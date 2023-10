Le Festival Jazz à l’Ouest de retour à Rennes

Le festival Jazz à l’Ouest revient pour une 33e édition du 7 au 25 novembre 2023. Organisé par la MJC Bréquigny, cet événement annuel promet une programmation riche et variée qui ravira les amateurs de jazz et de musiques connexes. Le festival réunira des artistes de renom et des talents émergents dans divers lieux de la ville de Rennes, de l’agglomération rennaise et du département d’Ille-et-Vilaine.

Le festival Jazz à l’Ouest met à l’honneur des artistes de renommée internationale qui se produiront dans différentes salles de la région rennaise. La MJC Bréquigny, véritable cœur du festival, accueillera plusieurs grands artistes tels que Henri Texier, Rosie Frater-Taylor, Naïssam Jalal et Ariel Bart. Outre les grandes salles telles que le Carré Sévigné (Cesson-Sévigné), Confluence (Betton), Diapason (Université Rennes 1) et Pôle Sud (Chartres-de-Bretagne), les artistes se produiront dans des lieux plus confidentiels qui permettront de s’immerger dans des ambiances intimistes ou conviviales. Ces concerts seront également l’occasion de goûter à l’ambiance chaleureuse de la région rennaise.

Aux Champs Libres, vous pourrez notamment découvrir le Sarah Kay Trio et son atmosphère onirique. À la bibliothèque Clôteaux-Bréquigny, ne manquez pas l’étonnante Fanfare de la Touffe qui mêle des non musiciens à des solistes-improvisateurs ! Puis direction le bord de l’eau et le concert de jazz manouche de Raphaël Faÿs à bord de la Péniche Spectacle. Enfin, à quelques kilomètres de Rennes, vous pourrez découvrir lors d’une soirée deux groupes rennais dans le très beau cadre du Château d’Apigné. Dans la continuité de cette itinérance et de la découverte de différents lieux et quartiers, le festival sera également présent dans plusieurs MJC de la région (Pacé et Servon-sur-Vilaine) ainsi qu’au café-concert Noktambül, un lieu qui privilégie les artistes locaux et émergents. Les artistes de Jazz à l’Ouest transcenderont les frontières musicales pour offrir des performances uniques et mémorables. Le festival célèbre ainsi la diversité du jazz tout en créant des moments magiques pour les amateurs de musique.

Bien que la parité reste un défi dans le monde du jazz, le festival Jazz à l’Ouest s’engage depuis plusieurs années à promouvoir la présence des femmes dans ce milieu. En ce qui concerne les concerts à la MJC Bréquigny, la chargée de projets culturels a mis en place un comité d’écoute composé de femmes et d’hommes du quartier, connaisseurs ou non du jazz, afin d’aller voir des projets en live. L’idée est de perpétuer une proposition artistique alliant projets exigeants et accessibles. Il s’est agi de balayer différents styles de jazz et de musiques du monde et de construire des propositions alliant découvertes et valeurs sûres.



SuperJoy, jeune groupe de rock afro pop ouvrira cette édition sur la scène de la MJC, confirmant la couleur métissée de Jazz à l’Ouest tandis que TeKeMaT fermera le bal le 25 novembre à l’occasion d’un final festif et transe bien échauffé.

Une nouveauté dans le fonctionnement du festival est de coordonner au mieux les propositions des différentes salles partenaires, chacune ayant des publics et des fiches techniques très différents. Une nouvelle dynamique d’échanges et de rendez-vous est d’ores et déjà lancée. La programmation complète du festival Jazz à l’Ouest sera à découvrir à partir du 9 octobre 2023 !



Festival Jazz à l’Ouest du 7 au 25 novembre 2023