compétition où l’osmose et l’alchimie de l’instant permet à chaque danseur·se de vibrer en groupe comme en solo.

Head judge : François Kaléka / Speaker : Smiley / DJ : Sam Yudat / Avec la participation des Ratz, X-Trem Fusion, Bot’s Kingdom… 22h — Jam



dimanche 03.09 — CCN / St-Melaine

17h30 — Block Party feat. The Love Movement

The Love Movement s’invite à Millésime pour une Block Party ambiance chill. Retrouvez le collectif breton et activiste

hip hop au jardin de Saint-Melaine, pour un moment de transmission et de partage, les pieds dans l’herbe, de leurs valeurs de paix, d’amour, d’unité et surtout d’amusement ! 21h30 — Projection du film Apaches de Raphaël Stora, en présence du réalisateur et des participant·es. Le danseur- réalisateur retrace l’œuvre chorégraphique de Saïdo

Lehlouh, dans sa version rennaise réunissant 130 danseur·ses amateur·es et professionnel·les en 2022. Apaches s’inscrit dans la continuité d’un travail d’exploration d’un geste artistique exigeant au service de l’instantané et de l’improvisation. Avec cette pièce, l’artiste partage sa vision du collectif à travers la danse et rend visible les danses non académiques et souvent considérées à la marge. Projection en plein air partenariat avec Clair-Obscur.



En amont, du lundi 28.08 au vendredi 01.09

10h — 17h : Mini camp – CCN / St-Melaine 15h — 20h : Training Spot – Place St-Germain

Programme détaillé sur ccnrb.org

Bar et restauration sur place

Inscriptions et billetterie : ccnrb.org/billetterie

Tous les rendez-vous sont gratuits à l’exception de la DJ Party et le battle The Ones. Tarifs : Un peu (SORTIR !) 4€, Beaucoup 8€, Passionnément 10€, À la folie 12€

—

CCN / Saint-Melaine (centre-ville)

38 rue Saint Melaine, Rennes

métro Sainte-Anne

Tél. 02 99 63 88 22 / Mail info@ccnrb.org

