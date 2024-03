Le festival de Bobital revient au parc du Louvre du 28 au 30 juin 2024. Après son succès de l’année passée, l’évènement costarmoricain est de retour avec une programmation des plus plaisantes.

Le Festival Bobital est un événement musical se déroulant depuis 2009 au parc du Louvre dans la commune de Bobital, à 5 km au sud-ouest de Dinan. Descendant du Festival des Terre-Neuvas, il s’était hissé au rang de deuxième festival français le plus fréquenté après une croissante exponentielle, mais avait finalement disparu en 2008. En seulement quatre mois, l’association prépare la première édition du nouveau festival en 2009, notamment avec le soutien du groupe Superbus qui se produit alors pour la troisième fois sur la scène de Bobital. Le succès fut au rendez-vous, 8000 festivaliers ont débarqué au Parc du Louvre pour soutenir l’évènement. Depuis, celui-ci s’est agrandi chaque année en accueillant des têtes d’affiches de plus en plus populaires sans oublier de convier de nouveaux artistes locaux et talentueux en quête de popularité.

Toujours fidèle à son objectif de célébrer l’éclectisme, cette 14ème édition promet d’insuffler une énergie nouvelle, en conservant les valeurs qui font la signature du Festival Bobital l’Armor à Sons et de l’Association Bowidel qui le porte. Comme l’année précédente, le vendredi soir sera marqué par l’évènement “Bobital Déraille”, une soirée totalement déjantée avec des artistes plus décalés les uns que les autres. Comme à leur habitude, le samedi et le dimanche seront un magnifique partage de la scène entre les têtes d’affiches et d’autres artistes talentueux attendant de pouvoir faire leurs preuves dans le milieu de la musique. Après une écoute de toute la programmation, la rédaction vous propose une liste des artistes à ne pas manquer durant ces trois jours. Des stars incontournables aux groupes et chanteurs mois connus, voici nos favoris.

vendredi 28 juin 2024

SCÈNE A :

La soirée Bobital Déraille sera marquée par la venue de Patrick Sebastien qui interprétera ses titres cultes qui assureront de mettre l’ambiance et la convivialité dans la foule. Mais d’autres artistes seront aussi présents pour assurer le show comme le sosie vocal de Celine Dion, Flobel, qui chantera les grands classiques de la star québécoise. Et pour les fans des années 90 et 2000, les Neg’Marrons viendront jouer leur mix original de Hip-Hop et de Reggae.

SCÈNE B:

Les musiques électroniques seront à l’honneur, Chapi’Tonique c’est le nom que portera l’évènement de la scène B et il annonce la couleur. Ça va bouger là bas, avec notamment les Sœurs Malsaines, un collectif connu pour ces soirées brisant tous les codes. Soeurs avant tout, parce que c’est une grande famille, féministe, intersectionnel et idéaliste. Engagée dans la fête, Soeurs Malsaines forme un collectif pluridisciplinaire d’une trentaine de membres. Pour Bobital 2024, ce sont les DJs Le Saint & Nuit Claire qui viendront jouer sous le Chapi’tonique, accompagnées des performeuses L’espanteuse, Quisume et Ayden Chain.

Panteros666 est un passionné de l’euro-enthousiasme, du fédéralisme à la dance music bien sûr. Ses morceaux accrocheurs remplis de textes entraînants et aux synthés contagieux ont valu à Panteros une réputation mythique sur Internet et IRL, régulièrement présenté sur BBC1 et la playlist Planet Rave.

Musicalement festif, ils passent par de la disco animale jusqu’à une rave acid bien sauvage quand ils sont en forme : nous parlons bien évidemment de Comme Ça, le collectif rennais. Après un passage remarqué à Fort Tonique, le collectif Fest Noise, en charge de la programmation du chapiteau, a décidé de leur laisser les clés du closing de la scène.

samedi 29 juin 2024

SCÈNE A :

On retrouvera en tête d’affiche Zola, un rappeur français originaire d’Evry. Il sort Diamant du Bled le 17 mars 2023, un troisième album de 16 titres. Sur ce projet fort et novateur, Zola nous propose deux importantes collaborations : Damso et Ateyaba. Zola est devenu un rappeur confirmé qui a su imposer sa personnalité, son style et ses mélodies pour incarner chacune de ses rimes, en enchaînant les allitérations avec frénésie.

Sur cette même scène, un groupe d’artistes totalement différents est aussi attendu. Louise Attaque, qui après une tournée triomphante l’année dernière, reprend la route en 2024 pour faire mordre la poussière au temps qui passe. À Bobital, ils s’assureront de mettre de l’ambiance, notamment avec leur titre “Je t’emmène au vent”, un incontournable du rock français.

La scène A accueillera d’autres artistes moins connus, mais non moins talentueux comme Simony, un carambolage singulier entre NTM et Vitalic, Georgio et Gesaffelstein, Vald et The Blaze. Après nos écoutes c’est de loin celui que nous vous recommandons le plus, surtout si vous voulez découvrir un rap original. Physique, éruptif, galvanisant les esprits autant que dynamisant les corps. Chez le rappeur parisien aux origines corses, des sons à haute tension, des percées planantes old-school, une altercation entre l’introspectif et le sociétal, un flow précis, constamment en mouvement et à l’expressivité percutante. Le jeune rappeur a su montrer que la scène était son terrain de jeu favori et si vous en doutez encore, nous vous donnons rendez-vous en juin prochain, où il vous fera certainement vivre une expérience unique.

En parlant d’expérience unique, le prochain artiste en a vécu plus d’une, et en termes de chanson du monde il est peut-être bien l’un des mieux placés pour la retranscrire. Car il faut avoir traversé des frontières sans valise, perdu des proches de façon tragique et chanté sur le trottoir avec la faim au ventre pour pouvoir affirmer comme Lass dans le refrain du morceau « Dounia » (la vie) que « Tout va bien se passer ». Auteur d’une musique joyeuse et nostalgique qui sent bon l’enfance et l’innocence, Lass dans son premier album Bumayé retrace son parcours depuis son plus jeune âge, plus de trente ans de musique, avec des mélodies afro-cubaines entraînantes et des beats digitaux signés par de jeunes producteurs talentueux. Avec sa musique et sa voix, il risque fortement de vous plaire alors ne manquez pas son show.

SCÈNE B :

Ici les jeunes artistes sont mis à l’honneur, et qui dit jeune dit désordre. Une invitation au désordre, voilà ce à quoi nous convie le duo ATOEM sur son premier album. Retrouvez notre article à ce propos. Le duo rennais nous fera le plaisir de sa présence à Bobital.

Une touche d’exotisme ne fait jamais de mal, et le festival de Bobital en a bien conscience. C’est pour ça qu’ils ont conviés Bianca Costa. Préparez-vous à rencontrer une artistes aux multiples facettes. Bianca Costa a des choses à vous dire. Des choses sensibles, des choses crues, des choses vraies. Née au Brésil, la jeune femme s’envole avec sa mère pour le Portugal à l’âge de 5ans, avant de s’installer en France à 10 ans. D’où son ADN musical hybride, à la croisée de la bossa nova, de la trap et du baile funk.

Le rock et le reggae sont connus pour être les genres musicaux les plus populaires en festival. Et le groupe maracujah est un parfait mélange des deux. Alors il paraît évident qu’ils ont leur place dans ce festival. Fortement influencé par la scène festive, dont il conserve l’énergie, Maracujah oscille entre le reggae et le rock, et impose son REG’N’ROLL partout où il passe. Sur scène, les membres distillent un puissant mélange de musiques festives et engagées, mais toujours ensoleillées et rythmées.

dimanche 30 juin 2024

SCÈNE A :

Ninho, recordman du rap et premier artiste français à dépasser les 200 singles certifiés, est de retour avec le « JEFE AIRLINES TOUR » et un nouvel album événement ! Il a été le deuxième plus gros streamer français deux années consécutives (2022 et 2023) et sera en exclusivité en Bretagne à Bobital.

Après 4 ans d’absence, JAIN est enfin de retour ! 4 longues années d’explorations musicales pour s’y perdre et mieux se retrouver. Elle a pris le temps d’écrire et composer un nouvel album The Fool dont elle est fière, juste équilibre entre électro, pop et folk. Après une première partie de tournée des festivals et des zéniths ; elle continuera de vous le présenter l’été prochain avec une nouvelle tournée des festivals, toujours accompagnée de ses musiciens !

Pionnier du rap français dans les années 90, MC Solaar continue de s’affirmer comme l’une des plus belles plumes de la scène francophone. Son style particulier, poétique et ludique s’impose. Il partagera son nouvel album sur la scène du festival.

SCÈNE B :

Roland Cristal propose des productions de techno Lo-fi où se confondent samples issus d’internet et voix de son enfance, sur un fond rythmique généralement simple et puissant. Après un EP de techno médiévale et un album sur l’océan, Roland Cristal prépare un nouvel opus pour début 2024 dont le thème reste encore secret…!

COLT, c’est le nouveau phénomène musical belge. Le duo bruxellois se démarque par sa créativité et son énergie, en devenant l’un des groupes les plus prometteurs de la scène pop francophone. Un premier projet en français très attendu cette année, qui marquera sans doute un tournant pour le duo phénomène qui promet de résonner toujours plus loin.

A en juger par la programmation, il ne fait en tout cas aucun doute que le talent des multiples artistes présentés dans la 14e édition du festival Bobital résonnera au parc du Louvre à la manière d’un hymne célébrant l’éclectisme musical.

Retrouvez la programmation complète

INFOS PRATIQUES

Festival Bobital, du 28 au 30 juin, parc du Louvre.

Le Louvre, 22100 Bobital

Billetterie