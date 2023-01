Festival Autres mesures : un tempo contemporain à Rennes du 22 janvier au 5 février 2023

Laissez-vous vibrer par d’Autres Mesures à Rennes du 22 janvier au 5 février 2023 ! Chaque hiver depuis 2015, le festival Autres Mesures s’invite dans les principaux lieux d’exposition rennais pour faire entendre lors de concerts aux formats originaux, audacieux et libres d’accès, la musique d’aujourd’hui dans toute sa pluralité d’expressions.

Qu’elles soient de culture savantes ou underground, écrites ou improvisées, acoustiques ou électroniques, ces musiques s’offrent au public averti ou simplement curieux dans un souci de décloisonnement des esthétiques, et dans un contexte stimulant pour l’imagination : une proximité chaleureuse avec des artistes de renommée internationale, dont le répertoire fait sensiblement écho aux espaces investis et à leurs œuvres présentées.

Après une césure imposée par la crise sanitaire en janvier 2021, et une saison chahutée par les reports, le festival Autres Mesures s’est attelé à une organisation différente pour sa huitième édition, en proposant des de création.

Le festival Autres Mesures fera vibrer cette année les murs des Champs Libres, du conservatoire à rayonnement régional de Rennes, de l’hôtel Pasteur, du musée des beaux-arts, du FRAC Bretagne, de la Criée centre d’art contemporain et de l’Antipode MJC (en partenariat avec les Tombées de la Nuit) du 22 janvier au 5 février 2023 !

Pour cette 8ème édition, le Festival autres mesures affirme années après années son altruisme, sa volonté de « Faire ensemble pour faire du beau » et quel meilleur exemple que le programme FROM OUTER A BETTER SPACE !

Rassemblant les énergies du Conservatoire de Rennes, édulab Pasteur , L’Institut Franco-Américain, Les Champs Libres, Clair Obscur / Festival Travelling, Autres Mesures s’associe à la curatrice Clara Pacotte pour un programme innovant qui mêle lecture d’autrice de Science Fiction des années 70 (lectures par Clara et Gwenn Pacotte) et des musiques analogiques semi-improvisées de la normande Charlotte Leclerc (DELODIO).

Voici un extrait sonore

Sur des formats courts de 45minutes, nous proposons un parcours « fil rouge » du 1er au 4 février à travers la ville.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

(Mercredi 1er février 2023), 18h (durée 45mn)

@ RENNES, Edulab, hôtel Pasteur, 2 Pl. Pasteur

Entrée libre dans la limite des places disponibles

(Jeudi 2 février 2023), 18h00 (durée 1h30)

@ RENNES, Auditorium, Institut Franco-Américain, 7 Quai Chateaubriand

Lecture et concert suivi d’une projection du documentaire « Sisters with Transistors »

Entrée libre dans la limite des places disponibles

(Vendredi 3 février 2023), 20h00 (durées 2h30)

@ RENNES, Les Ateliers du Vent, 59 Rue Alexandre Duval

L’Octuor Oxymore, dirigé par Eleonore Le Lamer Wikson joue « The Little Match Girl Passion » de David Lang (oratorio)

AM23 – (création) L’Octuor Oxymore « The Little Match Girl Passion » + Charlotte Leclerc

6 euros // https://my.weezevent.com/autres-mesures-23-loctuor…

(Samedi 4 février 2023), 18h00 (durée 1h00) :

@ RENNES, Bibliothèque des Champs Libres, Pôle musiques, danse et cinéma (dans le cadre de Jardins d’hiver, festival littéraire)

Entrée libre dans la limite des places disponibles

PLUS D’INFO

www.autresmesures.com

Festival Autres mesures #7 du 22 janvier au 5 février 2023