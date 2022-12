Mont Saint-Michel. Le festival Les Grandes Marées du 22 au 30 juillet au bord de l’eau !

Le festival Grandes Marées se tiendra du 22 au 30 juillet 2023 à Jullouville en baie du Mont-Saint-Michel, de quoi profiter du vent marin et d’une programmation musicale réunissant les plus grands noms.

Outre son engagement artistique, l’association défend les valeurs humaines et de proximité qui sont les moteurs essentiels pour stimuler une dynamique culturelle et économique locale en partenariat avec les acteurs du territoire.

Le festival Grandes Marées se veut un rendez-vous à taille humaine et inclusif. Pouvant accueillir 3 000 festivaliers par jour, le site de Jullouville permet l’accès à tous, du plus petit au plus grand. Grâce à une offre de placement complète, les festivaliers peuvent profiter des concerts debout ou en tribunes assis. Ce format favorise l’échange et la proximité entre les artistes, les festivaliers et les bénévoles. Aussi, le festival met en place chaque année un espace dédié pour les partenaires et mécènes d’environ 200 personnes, contribuant au développement du réseau relationnel et professionnel et encourageant un cercle vertueux pour l’économie locale et solidaire.

LES PREMIERS NOMS

FRANZ FERDINAND

ZAZIE

BENJAMIN BIOLAY

IBRAHIM MAALOUF

POMME

JULIEN GRANEL

Les Grandes Marées à Jullouville (50) rue du Mont Dol du 23 au 31 juillet 2022

Plus d’informations et programmation complète sur le site du festival

Possibilité de tarifs réduits (voir conditions)