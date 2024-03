Le festival de films Pêcheurs du monde se déroule dans plusieurs villes de Bretagne et s’invite notamment à Plœmeur dans le Morbihan du vendredi 15 au dimanche 24 mars 2024. Intitulé L’Éscale plœmeuroise, le programme s’annonce prometteur avec des expositions, des films documentaires et de nombreuses animations sur les thèmes du pêcheur, de la mer et de l’assiette.

Avec sa projection d’une quarantaine de films souvent inédits, le Festival de films Pêcheurs du monde est un festival de cinéma unique en Europe. Depuis sa création en 2008 par l’association éponyme, l’événement met en lumière les populations qui vivent de la mer, les pêcheurs, mais aussi les communautés littorales du monde entier. Lorient sera le port d’attache de la 16e édition du festival Pêcheurs du Monde, présidé par Jacques Chérel. Le festival fera aussi escale dans sept autres ports bretons : dans le Morbihan à Lanester, à Larmor-Plage, à Quiberon, à Riantec, sur l’île de Groix et à Ploemeur. Pour la première fois, le festival dépasse les frontières du Morbihan et met le cap sur le Finistère avec une escale à Haliotika la Cité de la Pêche au Guilvinec, le vendredi 15 mars à 18h.

Le président Jacques Chérel, en compagnie de Karen Laroche coordinatrice du festival, Anna Latimier et Amélie Audonnet, responsables d’Haliotika à Guilvinec (29)

L’objectif actuel est d’être au plus près des enjeux qui concernent tout le monde et pour faire face aux défis à venir : nourrir la population et sauvegarder la qualité des océans. Pendant une semaine, une véritable synergie se développera autour du cinéma pour ouvrir le débat et l’imagination de manière à envisager l’avenir des océans avec les gens de la mer. Les films d’horizons maritimes seront variés. Ils alimenteront des échanges autour de ce thème et de la pêche en général. La parole sera donnée d’une part aux scientifiques qui œuvrent pour adapter prises et équilibres naturels, et d’autre part aux cuisiniers et gastronomes, qui proposent la mise en valeur culinaire des produits de la mer, en partageant la même éco-responsabilité.

Retrouvez le programme complet de cette édition (en fin d’article) avec les 45 films de 21 nationalités en compétition ; le ciné-concert au Cinéville ; ses douze films en compétitions ; ses sept prix et 2 jurys ; les sept villes escales ; son immersion virtuelle à bord d’un chalutier ; son exposition photos et ses recettes gastronomiques, etc.

À Ploemeur :

Ronan Loas, le maire de Ploemeur aime rappeler au public « que la mer, ce n’est pas seulement la plage et le tourisme mais bien un lieu de vie et de travail ». Un ciné-concert à l’Océanis a été organisé en avant première du festival ; Alain Pichon, le réalisateur de Thoniers dans la tempête a présenté des images d’archives de la Cinémathèque de Bretagne pour évoquer les voiliers en pêche des années 1930 aux années 1940 avant la motorisation qui fît disparaître les terre-neuviers, les thoniers et les sardiniers. Le public a pu découvrir le quotidien de ces hommes, les techniques de voile et de pêche, les sauvetages et les conditions de travail et de vie des marins de l’époque.

Natif de Lorient (56), et après des études en faculté de droit et de lettres à Rennes (35), Alain Pichon a exercé la profession de sociologue et d’ingénieur de recherche spécialisé en valorisation historique, au sein de l’université d’Evry Paris-Saclay. À la retraite depuis juillet 2022, il continue de mettre ses compétences au service du bien commun, et collabore notamment avec le Festival Pêcheurs du monde ! Il produit des documentaires sur l’histoire de la pêche, qui s’inscrivent notamment dans la série L’image du pêcheur à travers le cinéma documentaire.

Alain Pichon

Le mercredi 6 mars à Ploemeur, deux rendez-vous ont été proposés à la Médiathèque Passe Ouest : À bord de Dolmen, un film à 360 °, a proposé au public un embarquement virtuel à bord du chalutier-senneur lorientais de dernière génération de l’Armement de la Pêche Artisanale de Keroman (APAK), qui a effectué une marée de deux jours au large de Belle-Ile-en-Mer. Ce film a permis une immersion dans l’univers des marins pêcheurs à chaque étape de la journée de pêche et de découvrir les innovations développées sur ce bateau du futur.

Une rencontre éco-gourmande avec Nathalie Beauvais, la cheffe cuisinière du restaurant Le Jardin Gourmand à Lorient, autour de son dernier livre écrit à deux mains avec Marion Le Rousic : Recettes écogourmandes, édité en octobre 2023 par ces deux cheffes bretonnes pour une cuisine plus écologique, propose 90 recettes

Deux films documentaires seront à l’affiche le mardi 19 mars à 20h30 au complexe aquatique Océanis de Ploemeur à la salle Port-Blanc – entrée gratuite pour tous :

– La pêche, une histoire de famille, film réalisé par Pierre Bouchilloux en 2021. Durée : 25 minutes.

Le film met en scène une famille d’ostréiculteurs. Ostréiculteurs et pêcheurs de père en fils et de mère en fille, c’est l’histoire de la famille Argelas, intimement liée à l’histoire de la presqu’île du Cap-Ferret et de la pêche autour du Bassin d’Arcachon. Arrivés à Piraillan à la fin du XIXème siècle, ils étaient à l’époque ostréiculteurs et pêcheurs au gré des marées. Aujourd’hui avec la modernisation des métiers ils ont abandonné l’ostréiculture pour se consacrer à la pêche artisanale uniquement et pratiquent la vente en direct. Plus qu’un métier, la pêche est leur style de vie : un beau moment sur la passion et l’héritage.

– Daniel Jacob, un homme de la mer de Thierry Bourcy en 2023. Durée : 28 minutes

À Baden, Daniel Jacob possède 80 ans d’aventures maritimes. Il a été pêcheur en haute mer, patron, maître de pêche et capitaine, ostréiculteur, élu local et tant de choses encore… Un très beau portrait et un récit de vie étonnant sur toutes les mers du monde. Le réalisateur sera présent

Daniel Jacob le réalisateur qui sera présent : Thierry Bourcy

À noter que l’exposition IKARIA LO 686070 est à découvrir ou à redécouvrir à l’occasion des 10 ans de la Médiathèque Passe Ouest de Ploemeur, du mardi 19 mars au jeudi 11 avril 2024 – Entrée libre.

IKARIA LO 686070, c’est le nom du bateau d’Alain Jégou, plœmeurois décédé en 2013. Il était marin-pêcheur à Lorient avant d’être poète. C’est aussi le nom d’un de ses recueils de textes les plus connus, évoquant cette vie entre terre et mer, qui a donné son nom à la médiathèque de Plœmeur. Le même nom a été repris pour cette exposition de photographies en noir et blanc, prises par Robert Le Gall lors d’une journée en mer lorsqu’Alain Jégou était encore en exercice.

Alain Jégou le IKARIA LO 686070,

Le Festival de films Pêcheurs du monde développe de nombreux partenariats avec les communes, les associations locales, les universités, les établissements scolaires. Il sensibilise la population à l’importance du domaine maritime. Marqueur de la vie culturelle et de la vie maritime en Bretagne, le Festival contribue à leur rayonnement…

INFOS PRATIQUES

Retrouvez le programme complet du Festival de films Pêcheurs du monde : Site Internet

Contact : festivalpecheursdumonde@gmail.com ou 07 82 89 36