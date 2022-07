Penvénan. Festival de Buguélès les 22 et 23 juillet 2022

Le Festival de Buguélès se déroulera du 22 et 23 Juillet 2022 à Penvénan dans les Côtes d’Armor (22). La commune qui accueille l’événement se situe sur la côte et propose un cadre idyllique. La programmation éclectique, quant à elle, annonce des artistes de renommée et plaira au plus grand nombre.

L’association l’Air du Large a été créée en 2001 par un groupe d’amis désireux d’animer leur commune pendant l’été et de faire connaître, promouvoir et valoriser son patrimoine côtier et rural. Le site exceptionnel de Buguélès parût le lieu requis pour ce genre de manifestation et donna son nom au Festival. En 2012, L’Air du Large rejoint le Collectif des Festivals engagés de Bretagne pour le Développement Durable et Solidaire en Bretagne.

Programmation du vendredi 22 juillet

AMEL BENT : Après avoir marqué l’année 2020 avec l’énorme tube Jusqu’au bout, puis l’année 2021 avec les incontournables 1, 2, 3 et Le chant des colombes (titre français le plus diffusé à la radio durant plusieurs semaines consécutives), Amel Bent sort enfin son 7e album intitulé Vivante qui rentre directement N°1 du Top Album et réalise ainsi le meilleur démarrage de sa carrière !

DJ LUCAS COZY : Depuis le lancement de son projet en 2014, Lucas Cozy a multiplié les collaborations avec des artistes internationaux tels que Snoop Dogg, Sean Paul, Yall, Androma, Gamper et Dadoni ou encore Couzare. Fort d’une expérience de plusieurs années en tant que DJ, compositeur, chanteur et interprète, il cumule plus de 70 millions de streams.

LES OGRES DE BARBACK : 28 ans ! C’est bien plus que l’âge qu’avaient Alice, Mathilde, Sam ou Fred Burguière quand ils sont devenus Ogres en 1994. 28 ans passés sur leur terrain de jeu favori, celui où l’on s’expose, où l’on partage, où l’on échange, celui où, en tant qu’artistes, ils sont nés et où ils existent pleinement : la scène. 28 ans, et vient l’heure d’un tournant historique dans l’aventure du groupe. Puisque le seul individu qui pouvait être appelé un jour à devenir le 5e Ogre à part entière vient de les rejoindre : Léo Burguière, leur petit frère.

Programmation du samedi 23 juillet

DANAKIL : 20 ans de carrière. En voilà une étape importante dans la vie d’un groupe ! Partis de rien à l’époque du lycée, la joyeuse bande de potes se lance le défi un peu rocambolesque de monter un groupe de reggae.. Petit-à-petit, les DANAKIL ont su trouver l’alchimie entre les inspirations et talents de chacun, entre les racines jamaïcaines du reggae et la langue de Molière, et 20 ans plus tard, la bande sillonne les plus grandes scènes d’Europe !

HOSHI : Après un premier album sorti en 2018 intitulé « Il suffit d’y croire » écoulé à plus de 200 000 exemplaires, celle que l’on qualifie de nouvelle « étoile » de la chanson française (référence à son nom de scène qui signifie étoile en japonais) a sorti un 2ème opus le 5 juin 2020. C’est dans le tourbus d’une tournée de plus de 140 dates à travers la France que naît ce nouvel album baptisé « Sommeil levant ».

THE RUMPLED : “THE RUMPLED” est un groupe Irlandais éclectique de folk-rock né en Italie en 2013. Les six membres du groupe jouent un mélange de folk irlandais, rock, ska et punk, créant ainsi une version unique du punk celtique. Après des années de scène, The Rumpled offre une performance unique, captivant son public avec énergie, transformant chaque concert en une fête géante.

Tarifs

Pass 1 jour : 41€

Pass 2 jours : 72€

Gratuité moins de 10 ans (inclus)

Toute la programmation et plus d’informations sur le site du festival