MANCHE. LE FESTIVAL GRANDES MARÉES 2022 AVEC DIRE STRAITS

La programmation complète du festival Grandes Marées 2022 est dévoilée ! Rendez-vous à Jullouville du 25 au 31 juillet afin de rencontrer The Dire Straits Experience le lundi 25 juillet et…

…MIKA,GAËTAN ROUSSEL,MC SOLAAR,KOOL & THE GANG,GRAND CORPS MALADE,FEU CHATTERTON,THE DIRE STRAITS EXPERIENCE,H.F THIEFAINE,JANE BIRKIN,HOLLYSIZ,GAËL FAYE,BARBARA PRAVI,TERRENOIRE,EIGHTY.

Il existe des groupes que le temps préserve et que la mémoire populaire tend même à sublimer. Dire Straits fait partie du cercle. Alors, pour faire briller ce bijou anglais ad vitam æternam, Chris White a décidé de redonner vie aux plus belles chansons de la bande à Mark Knopfler ! Fleuron du rock, Dire Straits est un joyeux accident industriel comme il s’en produit parfois en terre britannique. Car personne n’aurait cru un temps que ces jeunes adultes déchaînés de Deptford allaient faire vibrer les enceintes du monde libre, à contre-courant des tendances de l’époque. L’énergie folle d’hier se conjugue au présent, sous le poids de ces riffs magistraux qui ont fait la réputation de Dire Straits. On célèbre alors l’œuvre, transcendée par « Sultans of Swing » ou « Walk Of Life ». Quel plaisir de respirer cet air british qui nous fait bondir des mètres au-dessus du sol.

PROGRAMME

Jui 27



MIKA



GRANDE SCENE KRAKEN – 22h30

Jui 26



GAËTAN ROUSSEL



GRANDE SCENE KRAKEN – 22h30

Jui 31



KOOL & THE GANG



GRANDE SCENE KRAKEN – 22h30

Jui 29



MC SOLAAR



GRANDE SCENE KRAKEN – 22h30

Jui 28



FEU! CHATTERTON



GRANDE SCENE KRAKEN – 22h30

Jui 30



GRAND CORPS MALADE



GRANDE SCENE KRAKEN – 22h30

Jui 25



THE DIRE STRAITS EXPERIENCE



GRANDE SCENE KRAKEN – 22h30

Jui 25



JANE BIRKIN



GRANDE SCENE KRAKEN – 19h45

Jui 26



HF.THIEFAINE unplugged



GRANDE SCENE KRAKEN – 19h45

Jui 28



GAEL FAYE



GRANDE SCENE KRAKEN – 19h45

Jui 29



HOLLYSIZ



GRANDE SCENE KRAKEN – 19h45

Jui 31



EIGHTY



GRANDE SCENE KRAKEN – 19h45

Jui 27



TERRENOIRE



GRANDE SCENE KRAKEN – 19h45

Jui 30



BARBARA PRAVI



GRANDE SCENE KRAKEN – 19h45

Jui 26



KO KO MO



SCENE SONAR – 21h00

Jui 27



DA BREAK



SCENE SONAR – 21h00

Jui 25



NO MONEY KIDS



SCENE SONAR – 21h00

Jui 25



JAHEN OARSMAN



SCENE SONAR – 18h30

Jui 26



GORDIE CHAMBERS



SCENE SONAR – 18h30

Jui 27



NOROY



SCENE SONAR – 18h30

Jui 28



EDGÄR



SCENE SONAR – 21h00

Jui 28



MANHATTAN SUR MER



SCENE SONAR – 18h30

Jui 29



EMCEE AGORA



SCENE SONAR – 21h00

Jui 30



LEWIS EVANS



SCENE SONAR – 18h30

Jui 30



JOY.D



SCENE SONAR – 21h00

Jui 29



MARGO



SCENE SONAR – 18h30

Jui 31



TOHU BOHU



SCENE SONAR – 21h00

Jui 31

UPTOWN LOVERS



SCENE SONAR – 18h30

Festival Grandes Marées, Rue du Mont Dol 50610 Jullouville, Manche, Normandie