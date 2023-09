Côtes d’Armor. Deux expositions sont à découvrir à Binic-Étables sur Mer

La Ville de Binic-Étables sur Mer accueille deux expositions d’art contemporain du 30 septembre au 19 novembre 2023 : Brume de capelans de Pauline Delwaulle, en partenariat avec le centre d’art insulaire Finis Terrae, à La Galerie d’Étables sur Mer et Pavoiser la Bretagne #1 de Maxence Chevreau, Irma Kalt, et Charlotte Vitaioli, en partenariat avec le FRAC Bretagne, sur le port de Binic.

Du Finistère à l’Ille et Vilaine en s’arrêtant par les Côtes d’Armor, ce partenariat trace un trait d’union grâce à l’art contemporain entre trois départements de la région Bretagne. Brume de capelans de Pauline Delwaulle est une exposition en partenariat avec Finis Terrae – Centre d’art insulaire qui développe de manière inédite en France des résidences d’artistes-auteurs, prenant comme base l’île d’Ouessant. Un programme annuel de résidences permet d’une part à des artistes français·es et étranger·es de séjourner au sémaphore du Créac’h, propriété et projet du Conseil départemental du Finistère, dans le but de produire une réflexion artistique ou une

œuvre en lien avec le contexte. Des expéditions sur mesure permettent d’autre part des temps de résidences, diffusions et coopérations sur

les îles du Ponant, à Saint-Pierre et Miquelon et plus largement sur le milieu maritime et le littoral, en Finistère et de par le monde.

Finis terrae – Centre d’art insulaire, flottant, finistérien et mondial, favorise le déplacement, la mise à distance et la prise de recul, essentiels pour le développement des recherches et des pratiques artistiques, en abordant des problématiques liées à la mer, à l’isolement, au paysage, à l’insularité, à la culture locale.

Finis Terrae a invité Pauline Delwaulle en résidence à Saint-Pierre et Miquelon sur l’Île-aux-Marins, avec la complicité de l’association Sauvegarde du Patrimoine de l’Archipel et le soutien de la Mission aux Affaires Culturelles de Saint-Pierre et Miquelon – Ministère de la Culture, ainsi que du ministère des Outre-Mer.

Pauline Delwaulle est artiste, elle vit et travaille à Dunkerque. Par son travail et ses recherches, elle interroge notre rapport au lieu, au paysage et à ses mouvements infimes. Véritable touche à tout, elle manie aussi bien la caméra que le cerf-volant, le dessin que la lumière, la carte de géographie que l’écriture. Elle travaille depuis quelques années sur les problématiques d’érosion et d’évolution des traits de côte.

« L’humidité disparaît petit à petit, coordonnée avec la montée du soleil.

L’épaisse brume se lève un peu et vient se joindre aux nuages qui forment un plafond bas. Je peux maintenant voir loin.

Je cherche du regard l’objet de ma venue.

L’isthme apparaît brièvement.

Comme une anamorphose, il disparaît dans le virage.

Je fais demi-tour pour trouver une vue pour le regarder.

Je pose le vélo et marche dans les bruyères pour prendre une photo.

Je comprends ce que je vois car j’en connais la carte par cœur, je reconnais ce paysage.

J’ai toujours imaginé cet archipel comme une sorte de chewing-gum qu’on a séparé en deux parties plus ou moins égales, dont des fils élastiques relient les deux éléments.

Sur la carte, du moins, c’est à cela que ça ressemble. »

Extrait du texte « D’un bout à l’autre de l’isthme », Pauline Delwaulle 2022.

Pavoiser la Bretagne ! Direction le port de Binic …

S’il existe bien une chose qui rassemble tous les coins de notre belle Bretagne, c’est le vent ! Le Fonds régional d’art contemporain (Frac) Bretagne conserve une collection d’œuvres d’art constituée depuis 1981 pour être diffusée largement sur le territoire régional.

En 2020 est venue l’idée de proposer aux artistes de pavoiser la Bretagne en créant des œuvres sur drapeaux installées sur les mâts dont chaque ville et village dispose. Ainsi, les plages, les bâtiments administratifs, les écoles, les maisons éclusières ou les espaces publics se parent de ces propositions artistiques aussi surprenantes que décalées.

À Binic, du 30 septembre au 19 novembre, ce sont trois artistes qui investissent le front de mer. Irma Kalt joue des codes graphiques et

géométriques, Charlotte Vitaoli peint une jeune femme les cheveux au vent tandis que Maxence Chevreau entremêle des formes aussi

sculpturales qu’organique.

Première commune des Côtes d’Armor à accueillir le dispositif des drapeaux du FRAC Bretagne, il est important à la commune de Binic-Étables sur Mer de tisser des liens avec des partenaires de manière durable, sur un territoire régional riche culturellement.