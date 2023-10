Ploërmel-Mauron. Le Festival Brocéliande Fantastic revient du 28 au 31 octobre 2023

Chaque automne, Ploërmel Communauté profite de la semaine de la Samain pour proposer au public le Festival Brocéliande Fantastic qui puise dans les richesses culturelles, mythiques et mystiques venues d’ici et d’ailleurs. Pour sa 12e édition, De Brocéliande à l’Europe de l’Est se déroulera dans le territoire de Ploërmel et de Mauron dans le Morbihan, du samedi 29 au lundi 31 octobre 2023.

La Samain, appelée aussi Samhain, est la fête aux origines celtes qui célèbre le passage des beaux jours de la saison estivale à la sombre saison de l’hiver. Elle est aussi l’ancien nom de la fête d’Halloween. Depuis 2012, supervisé par France Cléret directrice du Pôle culturel et par Alain Hervé vice-président à Ploërmel Communauté en charge de la culture, le festival Brocéliande Fantastic se tourne vers une programmation autour de cette transition avec ses mythes et ses légendes. Après le Festival de 2022 où Brocéliande Fantastic avait mis l’accent sur la culture asiatique, il s’intéresse cette fois à l’Europe de l’Est et à ses artistes.

12e édition du Festival de Brocéliande

Samedi 28 octobre à 16h et dimanche 29 octobre à 14h30 à la salle des fêtes de Ploërmel : pendant 1h30, l’ensemble vocal féminin Djanam fera découvrir au public ses traditions, ses chants polyphoniques et ses danses dans une ambiance chaleureuse. Le groupe est composé de 18 femmes passionnées de musiques et de danses traditionnelles des pays des Balkans, et de l’Est de l’Europe jusqu’au Caucase : des berceuses roumaines, des diaphonies bulgares, des rondes grecques et macédoniennes, des rituels géorgiens, des chants de noce croate, des balades tziganes, etc. enchanteront les spectateurs.

Dimanche 29 octobre à 19h : La Compagnie Planète Vapeur fera plonger le public avec elle dans l’univers des mondes oubliés ! Il est peuplé de créatures étranges et de monstres légendaires : faunes, guerriers, chevaliers, magiciens, dragons, etc . Elle fera rêver les enfants et renaître les rêves des adultes dans leurs mondes imaginaires. Le spectacle d’une durée de 1h30 promet d’être monumental. Le duo d’acrobates aériens et élégants sera suspendu à la gueule du dragon !

Le programme complet du samedi 28 octobre au Village de Brocéliande Fantastic de Ploërmel

De 14h à 18h30 : Dracula, jeux d’enquête grandeur nature. Entre amis ou en famille, les participants vivront dans les ruelles de Ploërmel certaines étapes du voyage du comte roumain de Dracula, une histoire gothique et fantastique avec épreuves et énigmes à résoudre et truffées d’indices à découvrir pour avancer dans cette enquête

À partir de 14h : nombreux ateliers : coloriages et bricolages à partir de 5 ans au Village ; danses des Balkans à la salle des fêtes ; atelier bois à partir de 5 ans au Village ; tables de jeux de société au Village et jeux en libre-service sur le thème des vampires

14h15 – 16h15 et 18h30 : déambulation de 30 minutes avec les Wanderers, éternels nomades des mondes perdus avec la rencontre du dragon Daïron, le dernier de son espèce !

15h : contes : les Carpates & Baba Yaga, un conte qui s’inscrit autour des êtres surnaturels du folklore slave : durée 1h – à partir de 5 ans.

15h30 et 17h : atelier maquillage FX et effets spéciaux pendant 1h30 : transformation en dragon lors de la première séance et réalisation d’une morsure de vampire au cours de la seconde séance : à partir de 6 ans.

17h : jeu de rôle Vampire Hunter. Durée 2h – à partir de 14 ans

19h30 : concert Hop Hop Hop Crew à la salle des fêtes : Hop Hop Hop Crew est un groupe de Balkan fusion français, originaire de Bretagne, formé en 2011. Depuis cette année, il est composé de 6 musiciens : Jérôme Menguy, Chloé Gautier, Kevin Henao, Morgane Henry, Arthur Dumas, Eva Montfort. En 2024, le groupe proposera un nouveau set de compositions qui s’annoncent encore plus folles et dans leur style toujours aussi original et abouti.

Le programme complet du dimanche 29 août à Ploërmel

À partir de 14 h, le public retrouvera tout l’après-midi les mêmes ateliers avec les mêmes horaires que la veille : Atelier manuel ; atelier bois ; atelier maquillage ; atelier danse des Balkans ; jeu enquête Dracula ; déambulation avec les Wanderers et le dragon Daïron, avec en supplément :

À 14 h – 15h et 16h30 : un échange et une création de personnages de bande dessinée avec l’auteur et dessinateur rennais Bruno Bertin : mission Dracula : Angelino est invité à découvrir la Roumanie et part en voyage avec ses amis. Arrivés en Transylvanie, ils se heurtent à la légende du comte Dracula – durée 45 minutes – sur inscriptions

– un atelier cuisine à la salle des fêtes

À 14h30 : conférence sur le mythe de Dracula à la loupiote : une légende à des fins politiques et économiques dans la Roumanie communiste et post-communiste.

À 17h30 : Ensemble de musiques des Pays de l’Est avec l’école de musique communautaire

À 19h : Dragon des Mondes oubliés (idem au samedi) – Place Clémenceau (la place des cars)

Programme du mardi 31 octobre à Mauron : La nuit de la Samhain, salle Moronoë

Si le groupe Plantec est un incontournable des festoù avec leur mélange d’électro et d’instruments traditionnels qui font danser le public jusqu’au bout de la nuit, le collectif Volkanik a un répertoire inspiré des fanfares tziganes des Balkans. Deux groupes différents pour célébrer la Samhain sur le thème des pays de l’Est

À 20h30 : concert avec Plantec, qui est un groupe de musique bretonne contemporaine, de musique celtique, originaire de Bretagne. Il s’est formé en 2001 par deux frères : Yannick et Odran Plantec, accompagné de DjiBriL pour la touche électro.

À 22h : concert de Collectif Volkanic : il rassemble ses musiciens autour d’un show endiablé, inspiré par le répertoire des fanfares tziganes de Macédoine, de Serbie et de Roumanie.

À noter à Concoret

En cette semaine de Samain, le Marché de la Sorcière qui a rencontré lors des premières éditions un immense succès à la Chapelle Bleue de Ploërmel s’est agrandit ! Depuis 2022, il est devenu la Fête de la Sorcière au Château de Comper de Concoret (56), organisé par le Centre de l’Imaginaire arthurien de Concoret.

Les stands des artisans et des créateurs attendront les visiteurs les samedi 28 et dimanche 29 dans la cour du château. Ces derniers pourront remplir leurs besaces d’objets fantastiques en tout genre : des philtres, des pierres en colliers, des bracelets en cuir ou tout autre bijoux, des créatures en pots, des baguettes magiques, des amulettes, des vêtements et chapeaux de sorciers, des bougies, des coffres, des cadres, des livres de vampires, de Dracula et même des potions, des tisanes et breuvages aux mixtures de plantes magiques, également des senteurs et parfums anciens, etc. Tout sera pensé en lien avec la fête d’Halloween…

Les autres rendez-vous du festival Brocéliande Fantastic :

Festival Brocéliande Fantastic : du 28 au 31 octobre 2023

