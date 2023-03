Brest. Le Festival Astropolis dévoile sa programmation Nuit

Après des retrouvailles chaleureuses et vibrantes l’été dernier et une parenthèse hivernale mémorable, Astropolis revient célébrer les cultures électroniques du 28 juin au 2 juillet 2023 en pays brestois avec son climax annuel.

Dans le décor enchanteur du Bois de Keroual avec ses 4 scènes, surplombé du mythique manoir, au travers d’un parcours gratuit et diurne aux 4 coins de la ville avec pour toile de fond le bleu de la rade brestoise, les différents parcs et quartiers brestois, Astropolis sera à nouveau le rendez-vous de la fête hédoniste en plein air, de jour comme de nuit en ce début d’été. Sans manquer ses haltes dans les lieux emblématiques de son port d’attache, du centre d’art contemporain Passerelle au club du port de commerce La Suite, en passant par le légendaire Cabaret Vauban, vieux de 61 ans.

Un festival en harmonie avec les enjeux environnementaux et sociaux contemporains, soucieux des problématiques de développement durable, de la parité, et d’offrir des espaces collectifs aux beaux écrins organiques, des safes places où les âmes sont guidées par la bienveillance.

Un rendez-vous qui se veut également exhaustif quant aux choix de programmation, invitant chaque année des pionnier.e.s et ambassadeur.ice.s mêlées aux jeunes pouces, aux performances aventureuses, reflétant la richesse des cultures électroniques et représentant de nombreux styles sans s’enfermer dans les carcans d’une techno standardisée. Des choix artistiques qui composent l’ADN d’Astropolis depuis ses débuts,

et qui se déploient également au travers d’univers singuliers, amplifié par des scénographies conçues avec soin pour offrir chaque année une expérience renouvelée.

C’est aussi l’envie de représenter chaque année le tissu associatif du grand ouest – qui représente +50% de la programmation – et les talents émergents avec de nombreuses cartes-blanches à des collectifs curateurs des évènements de jour et un tremplin grand ouest désormais labellisé DÔME – soirées & labels – qui unit à nouveau ces artisan.e.s du son de demain et accompagné par Underscope. Un projet réunissant chaque année une quinzaine de projets et qui a révélé ces dernières années Jean Terechkova, Théo Muller, Fasme, Fakear, Gigsta, Unklevon, Mac Declos, Swooh, René Danger, UVB76, Blutch ou Superpoze.

À la fois fort d’une longévité de plusieurs décennies et ancré dans son époque, Astropolis est un festival intergénérationnel qui rallie chaque année une diversité de publics, et fait du rendez-vous, un maëlstrom unique de moments fédérateurs aux airs de grandes communion électronique. Une ambiance rare et précieuse qu’on ne trouve que dans ce bout du Finistère…

Découvrez les 30 artistes qui feront les nuits d’Astropolis !

Avec le monumental et légendaire BOYZ NOIZE, les back-to-back inédits du dandy DANIEL AVERY et de la queen de l’electro HELENA HAUFF ; des deux ambassadrices de la nouvelle génération techno VTSS & NENE H ; la house déjantée de LB aka LABAT en live ; la crème de la rave culture contemporaine avec l’italien body music de SOFT CRASH, union fatale de PABLO BOZZI & PHASE FATALE, l’icone queer LSDXOXO, la ghetto tech de DJ MELL G, la férocité métallique de CASSIE RAPTOR, l’anti-conformisme de SALOME, l’anniversaire de l’institution du hardcore PRPSCT qui fêtera ses 20 ans avec un plateau de feu avec le parrain de Mekanik MANU LE MALIN en b2b avec le boss du label THRASHER, la new-yorkaise incarnant le renouveau du hardcore KILBOURNE, les références ADAMANT SCREAM & LI-Z, DOLPHIN, TRIPPED et le duo de techno indus’ GHOST IN THE MACHINE ; la house breakée et colorée de LOGIC1000 ; le phénomène hybride et inclassable SHA RU, notre reine de la drum’n’bass ELISA DO BRASIL, les rythmes percussifs de KAMPIRE ou de PALOMA COLOMBE, le live captivant et émotionnel de BLUTCH ; la feel good music de BÁRBARA BOEING ; le traditionnel closing de THE DRIVER la combinaison folk-noise de NZE NZE et bien sûr nos résidents du SONIC CREW.

Helena Hauff

Manu le Malin

Elisa Do Brasil

Sonic Crew

Entre renouveau de la rave culture, artistes iconiques de la scène internationale, performances hybrides et aventureuses ou fraîches découvertes de l’actualité électronique, les nuits d’Astropolis promettent de belles envolées et coups de cœur sur ses nombreux dancefloors et ont de quoi ravir les oreilles de tout type d’oiseau de nuits.

On vous donne rendez-vous courant avril pour la suite de la programmation avec la sélection du tremplin DÔME, la programmation des évènements en journée, les collectifs et l’affiche que nous prépare l’illustratrice Clémence Mira.

RAVE UP !

Les lieux

Le Vauban : Lieu historique du patrimoine brestois depuis les années 60, le Vauban est à la fois une salle mythique de concerts, une brasserie et un hôtel de style art déco. Mémoire musicale de la ville de Brest, le Vauban a accueilli les plus grand.e.s artistes français.e.s ou internationaux.les (The Divine Comedy, Jane Birkin, Léo Ferré, Sydney Bachet…) comme les légendes de l’électronique (Ricardo Villalobos, Luciano, Ellen Allien, Nathan Fake…) dans son sous-sol intimiste.

La Suite : Le club techno de Brest La Suite, qui vient de faire peau neuve, se met chaque été à l’heure d’Astropolis pour l’Astroclub, qui invite l’avant-garde de la scène techno internationale, dans les deux salles du club. Scénographie lumineuse, lasers et bien sûr, valeurs sûres de l’électronique promettent tous les ans une ambiance fiévreuse et moite pour démarrer le week-end.

Le Manoir de Keroual : Écrin du festival depuis 2001, le bois de Keroual et son manoir renaissance du 16e siècle se nichent en plein cœur de la nature et forment le poumon vert de Brest. Un lieu évoquant la quiétude, avec ses arbres magnifiques qui retracent les siècles. Il abrite le main event du festival pour une longue nuit de 10h avec ses 4 scènes emblématiques, ses décorations lunaires et les nombreuses surprises qu’il réserve chaque année, accueillant 10.000 festivalier.e.s par édition.

© David Boschet

Les 4 scènes du Manoir de Kerouac

Astrofloor : La plus grande scène du festival et la plus ancienne, qui y voit défiler les plus grands noms de la scène internationale, b2b exclusifs, lives-shows, artistes qui ont marqué l’histoire des musiques électroniques. Rassemblant des milliers de personnes sous son grand chapiteau, c’est le Peak time du festival et la scène emblématique de Keroual.

© David Boschet

La Cour : Nichée au cœur des pierres du Manoir de Keroual, c’est la scène la plus intimiste et la plus aventureuse, avec la nouvelle scène à l’avant-garde la scène électronique et tous les dimanches matins, un closing épique face au lever de soleil qui laisse toujours un souvenir impérissable.

Mekanik : Une autre scène historique du festival, programmée et parrainée par Manu Le Malin qui y programme chaque année d’autres légendes, ses coups de cœur aux côtés de sa complice Elisa Do Brasil, autre résidente qui règne chaque année sur la scène au petit matin. Cette année, la scène célébrera les 20 ans du grand label de hardcore PRSPCT, deuxième famille de Manu Le Malin après Astropolis.

DÔME : Depuis 2003, Astropolis organise un tremplin permettant aux jeunes dj’s et producteur.ice.s du grand ouest de jouer sur le festival. Terreau fertile de la musique électronique dans l’Hexagone, il fallait bien peu à peu leur confier toute une scène au Manoir de Keroual qui ne désemplit pas sous ce DÔME psychédélique entièrement mappé et équipé de Funktion One.

Infos pratiques

